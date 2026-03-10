Studie zeigt wachsende Unsicherheit über Zukunft der Antriebe

Elektromobilität ist längst auf den Straßen sichtbar und gilt aus Sicht großer Teile der Wissenschaft als Antrieb der Zukunft. Dennoch stößt sie in der öffentlichen Wahrnehmung auf gemischte Reaktionen. Viele Menschen sind unsicher, welche Antriebstechnologien künftig dominieren werden. Das zeigt sich, obwohl politische Fördermaßnahmen für Elektroautos mehrheitlich positiv bewertet werden und das Interesse an Elektromobilität zuletzt wieder gestiegen ist.

Zu diesen Entwicklungen forscht das Fraunhofer ISI im Rahmen der Panelstudie „MobilKULT“. Dafür werden regelmäßig Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg befragt. Im Herbst 2025 wurde die sechste Erhebungswelle durchgeführt. Im Mittelpunkt stand dieses Mal die Frage, welche Rolle unterschiedliche Antriebe im Autoverkehr künftig spielen könnten. Hintergrund sind die derzeit intensiv geführten Debatten über die Zukunft der Mobilität und die Rolle des Verbrennungsmotors.

Neben batterieelektrischen Fahrzeugen werden auch alternative Energieträger wie Wasserstoff oder E-Fuels diskutiert. Die öffentlichen Auseinandersetzungen darüber verlaufen teilweise emotional, etwa im Zusammenhang mit dem Schlagwort „Verbrenneraus“. Die Studie untersucht daher, welche politischen Maßnahmen aus Sicht der Bevölkerung als sinnvoll gelten.

Die Ergebnisse zeigen eine klare Tendenz: Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität stoßen häufig auf Zustimmung. Dazu zählen etwa Kaufprämien für Elektrofahrzeuge, auch in einkommensabhängiger Staffelung, sowie steuerliche Vorteile für Unternehmen durch Sonderabschreibungen für Elektroautos.

Mehrheit gegen „Verbrenneraus“

Anders sieht es bei Maßnahmen aus, die die Nutzung von Verbrennerfahrzeugen einschränken sollen. Eine CO₂-gebundene Zulassungssteuer wird mehrheitlich abgelehnt. Auch ein Verbot neuer Verbrenner stößt auf Skepsis. Insgesamt wird deutlich, dass viele Menschen zwar Förderung unterstützen, direkte Einschränkungen bestehender Antriebstechnologien jedoch kritisch sehen.

Die Einstellungen unterscheiden sich zudem stark nach Interesse an Elektromobilität. In der aktuellen MobilKULT-Erhebung interessieren sich 36 Prozent der Teilnehmenden grundsätzlich für E-Mobilität. Diese Gruppe stimmt politischen Maßnahmen deutlich häufiger zu, auch einem Verbrenneraus. Dagegen geben 51 Prozent an, derzeit kein Interesse an Elektromobilität zu haben. Sie bewerten die meisten Maßnahmen deutlich skeptischer.

Ein möglicher Grund für diese Zurückhaltung liegt laut den Studienautoren in der Unsicherheit über die technologische Zukunft des Verkehrs. Politische und öffentliche Debatten haben in den vergangenen Jahren wiederholt neue Signale gesetzt. So beschloss die EU im März 2023, dass ab 2035 keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Aktuell wird jedoch diskutiert, diese Vorgabe abzuschwächen und statt vollständiger Emissionsfreiheit nur eine Reduktion von 90 Prozent zu verlangen.

Auch die Diskussion um alternative Kraftstoffe wie E-Fuels trägt zur Verunsicherung bei. In Medien und Politik werden immer wieder unterschiedliche Einschätzungen darüber verbreitet, ob diese Kraftstoffe den Bedarf des Autoverkehrs wirtschaftlich und technisch decken können.

Wachsende Unsicherheit

Vergleicht man MobilKULT-Daten aus den Jahren 2020, 2023 und 2025, zeigt sich eine wachsende Unsicherheit. Inzwischen glauben 29 Prozent der Befragten, dass sich alternative Antriebe nicht gegen Benzin- oder Dieselautos durchsetzen können – sieben Prozentpunkte mehr als 2020. Insgesamt erwarten 46 Prozent, dass sich bis 2035 ein oder mehrere alternative Antriebe etablieren, während ein Viertel der Befragten sich dazu nicht festlegen möchte.

11 Prozent gehen davon aus, dass sich ein einzelner alternativer Antrieb durchsetzen wird. Die Mehrheit dieser Gruppe nennt Elektroautos. Deutlich mehr Befragte – 35 Prozent – erwarten dagegen, dass mehrere Technologien parallel existieren werden. In solchen Szenarien wird Elektromobilität häufig zusammen mit Wasserstoff oder E-Fuels genannt.

Diese Einschätzungen stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zur aktuellen Entwicklung auf dem Markt. Im Jahr 2025 wurden rund eine halbe Million Elektrofahrzeuge neu zugelassen, insgesamt sind inzwischen mehr als 1,9 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs. Demgegenüber existieren weniger als 2000 Wasserstofffahrzeuge. Fachleute weisen zudem darauf hin, dass die Herstellung von E-Fuels – synthetische Kraftstoffe – deutlich teurer und weniger effizient ist als die direkte Nutzung von Strom für Elektroautos.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Elektromobilität in Deutschland weniger vor einer technischen als vor einer kommunikativen Herausforderung steht. Sie besitzt großes Potenzial für klimafreundlicheren Verkehr und industrielle Entwicklung. „Verlässliche Rahmenbedingungen, klare Zielbilder und nachvollziehbare Maßnahmen können das Vertrauen in die Mobilitätswende und auch in die Elektromobilität erhöhen“, heißt es. Gleichzeitig zeigt die aktuelle MobilKULT-Welle eine weiterhin geringe Kaufabsicht, auch wenn das allgemeine Interesse an Elektromobilität zuletzt wieder gestiegen ist.