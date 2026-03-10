Alpine will Modellprogramm und Marktpräsenz weiter ausbauen

Wie die Renault Group und ihre Volumenmarken Renault und Dacia soll auch die Sportwagentochter Alpine weiter wachsen. Die aktuellen Pläne dazu wurden nun präsentiert. Vorgesehen ist der weitere Ausbau des Modellprogramms und der Marktpräsenz. Das Ziel sei eine nachhaltige und profitable Geschäftsentwicklung.

Im vergangenen Jahr hatte Alpine ein dreistelliges Wachstum verzeichnet und mit 10.970 verkauften Fahrzeugen erstmals in seiner Geschichte die Marke von 10.000 Zulassungen überschritten. Die technische Basis für die weitere Modellentwicklung bildet die Alpine Performance Platform (APP) für Elektroautos. Sie wird als Grundlage für die zukünftige Generation der Alpine A110 dienen – und für verschiedene Karosserievarianten, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollen: Coupé, Spider und 2+2-Sitzer.

Die neue A110 wird in der Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé entwickelt und hergestellt und damit auch das Erbe und die industrielle DNA der Marke fortsetzen. Als Geburtsort von Alpine und Produktionsstätte der aktuellen A110, seit der Wiedergeburt der Marke im Jahr 2017, soll Dieppe das Herzstück der Geschichte von Alpine bleiben. „Die Produktion der nächsten A110 in Dieppe setzt dieses Erbe auf natürliche Weise fort und verbindet vergangene, gegenwärtige und zukünftige Generationen des legendären Sportwagens der Marke. Auch das einzigartige Savoir-faire, das Alpine seit Jean Rédélés ursprünglicher Vision auszeichnet, wird durch diese Kontinuität bewahrt“, heißt es.

Die Alpine Performance Platform gehe alle technischen Herausforderungen bei Gewicht, Design und Elektrifizierung an und erleichtere die Entwicklung eines Elektro-Sportwagens, der der DNA von Alpine treu bleibt, so die Marke. Die fortschrittliche Aluminiumarchitektur gewährleiste markentypische Agilität und biete „eine Leichtigkeit und Modularität, die sich auf der Straße in dynamisches Ansprechverhalten und Effizienz verwandelt“. Die gesamte Architektur sei steif und verfüge über eine innovative Klebe- und Niettechnologie für strukturelle Integrität und Leichtbau.

„Um die 40:60-Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse eines echten Sportwagens zu gewährleisten und gleichzeitig die ikonische, sportliche Silhouette der A110 zu bewahren, werden zwei Batteriepacks in die Architektur integriert“, erklären die Entwickler. Die Batterien verfügen über 800-Volt- und Cell-to-Pack-Technik sowie Zellen mit hoher Energiedichte, um das Gewicht und die Ladezeiten weiter zu reduzieren.

Als Teil der Plattform wird eine neue hintere elektrische 3-in-1-Achse mit dualem E-Motor entwickelt, die dank ihres SIC-Wechselrichters „herausragendes Drehmoment und Leistung mit ultraschneller Steuerung“ bieten soll. Mechanisch profitiere die Alpine Performance Platform von zwei neuen Vollaluminium-Aufhängungen sowie neuen integrierten Brems- und Lenksystemen, so Alpine.

„Ein echtes Gefühl von Leichtigkeit“

Als „Hightech-Gehirn“ der Plattform dient das Alpine Dynamic Model (ADM ECU): Die Einheit integriert den Angaben zufolge alles vom Batteriemanagement bis zu den Elektromotoren und steuert Bremsen, Lenkung und die aktive Aerodynamik.

Um das Fahrerlebnis der nächsten Generation elektrischer Alpine Sportwagen zu verbessern, hat die Marke das Alpine Active Torque Vectoring (AATV) entwickelt. Dazu heißt es: „Das System sorgt für ein echtes Gefühl von Leichtigkeit: Alle 10 Millisekunden kann es die Drehmomentverteilung zwischen den rechten und den linken Rädern anpassen, um eine optimale dynamische Leistung zu erzielen.“ Eine von der Formel 1 inspirierte Fahrposition – tief liegend, mit einem vertikalen Lenkrad und allen wichtigen Instrumenten in Sicht- und Reichweite – soll den Fahrer in den Mittelpunkt des Fahrzeugs rücken.

„Unser Ziel ist es, die weltweit führende französische Sportwagenmarke zu werden und die besten Fahrerautos der Elektroauto-Ära anzubieten. Dazu werden wir kontinuierlich neue Technologien einführen und sie mit der DNA von Alpine verbinden“, sagt Alpine-CEO Philippe Krief. „Zunächst konzentrieren wir uns auf unsere Wachstumsziele und darauf, mit der Alpine A290 und der Alpine A390 neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Dann werden wir mit der neuen A110 den ersten echten Elektro-Sportwagen auf den Markt bringen. Er wird der DNA von Alpine treu bleiben und dank der Alpine Performance Platform die besten Verbrenner-Sportwagen von heute übertreffen. Darüber hinaus wird Alpine durch seine Agilität und Flexibilität in der Lage sein, in Echtzeit auf Marktentwicklungen zu reagieren. Unsere Strategie ist ebenso anpassungsfähig wie robust.“