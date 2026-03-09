Lexus nimmt Elektroauto-Version des UX vom Markt

Toyotas Edelmarke Lexus hat in einigen europäischen Märkten die rein elektrische Variante seines kompakten SUV UX 300 aus dem Angebot genommen. Die Baureihe bieten die Japaner weiter an, aber unter anderem in Deutschland nur noch mit Hybridantrieb.

Der UX 300e war einst das erste reine Batterie-Elektroauto von Lexus. Das kompakte SUV basiert auf dem gleichnamigen Hybridmodell und kam ab 2020 auf den Markt. Anfangs war ein 54,3 kWh großes Akkupaket verbaut. Im Jahr 2022 gab es ein Batterie-Upgrade auf 72,8 kWh Energiegehalt, die Reichweite stieg damit von 315 auf rund 449 Kilometer gemäß WLTP-Norm.

Eine Besonderheit des ersten vollelektrischen Lexus ist die Gleichstrom-Ladung (DC) per CHAdeMO. In den meisten Märkten haben sich andere Standards etabliert, hierzulande CCS. Damit sind die Schnelllademöglichkeiten für Nutzer des UX 300e in Europa sehr begrenzt.

Der optisch identische UX 300h mit Hybridantrieb ist weiter verfügbar. Einen Grund für die Einstellung der vollelektrischen Variante wurde bisher nicht angegeben. Die Ursache dürften aber enttäuschende Verkaufszahlen sein. Eine ähnliche E-Auto-Alternative hat Lexus vorerst nicht im Angebot, beim 2023 gestarteten größeren RZ handelt es sich um ein mit mindestens 57.100 Euro deutlich teureres SUV.