BMW baut neuen iX3 wegen hoher Nachfrage in zwei Schichten

BMW hat die Produktion des iX3 im ungarischen Werk Debrecen wegen der hohen Nachfrage bereits auf Zweischichtbetrieb umgestellt. Das teilte der Premiumhersteller in der Mitteilung zu seinen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 mit. Die neue Batterie-Generation des Mittelklasse-SUV ist das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ und stellt den nächsten Technologiesprung der Marke dar.

„Der vollelektrische BMW iX3 erfreut sich seit seiner Weltpremiere auf der IAA im September 2025 bereits einer überaus starken Nachfrage – unter den vorbestellten, vollelektrischen BMW Fahrzeugen in Europa ist seither jedes dritte ein BMW iX3“, so die Bayern in einer Mitteilung zu ihren Geschäftszahlen im Jahr 2025.

CEO Oliver Zipse sagte: „Mit dem erfolgreichen Start der Neuen Klasse haben wir 2025 gezeigt, wie wir die Marke BMW mit den neuen Technologie-Clustern und der neuen Designsprache in die Zukunft führen. Die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach dem ersten Modell, dem BMW iX3, beweist: Pioniergeist, Innovationskraft und Mut zahlen sich aus.“ Die Auftragsbücher für den iX3 seien „bis weit in das laufende Jahr hinein“ gefüllt. BMW nutze die Flexibilität seiner Produktion und seines Lieferantennetzwerkes und erhöhe die Kapazitäten entsprechend der Nachfrage.

Die Nachfrage ist laut dem bald bei BMW in den Ruhestand gehenden CEO sowohl bei den Privat- als auch den Flottenkunden höher als erwartet. „Und wir gewinnen auch viele Neukunden, die zuvor noch keinen BMW gefahren sind“, berichtete Zipse.

Der iX3 wurde im September vorgestellt, im Oktober lief die Serienproduktion im neuen BMW-Werk im ungarischen Debrecen an. Im Januar wurden erste Exemplare an Kunden und Prominente ausgeliefert, der offizielle Händler-Start fand Anfang März statt. Vor dem Hintergrund der großen Nachfrage hatte der Hersteller im Februar den Basispreis für die bisher einzige Antriebsvariante iX3 50 xDrive von 68.900 auf 70.900 Euro angehoben.

Der iX3 der Neuen Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400-kW-Ladeleistung, einer leistungsfähigen Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung. BMW unterstreicht auch die neue Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.