Dacia Striker: Kompakter Lifestyle-Kombi kommt unter anderem als Hybrid

Dacia verstärkt seine Präsenz im C-Segment (Kompaktwagen). Mit dem Bigster hat die Marke dazu bereits erste Schritte unternommen. Darauf aufbauend will die Renault-Tochter den Anteil der C-Segment-Fahrzeuge an ihrem Absatzmix von derzeit einem Fünftel in den kommenden Jahren auf ein Drittel steigern. Um dies voranzutreiben, stellt Dacia den Striker vor – einen neuen elektrifizierten und vielseitigen Lifestyle-Kombi.

„Zusammen mit dem Bigster bildet der Striker ein perfektes Duo: zwei Modelle, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die dieselbe auf das Wesentliche konzentrierte, robuste und wertorientierte DNA teilen“, erklären die Rumänen. Der Striker vereine dabei hohe Alltagstauglichkeit, großes Platzangebot und erhöhte Bodenfreiheit.

Getreu der Dacia DNA verfügt der Striker über ein robustes Design. „Seine dynamischen Linien, die aerodynamische Silhouette und die markant vertikale Frontpartie werden durch die neue, moderne Signatur der Tagfahrlichter ergänzt“, so die Designer. „Besonderes Augenmerk wurde auf viele Designdetails gelegt, darunter ein charakteristisches vorderes Türcover sowie ein glänzend schwarzes Verbindungselement zwischen den Rückleuchten, veredelt durch eine technische Oberflächenstruktur, die den modernen und robusten Charakter des Fahrzeugs unterstreicht.“

Der Striker verkörpere den Anspruch, elektrifizierte Mobilität im C‑Segment jedermann zugänglich zu machen, erläutert die Marke. Zusammen mit der gestreckten Silhouette eines Kombis und den markanten Proportionen sowie seiner aerodynamischen Effizienz spiegele der Striker einen pragmatisch-technischen Ansatz wider – ausgerichtet auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kunden beim Alltagseinsatz des Fahrzeugs.

Mit einer Länge von 4,62 Metern wird der Striker als vielseitiger Lifestyle-Kombi beschrieben, der das Dacia-Modellprogramm im C‑Segment neben dem Bigster ergänzt. Im Juni soll das Modell vollständig enthüllt werden. Die Modellpalette soll eine Hybridversion, einen Hybrid-4×4 sowie eine LPG‑Variante umfassen. „Mit einem Einstiegspreis von unter 25.000 Euro eröffnet der Striker einem breiten Kundenkreis – sowohl privaten als auch gewerblichen – den Zugang zu smarter elektrifizierter Mobilität“, heißt es.