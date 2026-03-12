Volvo-Chef Samuelsson verteidigt Elektro-Strategie trotz Marktzweifeln

Der schwedische Autobauer Volvo setzt weiterhin auf Elektromobilität. Firmenchef Håkan Samuelsson wies im Gespräch mit The Irish Times Zweifel an der Zukunft von Elektroautos zurück und betont, dass der Hersteller an seiner strategischen Entscheidung festhält.

Der 74-jährige Manager kehrte 2025 an die Spitze des Unternehmens zurück, nachdem er Volvo bereits von 2012 bis 2022 geführt hatte. In seiner zweiten Amtszeit hat Samuelsson kürzlich ein wichtiges neues Modell vorgestellt: das vollelektrische Mittelklasse-SUV EX60. Das Fahrzeug positioniert sich in dem Marktsegment, in dem bislang der XC60 mit Plug-in-Hybridantrieb als meistverkauftes Modell der Marke erfolgreich ist.

Samuelsson verteidigt die langfristige Strategie des Herstellers. „Vor einigen Jahren haben wir eine sehr entschlossene und mutige Entscheidung für das Unternehmen getroffen“, sagte er. „Wir entschieden, dass die Zukunft der Volvo-Autos elektrisch sein muss, und heute kann ich bestätigen, dass wir noch stärker überzeugt sind, dass dies die richtige Antwort ist – nicht nur auf die Klimaherausforderung, sondern auch auf die Erwartungen unserer Kunden.“

Plug-in-Hybride als Übergangslösung

Gleichzeitig hat Volvo – wie viele andere Hersteller – den Übergang zur reinen Elektromobilität verlangsamt. In Märkten, die Stromern skeptischer gegenüberstehen, hält das Unternehmen weiterhin Plug-in-Hybride wie den XC60 und XC90 im Angebot und überarbeitet diese parallel zu den neuen reinen E-Fahrzeugen.

Samuelsson bezeichnet diese Strategie als Übergangslösung. „Der XC60 wird so lange im Verkauf bleiben, wie er gebraucht wird, als eine Art Brückenlösung“, erklärte er. „Wir sind dogmatisch, wenn wir sagen, dass wir mit voller Geschwindigkeit auf Elektrifizierung zusteuern, aber weniger dogmatisch bei der Festlegung eines Datums.“

Volvo und die Schwesterfirma Polestar gehörten zudem zu den wenigen Herstellern, die sich gegen eine Aufweichung des geplanten EU-Verbots für neue Verbrennungsmotoren ab 2035 stellen. Samuelsson argumentierte, dass ein glaubwürdiger Stichtag entscheidend sei, damit Unternehmen ihre Entwicklungsarbeit konsequent auf elektrische Antriebe ausrichten.

Zweifel an der Nachfrage nach Elektroautos weist Samuelsson zurück. Er verweist auf ein Wachstum des europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge um 27,5 Prozent im Jahr 2025 und fragt: „Wie kann sich jemand über eine Wachstumsrate von 27,5 Prozent beschweren? Sicherlich wir nicht.“