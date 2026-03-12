Volvo-Chef Samuelsson verteidigt Elektro-Strategie trotz Marktzweifeln

Der schwedische Autobauer Volvo setzt weiterhin auf Elektromobilität. Firmenchef Håkan Samuelsson wies im Gespräch mit The Irish Times Zweifel an der Zukunft von Elektroautos zurück und betont, dass der Hersteller an seiner strategischen Entscheidung festhält.
Der 74-jährige Manager kehrte 2025 an die Spitze des Unternehmens zurück, nachdem er Volvo bereits von 2012 bis 2022 geführt hatte. In seiner zweiten Amtszeit hat Samuelsson kürzlich ein wichtiges neues Modell vorgestellt: das vollelektrische Mittelklasse-SUV EX60. Das Fahrzeug positioniert sich in dem Marktsegment, in dem bislang der XC60 mit Plug-in-Hybridantrieb als meistverkauftes Modell der Marke erfolgreich ist.
Samuelsson verteidigt die langfristige Strategie des Herstellers. „Vor einigen Jahren haben wir eine sehr entschlossene und mutige Entscheidung für das Unternehmen getroffen“, sagte er. „Wir entschieden, dass die Zukunft der Volvo-Autos elektrisch sein muss, und heute kann ich bestätigen, dass wir noch stärker überzeugt sind, dass dies die richtige Antwort ist – nicht nur auf die Klimaherausforderung, sondern auch auf die Erwartungen unserer Kunden.“
Plug-in-Hybride als Übergangslösung
Gleichzeitig hat Volvo – wie viele andere Hersteller – den Übergang zur reinen Elektromobilität verlangsamt. In Märkten, die Stromern skeptischer gegenüberstehen, hält das Unternehmen weiterhin Plug-in-Hybride wie den XC60 und XC90 im Angebot und überarbeitet diese parallel zu den neuen reinen E-Fahrzeugen.
Samuelsson bezeichnet diese Strategie als Übergangslösung. „Der XC60 wird so lange im Verkauf bleiben, wie er gebraucht wird, als eine Art Brückenlösung“, erklärte er. „Wir sind dogmatisch, wenn wir sagen, dass wir mit voller Geschwindigkeit auf Elektrifizierung zusteuern, aber weniger dogmatisch bei der Festlegung eines Datums.“
Volvo und die Schwesterfirma Polestar gehörten zudem zu den wenigen Herstellern, die sich gegen eine Aufweichung des geplanten EU-Verbots für neue Verbrennungsmotoren ab 2035 stellen. Samuelsson argumentierte, dass ein glaubwürdiger Stichtag entscheidend sei, damit Unternehmen ihre Entwicklungsarbeit konsequent auf elektrische Antriebe ausrichten.
Zweifel an der Nachfrage nach Elektroautos weist Samuelsson zurück. Er verweist auf ein Wachstum des europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge um 27,5 Prozent im Jahr 2025 und fragt: „Wie kann sich jemand über eine Wachstumsrate von 27,5 Prozent beschweren? Sicherlich wir nicht.“
Kommentare
Peter meint
„Zweifel an der Nachfrage nach Elektroautos“ gibt es nicht. Es gibt monatelange Wartezeiten auf bestellte e-Fahrzeuge, weil zu wenig produziert wird. Der „Zweifel“ wird lediglich herbeigeredet von Geschäftsführern, die ihre Geschäftsmodelle und Margen retten wollen. Und die auf eine sehr gut funktionierende Kommunikations- und Beeinflussungsmaschine zurückgreifen können.
David meint
Du lebst in einer Parallelwelt. 78 % der Leute haben auch dieses Jahr wieder einen Verbrenner neu bestellt. Wer ein reines Elektroauto bestellt, gehört zu einer Minderheit.
Lieferfristen mag es geben, die gab es ja auch schon vor Jahrzehnten, wenn Autos begehrt waren. Niemand hatte 1997 die SLK Bestellung gelassen wegen zwei Jahren Lieferfrist. Die Tesla sind alle sofort zu haben. Kauft kein Mensch, 25k in ganz Europa dieses Jahr. Es liegt also nicht am Thema Verfügbarkeit.
Die Lösung ist vielmehr entscheidungsfreudig und schnell zu sein. Bei uns im Freundeskreis ist bereits der erste iX3 eingetroffen. Da muss man nicht lange grübeln und „ich will erst ne Probefahrt“-Fisimatenten veranstalten. Sondern am ersten Tag blind bestellen, großes Kreuz, dann freut sich der Händler und du wirst schnell bedient.
Bei Volvo ist das größte Problem ja auch nicht der immense Bestellvorrat, der vorher abgearbeitet werden muss, Sondern mehr der Fakt, dass der Cross Country mit großem Akku, der vermutlich in Europa die größten Stückzahlen bringen wird, erst in anderthalb Jahren verfügbar ist. Da war man halt von BMW unter Zugzwang gesetzt worden. Man dachte, man brütet da das große Dingen aus, und plötzlich stellte BMW ein gnadenlos besseres Auto in exakt gleicher Klasse vor.
ratta meint
was ist denn alles besser?