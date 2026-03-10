Mehr E-Autos, mehr Pannen: ADAC rückt 2025 über 50.000-mal zu Stromern aus

Alle neun Sekunden geht im Schnitt beim ADAC ein Pannennotruf ein. Insgesamt absolvierte die ADAC Pannenhilfe im vergangenen Jahr 3.691.813 Einsätze, rund 60.000 (1,6 %) mehr als 2024. Rekordtag war der 29. Dezember mit 18.588 Einsätzen. An diesem Tag musste man sogar alle fünf Sekunden ausrücken. Stärkster Pannenmonat war der Januar mit 356.847 Einsätzen.
Wie in den Jahren zuvor waren insgesamt Probleme mit der Starterbatterie mit 45,4 Prozent die häufigste Pannenursache, gefolgt von Defekten im Motormanagement oder Hochvoltsystem (Einspritzung, Zündung, Sensorik/21,8 %).
Mit der steigenden Fahrzeuganzahl und dem zunehmenden Lebensalter der Elektroautos auf den Straßen steigt auch die Zahl der E-Auto-Pannen: 50.445 Einsätze gingen auf das Konto reiner E-Autos, ein Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zu 2024 (43.678). Auch hier war eine defekte Starterbatterie bei rund der Hälfte aller Fälle die häufigste Ursache. Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb sind im letzten Jahr ebenfalls häufiger liegengeblieben: 59.985 Mal rückte die Straßenwacht aus, um solchen Modellen zu helfen – ein Zuwachs von rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Zahl der Fahrradpannen stieg 2025 um rund 15 Prozent auf 19.455 Fälle. Bei fast drei Viertel (72 %) aller Einsätze war ein defekter Reifen Grund für den Einsatz. Insgesamt konnten die Gelben Engel seit dem Start der Fahrrad-Pannenhilfe Mitte 2022 rund 58.000 Fahrräder an Ort und Stelle wieder flottmachen.
Einen starken Anstieg registriert der ADAC beim digitalen Notruf: Der Anteil per App oder Web-App gemeldeter Pannen stieg im Vergleich zu 2024 um 16 Prozent auf 695.520.
Der ADAC ist mit laut eigener Angabe aktuell 22,7 Millionen Mitgliedern der größte Mobilitätsclub Europas. Um die Pannen der Mitglieder kümmern sich bundesweit rund 1700 „Gelbe Engel“ der ADAC Straßenwacht sowie 550 Partnerunternehmen mit rund 5000 Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr hat der ADAC zur Sicherstellung seines Hilfenetzes über 181 neue Mitarbeiter eingestellt, 146 davon als Straßenwachtfahrer.
Andre meint
Ich habe mal die Zahlen aus dem Artikel zusammengebracht:
– die E-Autos haben ca. 1,37% von allen Panneneinsätzen beim ADAC verursacht
– dabei nehmen die E-Autos 4,1% vom Gesamtbestand ein
=> die E-Autos verbessern die Pannenstatistik
MK meint
@Andre:
Sehe ich ganz genauso, wobei man natürlich im Hinterkopf behalten muss, dass eAutos im Schnitt noch neuer sind als Verbrenner. Gleichzeitig kommt aber gegenläufig der Effekt dazu, dass sich die Leute erst an die andere Technik der eAutos gewöhnen müssen und auch die Autohersteller machen halt noch unnötige Fehler und merzen die erst langsam aus. So gab es wohl mal ID-Fahrzeuge von VW, die die Starterbatterie nicht mehr nachgeladen haben, sobald der Akkustand des Antriebsakkus bei unter 40% lag, weil man diesen Akku schützen wolle…ist natürlich doof, wenn man dann dafür am nächsten Morgen nicht mehr weg kommt. Aber solche Themen hat man wohl mittlerweile über Updates auch bei den damals betroffenen Fahrzeugen behoben…wer natürlich eines hat, dass noch keine OTA-Updates macht und das nie nachgezogen hat, kann auch heute noch deswegen liegen bleiben.
Und noch etwas anderes gefährdet die Bilanz: Als Verbrennerfahrer fährt man in der Regel mindestens einmal im Jahr mindestens zum Ölwechsel in die Werkstatt. Und natürlich schauen die auch mal kurz das Auto komplett durch in der Hoffnung, dem Kunden noch was zu verkaufen. Beim eAuto entfällt dieser Besuch und grade Tesla-Fahrer rühmen sich ja oft, dass bis die nach drei Jahren zum ersten TÜV müssen noch nie irgendeinen Check haben machen lassen. Das führt natürlich dazu, dass Probleme erst erkannt werden, wenn man liegen bleibt und nicht vorher.
Dagobert meint
Am schockierendsten an diesem Zahlen finde ich den Anteil der Leute, die wegen einer defekten Starterbatterie den ADAC rufen müssen…
Mäx meint
Da fallen mir schon viele Situationen ein in der das die einfachste Abhilfe schafft.
Klar, wenn ich selber ein Überbrückungskabel dabei habe kann ich mir eben einen Vorbeifahrenden anhalten.
Ansonsten muss ich unter Umständen aber 10 anhalten bis der dann mal ein Kabel dabei hat.
Gerade in Städten ohne Wohneigentum ist es ja ähnlich wie mit der Traktionsbatterie, wo laden?
Ich hab noch keine öffentlichen Ladesäulen für 12V Batterien gesehen, du?
Future meint
Wieso ist das »schokierend«? Nicht jedes Auto meldet rechtzeitig, dass die Starterbatterie sich tiefentladen hat und bald ausgetauscht gehört. Wer dann am Staßenrand steht und Mitglied in dem Laden ist, der ruft den natürlich an, wenn das Ding nicht mehr geht. Dann kann der ADAC das Teil erneuern und man spart sich einen Werkstattbesuch. Man hat ja dafür bezahlt und will dann auch den Service nutzen. Es ist doch schön, wenn der Techniker direkt zum Auto kommt.