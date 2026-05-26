Alfa Romeo konkretisiert Modellstrategie für die nächsten Jahre

Bezugnehmend auf die kürzlich im Rahmen des „Stellantis Investor Day 2026“ präsentierten Inhalte und die Informationen zu Alfa Romeo veröffentlichte die italienische Marke nun einige zusätzliche Stellungnahmen.

„Alfa Romeo setzt die eigene Strategie mit Disziplin und Vision um und will das Produkt zukünftig noch mehr in den Mittelpunkt jeder Entscheidung stellen“, so das Unternehmen. „Die aktuelle Modellpalette basiert auf starken Säulen: Junior als Volumentreiber, Tonale als zentrales globales Modell (mehr als 100.000 produzierte Einheiten) und der 33 Stradale als echtes ‚Halo-Car‘, das die Begehrlichkeit der Marke ausdrücken und steigern soll.“

Giulia und Stelvio bleiben den Angaben nach bis 2027 in Produktion, einschließlich der besonders sportlichen Quadrifoglio-Versionen. Das spiegele einen pragmatischen Ansatz wider, der kontinuierlich den zukünftigen Übergang, die Kundenerwartungen und das Markenerbe ausbalanciere, heißt es.

Mit Blick auf die Zukunft will Alfa Romeo die globalen Möglichkeiten der Mutter Stellantis nutzen und gleichzeitig sein Angebot differenzieren. Das erklärte Ziel sei, „weiterhin authentische Alfa Romeos zu entwickeln und die einzigartige und ikonische Positionierung der Marke weiter zu stärken“. Die Marke werde von gemeinsamen Plattformen, Technologien und Antrieben profitieren, um ihre Präsenz in wichtigen Segmenten, insbesondere im B- und C-Segment (Klein-/Kompaktwagen), im Rahmen des „Fastlane-2030“-Plans von Stellantis auszubauen.

Neue Alfa-Modelle auf Stellantis Basis

Das kleine SUV Junior soll während seines Lebenszyklus aktualisiert werden und weiterhin im B-SUV-Segment konkurrieren, „eine junge und dynamische Zielgruppe“ ansprechen und als natürlicher Einstieg in die Welt von Alfa Romeo „mit einem Best-in-Class-Produkt“ dienen. Ein neues C-SUV auf Basis der STLA-M-Plattform ist mit Multi-Energie-Antrieben geplant, um im Zentrum des Marktes zu konkurrieren. „Ein echter Alfa Romeo, Made in Italy, der sich durch Innenraumqualität, Performance und Fahrfreude auszeichnen soll“, erklärt der Hersteller.

Ein neues C-Hatchback-Modell auf Basis der Multi-Energie-Plattform STLA One werde fortschrittliche Technologien und Effizienz über alle Antriebsarten hinweg bieten, heißt es weiter. Aufbauend auf Ikonen wie dem 147 und Giulietta soll es Innovation mit der charakteristischen DNA der Marke verbinden.

Aufbauend auf dem Sportwagen 33 Stradale soll ein neues exklusives Projekt in geringer Stückzahl von dem von Alfa Romeo und der Konzernschwester Maserati eröffneten „Atelier für exklusive, maßgeschneiderte Luxusfahrzeuge und Performance-Design“ Bottegafuoriserie gestartet werden. Das Ziel: „Begehrlichkeit, Innovation und emotionale Kundenbindung weiter zu stärken.“

Weiteres D-Segment-Engagement wird geprüft

Alfa Romeo prüft außerdem Lösungen, um weiterhin im D-Segment (Mittelklasse) zu konkurrieren, mit neuen Interpretationen der aktuellen Modellpalette von Giulia und Stelvio. Dabei solle „die performance-orientierte DNA gewahrt und die Marktentwicklung berücksichtigt werden“. Man werde flexible Plattformen nutzen, um schrittweise Multi-Energie-Lösungen einzuführen, einschließlich Hybrid- und Elektroantriebe. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden.

„Diese Initiativen werden dazu beitragen, langfristigen Wert für Mitarbeiter, Kunden, Händler, Partner, Lieferanten und Stakeholder zu schaffen und Produktqualität sowie nachhaltiges Wachstum auf Basis gemeinsamer Ambitionen und industrieller Kontinuität zu liefern“, so Alfa Romeo abschließend. „Dieses Engagement wird durch die eigenen Mitarbeiter ermöglicht, deren Leidenschaft, Einsatz und Energie – sowohl am Hauptsitz als auch in den Märkten – den Kunden täglich in den Mittelpunkt stellen, ebenso wie durch den essenziellen Beitrag des weltweiten Händlernetzes.“