Analyse: „E-Mobilität für gewerbliche Flotten wirtschaftlich wie nie“

Fuhrparkbetreiber zögern weiter bei der Entscheidung für E-Fahrzeuge. Als Argumente werden neben Reichweite und Ladeinfrastruktur auch die politische Absage an die Fortführung staatlicher Förderprogramme genannt. Spätestens mit den neuerlichen Kostenexplosionen an den Tankstellen sei dieses Argument hinfällig, wie eine aktuelle Vergleichsrechnung von Kazenmaier Leasing zeigen soll.

Als markenunabhängiger Full-Service-Leasinganbieter hatte Kazenmaier schon im Jahr 2025 die variablen Nettokosten (Energie, Wartung und Verschleiß, Steuern) eines Elektro- und eines Dieselfahrzeugs gegenübergestellt. Verglichen wurden die Werte eines Tesla Model 3 Longe Range (Dual Motor AWD) mit denen der Mercedes-Benz C-Klasse. „Schon damals sprach alles für die E-Mobilität“, so das Unternehmen. „Nicht zuletzt aufgrund der CO2-Steuer, die für das Dieselfahrzeug anfallen, waren die Kosten des Elektroautos pro 100 Kilometer um 63 Prozent geringer als die seines Kontrahenten.“

Das habe sich in den vergangenen Wochen nochmals verschärft: Dieselpreise von über 2,00 Euro pro Liter forderten die Wirtschaftlichkeit gewerblicher Fuhrparks heraus. „Mobilitätskosten werden immer stärker von externen Effekten beeinflusst“, sagt Kazenmaier-Geschäftsführer Max Nastold. Gerade geopolitische Krisen zeigten, wie stark Unternehmen und Einrichtungen von Energiepreisen abhängig sind. Elektrische Fahrzeuge würden diese Abhängigkeit deutlich reduzieren und Flottenbetreibern dringend notwendige Planbarkeit der Betriebskosten bieten.

Ein weiterer Pluspunkt sei: Die THG-Quote, über die Betreiber von Elektrofahrzeugen zusätzliche Einnahmen erzielen können, habe sich zuletzt positiv entwickelt und verbessere die Gesamtwirtschaftlichkeit zusätzlich.

Kazenmaier hat die Vorjahreskalkulation mit den heutigen durchschnittlichen Strom- und Dieselpreisen (Stand März 2026: Diesel: rd. 2,00 Euro pro Liter, DC-Laden: rd. 0,65 Euro pro Kilowattstunde) erneut durchgeführt. Geht man von einer Fahrleistung von 40.000 Kilometern pro Jahr aus, lassen sich demnach pro Fahrzeug variable Kosten in Höhe von rund 3000 Euro einsparen. Bei Flotten mit 100 Fahrzeugen ergibt das eine Summe von 300.000 Euro pro Jahr.

Insbesondere für Unternehmen wie Pflegeeinrichtungen, bei denen Mobilitätskosten einen der größten Kostenblöcke darstellten, sei das ein wichtiger Hebel für Einsparungen, so der Leasinganbieter. Auch der Öffentliche Personennahverkehr könne von einer elektrifizierten Flotte profitieren. Je nach Bundesland könnten für deren Anschaffung und den Ausbau der Ladeinfrastruktur zudem Fördergelder beantragt werden.