Erlkönigfotos sollen VW ID. Polo nahezu ungetarnt zeigen

VW bereitet den Marktstart seines neuen Elektro-Kleinwagens ID. Polo vor. Eine offizielle Vorschau auf die Baureihe geben das Konzept ID. 2all sowie die zuletzt vom Hersteller veröffentlichten Bilder getarnter Vorserienfahrzeuge. Nun sind im Netz Erlkönigfotos aufgetaucht, die das Modell nahezu ungetarnt zeigen sollen.

Die Test-Exemplare des Kleinwagens wurden während einer Ladepause im verschneiten Nordeuropa fotografiert. Die Fahrzeuge zeigen, was bereits bekannt ist: VWs neue Elektroautos sehen wieder eher wie klassische Pkw aus. Die Wolfsburger haben sich entschieden, auf Abstand von der eigenständigen Designsprache der Elektroauto-Familie ID. zu gehen. Auch bei den Namen der Vollstromer lehnt man sich künftig an der Historie an, wie der kommende ID. Polo zeigt.

Wie der Innenraum des ID. Polo aussieht, hat VW bereits präsentiert. Der neue gesamtheitliche Designansatz, in den das Feedback von Kunden eingeflossen sei, werde das Cockpit künftiger Modelle der Elektroauto-Familie ID. prägen, heißt es. Merkmale seien „eine neue Klarheit und Wertigkeit und eine intuitive Steuerung“, für die vertraute VW-Bedienmuster übernommen und weiterentwickelt wurden. Parallel dazu hielten durch eine neue Software-Generation neue Funktionen Einzug in den ID. Polo. Den Charme der 80er-Jahre soll die wählbare Retro-Anzeige ins Fahrzeug bringen.

Der 4053 Millimeter lange ID. Polo ist das erste von vier neuen Volkswagen-Elektroauto-Modellen im Kleinwagen- und Kompaktsegment, die ab diesem Jahr sukzessive auf den Markt kommen. Mitte Dezember zeigte die Marke „nahezu serienreife“ Prototypen und veröffentlichte erste Details zu ihrem kommenden E-Auto-Kleinwagen: Vier Leistungsstufen von 85 kW (116 PS) bis 166 kW (226 PS) sowie zwei Batteriegrößen (37 und 52 kWh netto) und -Chemien (LFP und NMC) für bis zu 450 Kilometer Reichweite werden geboten. DC-Schnellladen ist je nach Akkuversion mit bis zu 90 oder 130 kW möglich.

Noch potenter wird eine GTI-Variante des ID. Polo. Auch hier sollen aktuelle Erlkönigfotos ein nur noch spärlich getarntes Fahrzeug zeigen. VW hatte schon im September 2023 mit dem ID. GTI Concept einen Ausblick auf das erste rein elektrische Modell mit dem Zusatz GTI gegeben. Die Serienversion solle „spätestens 2027“ auf die Straßen kommen, hieß es damals. Zunächst startet in diesem Jahr der reguläre ID. Polo, den der Hersteller ab 25.000 Euro anbieten will.