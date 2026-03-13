BMW baut neuen iX3 wegen hoher Nachfrage in zwei Schichten

BMW hat die Produktion des iX3 im ungarischen Werk Debrecen wegen der hohen Nachfrage bereits auf Zweischichtbetrieb umgestellt. Das teilte der Premiumhersteller in der Mitteilung zu seinen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 mit. Die neue Batterie-Generation des Mittelklasse-SUV ist das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ und stellt den nächsten Technologiesprung der Marke dar.
„Der vollelektrische BMW iX3 erfreut sich seit seiner Weltpremiere auf der IAA im September 2025 bereits einer überaus starken Nachfrage – unter den vorbestellten, vollelektrischen BMW Fahrzeugen in Europa ist seither jedes dritte ein BMW iX3“, so die Bayern in einer Mitteilung zu ihren Geschäftszahlen im Jahr 2025.
CEO Oliver Zipse sagte: „Mit dem erfolgreichen Start der Neuen Klasse haben wir 2025 gezeigt, wie wir die Marke BMW mit den neuen Technologie-Clustern und der neuen Designsprache in die Zukunft führen. Die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach dem ersten Modell, dem BMW iX3, beweist: Pioniergeist, Innovationskraft und Mut zahlen sich aus.“ Die Auftragsbücher für den iX3 seien „bis weit in das laufende Jahr hinein“ gefüllt. BMW nutze die Flexibilität seiner Produktion und seines Lieferantennetzwerkes und erhöhe die Kapazitäten entsprechend der Nachfrage.
Die Nachfrage ist laut dem bald bei BMW in den Ruhestand gehenden CEO sowohl bei den Privat- als auch den Flottenkunden höher als erwartet. „Und wir gewinnen auch viele Neukunden, die zuvor noch keinen BMW gefahren sind“, berichtete Zipse.
Der iX3 wurde im September vorgestellt, im Oktober lief die Serienproduktion im neuen BMW-Werk im ungarischen Debrecen an. Im Januar wurden erste Exemplare an Kunden und Prominente ausgeliefert, der offizielle Händler-Start fand Anfang März statt. Vor dem Hintergrund der großen Nachfrage hatte der Hersteller im Februar den Basispreis für die bisher einzige Antriebsvariante iX3 50 xDrive von 68.900 auf 70.900 Euro angehoben.
Der iX3 der Neuen Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400-kW-Ladeleistung, einer leistungsfähigen Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung. BMW unterstreicht auch die neue Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.
Kommentare
ap500 meint
Tja mit einem 100er Akku ist das Eauto auch vollnutzbar und kann somit jeden Verbrenner ersetzen. Und ja auch 2013 war das auch schon so das ein Modell S mit 90er Akku alles konnte.
David meint
Das Model S 90 gab es 2014 nicht, sondern realistisch hier 2016. Es kostete inflationsbereinigt das doppelte bei halber Reichweite, da hat sich also in nur 10 Jahren sehr deutlich was getan.
David meint
Die 805 km WLTP machen Eindruck. Man darf aber auch nicht vergessen, dass bei Konzernen mit früher BEV-Pflicht wie Telekom einige Manager bereits das zweite Elektroauto bestellen. Die haben Erfahrung und wissen, ihre Boniziele sind auch im Elektroauto mit 80 kWH erreichbar. Das sind also nicht die „alten Hasen“, die vorsichtshalber 805 km wählen. Sondern es sind Newbies in der Elektromobilität, Technikfans und Angeber, wie wir hier den Herrn Blauerhimmel haben.
Besser-BEV-Wisser meint
Ja wieviel stellt BMW denn nur her am Tag oder Woche? Aktuell und wenn Produktion eingeschwungen ist?
Es wird immer nur von der hohen Nachfrage geredet, aber belastbare Zahlen gibt’s nie dazu.
Das nervt.
Thorsten 0711 meint
Die nächsten KBA Zulassungszahlen werden spannend.
Karsten meint
Genaue Zahlen kennt niemand, aber es sollen zumindest weniger als 10000 Einheiten pro Jahr sein.
Mäx meint
Weniger als 10.000 Einheiten? Du meinst vermutlich 100.000 oder?
Debrecen produziert ja nur für Europa, da werden ca. 350.000 X3 abgesetzt.
Angenommene 100.000 wären also ca. 30% BEV Anteil und damit mehr als der europäische Durchschnitt.
Man wäre also ganz gut aufgestellt mit der Anzahl.