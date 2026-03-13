Renault Bridger: Mini-SUV soll auch als Elektroauto kommen

Mit dem Bridger Concept gibt Renault einen Ausblick auf ein erstes Fahrzeug, das in weniger als zwei Jahren in Indien entsprechend den neuen Standards der Renault Group entwickelt werden soll. Es basiert auf der modularen Plattform des Konzerns mit dem neuen Namen RGMP small und soll je nach Markt als Verbrenner-, Hybrid- oder Elektroversionen erhältlich sein.

Das Showcar steht laut den Designern für die internationale Offensive von Renault. Das weniger als vier Meter lange SUV-Modell sei bereit, neue Maßstäbe für das Fahren in der Stadt zu setzen und neue Kunden im B-Segment (Kleinwagen) zu gewinnen. Die Proportionen seien für dieses Fahrzeugsegment „gleichermaßen gewagt wie überraschend“. Die hohe Bodenfreiheit von 200 Millimetern vermittelte ein robustes, selbstbewusstes Äußeres und verleihe dem Bridger Concept zusammen mit den 18-Zoll-Rädern die Präsenz und den Stil eines „urbanen Abenteurers“.

„Am Heck unterstreicht das Reserverad an der Heckklappe den Offroad-Look des Bridger Concept und seine Ambitionen, die Stadt hinter sich zu lassen und neue Gebiete zu erkunden“, heißt es weiter. „Die Radkästen, der Renault Schriftzug auf dem Kühlergrill und die Karosseriefarbe Beige Dune Satin gleichen den massigen optischen Eindruck mit leichten, subtilen Akzenten aus.“

Trotz seiner kompakten Außenmaße sei der Bridger Concept innen überraschend großzügig und setze in seiner Klasse neue Maßstäbe in Sachen Platzangebot und Raumgefühl, so die Designer weiter. Im Fond betrage die Beinfreiheit 200 Millimeter – „ein Rekord in diesem Segment“. Der Kofferraum überzeuge ebenfalls mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 400 Litern. Und schließlich biete die erhöhte Sitzposition „hervorragende Sicht“ auf die Straße und ein hohes Sicherheitsgefühl.

Eine Serienversion des Bridger Concept soll zunächst Ende 2027 in Indien auf den Markt kommen. Anschließend soll das Modell dann schrittweise in anderen internationalen Märkten eingeführt werden.