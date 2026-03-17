VW-Manager: „Vielleicht haben wir das Wachstum der E-Mobilität zu optimistisch bewertet“

Martin Sander, Vertriebsvorstand von VW Pkw, hat in einem ausführlichen Interview mit der Autogazette unter anderem über die Krisenstimmung in der Industrie, Absatzerwartungen und die Elektromobilität gesprochen.
Die Situation in der Branche sei herausfordernd. Der Wettbewerbsdruck sei „riesig“, neue chinesische Wettbewerber drängten auf den Markt und setzten alle Hersteller unter Druck. Danach gefragt, ob es die von einigen im letzten Jahr ausgerufene Krise der Elektromobilität gebe, meinte der Manager: „Vielleicht haben wir alle gemeinsam das Wachstum der Elektromobilität anfangs zu optimistisch bewertet.“ So schnell, wie man das vor ein paar Jahren gedacht habe, sei es nicht gekommen.
„Aber Elektromobilität wächst – und zwar deutlich und zu Recht“, so Sander. Es gebe Märkte, in denen sich die E-Mobilität bereits vollständig durchgesetzt habe – Norwegen, Dänemark. Auch in Frankreich, in Großbritannien und in Deutschland steige der Anteil von Elektroautos. Aber vor allem zeige sich: Kunden, die einmal elektrisch gefahren sind, seien überwiegend so überzeugt von der Technologie, dass sie nie wieder zurück zum Verbrenner wollen. Jetzt gehe es darum, dass die richtigen Autos auf den Markt kommen, die richtigen Preissegmente bedient werden. Zudem müsse in weiten Teilen Europas die Ladeinfrastruktur verbessert werden.
„Transformation läuft langsamer als erwartet“
Die Transformation laufe, aber sie laufe langsamer als erwartet. Deshalb brauche die Industrie mehr Flexibilität, so der Manager weiter. „Es war in der Vergangenheit politischer Konsens in der EU, dass Strafzahlungen vermieden werden sollen, damit das Geld in den Unternehmen bleibt, um investieren zu können. Deshalb regen wir einen Ausgleichszeitraum von 2028 bis 2032 an, in dem die CO2-Vorgaben erreicht werden müssen.“ Sander halte es „grundsätzlich für falsch“, Menschen von einer neuen Technologie überzeugen zu wollen, indem man die vorherige verbietet. Wichtiger sei, dass die Kunden persönlich überzeugt sind.
Es sollte darüber gesprochen werden, warum Elektromobilität gut ist und was man ändern muss, damit sie für alle funktioniert. „Um als internationale Marke weltweit erfolgreich zu sein, brauchen wir ein wettbewerbsfähiges Portfolio aus Verbrennern, Hybriden und Elektroautos“, sagte Sander. Daneben brauche es aber auch verlässlich günstige und einheitliche Ladestrompreise für die Fahrer eines E-Autos.
„Das ist ein klares Commitment der Bundesregierung“
Zur neuen Elektroauto-Kaufprämie erklärte der VW-Manager, dass es gut sei, dass es sie gibt. „Das ist ein klares Commitment der Bundesregierung zur Elektromobilität und gibt den Kunden Orientierung. Die Mechanik kennen wir, sie hat funktioniert.“ Allerdings hätte sich das Unternehmen gewünscht, dass auch Gebrauchtwagen einbezogen werden – denn gebrauchte E-Autos seien für viele Kunden mit geringerem Einkommen interessant.
Viele Leasingfahrzeuge kämen jetzt zurück und seien preislich sehr attraktiv, was der Zielgruppe von mittleren und kleinen Einkommen sehr entgegenkomme. Der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos entwickele sich aber gerade erst, hier könnte eine Prämie für Gebrauchte Vertrauen schaffen, so Sander. Allerdings gebe dann auch den Effekt, dass die Einbeziehung von Gebrauchtwagen in die Förderung „etwas Entspannung“ bei den Restwerten bringen werde.
In Europa konnte Volkswagen bei den vollelektrischen Fahrzeugen im Vorjahr über 49 Prozent zulegen, in Deutschland waren es fast 61 Prozent. „Das Wachstum wird sich fortsetzen, sogar perspektivisch beschleunigen“, glaubt Sander. „Natürlich hilft da die Prämie, vor allem aber unsere attraktiven neuen vollelektrischen Produkte.“ Damit meint er vor allem die kommenden E-Kleinwagen ID. Polo und ID. Cross.
„Diese Modelle werden das Wachstum der Marke Volkswagen im Elektromarkt in Europa deutlich beschleunigen. Das sind riesige Segmente – kleine Hatchbacks und kleine SUVs“, so der VW-Pkw-Vertriebsvorstand. „Wir stoßen damit in ein Preisniveau ab etwa 25.000 Euro vor und ermöglichen einer deutlich größeren Kundengruppe den Einstieg in die Elektromobilität.“ Neben den erzielten Skaleneffekten und den Kostenreduzierungen eröffne das Unternehmen mit diesen beiden Modellen noch mehr Kunden den Zugang zur Elektromobilität. Sie hätten das Potenzial, europaweit einen spürbaren Schub für die Elektrifizierung des Verkehrs auszulösen.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Was sich die Fraktion Tesla wieder abarbeitet! Dabei ist VW ausgezeichnet aus einem für alle Hersteller schweren 2025 gekommen und dieses Jahr gibt es eine Modelloffensive. Da kann ich den Tesla-Fans nur empfehlen, schon einmal kleine Brötchen zu backen. Denn man wird hier die Zahlen berichten.
Gerry meint
VW😂. Erst jahrelang Diesel manipulieren, elektrisch nichts auf die Reihe kriegen, und jetzt jammern 😂. Und bis heut keinen elektrischen Kleinwagen im Angebot. 🙄 OMG.
Die Wahrheit meint
Richtig, aber Tesla bezog sich dabei auf den Produktionsstopp wegen Modellpflege seiner weltweit bestverkauften Modelle.
Der Golf wurde zu Tode modernisiert. Bei Tesla gibt echte Modellpflege, die bei den Kunden ankommt. Nicht ohne Grund ist das Model Y das weltweit meistverkaufte Auto (nicht nur EAuto). Selbst das neue Model Y in der Standardausführung hat mehr Ausstattung, als viele deutsche mit teueren Optionen. Darüberhinaus verärgern deutsche Autobauer ihre treuen Kunden mit irrsinningen Abo Angeboten auch für selbstverständliche Ausstattung.
Eine 0% Finanzierung wie gerade bei Tesla findet man vergebens bei ohnehin schon günstigen Modellen.
Was VW „zündet“ sind wohl eher Fehlzündungen im ohnehin illegalen Abgassystem. Der groteske Gewinneinbruch im Konzern ist auch eine gigantische (Fehl-) Zündung. Stabil sind im Konzern nur Boni und Gehälter für die Manager. Beim Arbeiter wird die Prämie ersatzlos gestrichen. Nach den Absatzzahlen sinkt jetzt auch noch die Moral.
Es wurde zu lange und zu heftig gegen das EAuto geredet. Jetzt, bei den hohen Spritpreisen, würden sich viele Autokäufer ein EAuto wünschen. Die schlauen Autokäufer sind bereits umgestiegen. Der Rest lässt sich noch bequatschen, aber wie lange noch fällt DieselDieter noch auf die Fehlinformationen rein und testet nur mal zum Spaß ein EAuto?
F. K. Fast meint
Ist schon komisch: erst wird jahrelang Werbung gegen BEV gemacht und dann wundert man sich, dass der Kunde lieber beim „bewährten“ Verbrenner bleibt. Ich vermute eher wieder Lobbyarbeit mit dem Ziel, dass der Steuerzahler wieder für schlechte Produkte Geld locker machen soll, damit die (Groß-) Aktionäre weiterhin sprudelnde Einnahmen haben.
M3P_2024 meint
Vorsicht! Soviele Fakten auf einmal verträgt das Forum nicht…
MK meint
Die übliche Leier: „Natürlich sind wir für mehr eAutos, aber die Kunden wollen ja nicht und deswegen muss die Politik länger Verbrenner fördern.“ Wenn ich Lieferzeiten von bis zu 1,5 Jahren aufrufe, darf ich mich nicht wundern, wenn die Kunden das dann nicht bestellen…mit Glück für VW kaufen die dann doch wieder einen Verbrenner, mit Pech wechseln die zu Tesla, BYD und Co, die deutlich schneller liefern können.
Auch bei der Preisgestaltung sieht es ähnlich aus: z.B. das im VW-Konzern eigentlich eher als „Einstiegsmarke“ positionierte Skoda bietet bisher elektrisch nur SUV an und das soll ja wohl auch noch Jahre so bleiben. Nachdem der ursprünglich für Ende 22025 angekündigte Epiq um ein Jahr verschoben wurde und man beim Elroq und Enyaq die „kleinen“ Varianten „wegen zu viel Nachfrage“ gestrichen hat, liegt der Einstiegspreis (!) für einen elektrischen Skoda inkl. Überführung bei rund 45.000 €. Auch da: Wen wundert es da, dass viele doch wieder zum Verbrenner tendieren. Beispiel: Ein Skoda-Verkäufer, der vollkommen überzeugt von Elektrofahrzeugen ist und Verbrenner für einen veralteten Anachronismus hält, wird nach einem möglichst kleinen, günstigen Zweitwagen für sagen wir mal 5.000 km im Jahr gefragt. Soll der dann ein 4,5 m langes SUV für 45.000 € anbieten? Der wird auch sagen: „Kauf dir einen Fabia-Benziner für 20.000 €“…einfach, weil er sonst gar nichts anbieten kann…und da sein Gehalt vom verkaufen abhängt (Provision), wird er so einem Kunden dann natürlich entgegen der eigenen Überzeugung erzählen, dass Verbrenner super und zukunftsfähig seien.
MK meint
Nachtrag: Gleiches gilt übrigens auch für Pflegedienste (oder Essenslieferdienste), die vielleicht schon den elektrischen Skoda Citigo genutzt haben und jetzt einen Nachfolger suchen: Auch die können mit einem 4,50 m SUV mit 560 km Normreichweite nichts anfangen. Entweder jagt man die also zur Konkurrenz oder versucht denen trotz vielleicht bereits aufgebauter eigener Ladeinfrastruktur Fabia-Benziner als neue Flotte anzudrehen. Selbst innerhalb des gesamten Konzerns ist es bisher schwierig: Von einem 3,55 m langen und 1,61 m breiten Kleinstwagen (Skoda Citigo/VW eUp!) auf einen 4,26 m langen und 1,81 m breiten Kompaktwagen (ID.3) umzusteigen, dürfte für eine Firma, deren Mitarbeiter teils mehrfach pro Stunde einen neuen Parkplatz in engen Innensädten finden müssen, keine Option sein.
David meint
Ein unreflektiertes Gewäsch, dass du da herunterleierst. VW baut Fahrzeuge in großen Skalen. Das bedeutet, in der Nische muss man andere Fahrzeuge wählen. Es gibt keinen Hersteller der Welt, der alles bedient und wäre es so, wäre es sein Ruin. In der Praxis sehe ich bei uns Pflegedienste in ID.3. Denn da gab es für Gewerbe immer mal wieder gute Angebote. Die werden vermutlich in den nächsten Jahren auf die MEB Front Fahrzeuge umsteigen. Außerdem ist das mit den Lieferzeiten bei VW völliger Unsinn. Das ist schon vorgerechnet worden, im Schnitt sind es fünf Monate. Wer die nicht überbrücken kann, für den gibt es sehr gute gebrauchte Fahrzeuge auf MEB Basis.
David meint
Naja, gesagt hat er „wir alle zusammen“ und das sieht man auch von Alpine bis Zeekr. Trotzdem gibt es Unterschiede: Renault und Stellantis, oder aktuell Honda, müssen dramatische Korrekturen vornehmen. Bei Tesla gab es schon vor zwei Quartalen eine Gewinnwarnung(„a few rough quarters“). VW ist dagegen auf seinem Pfad und zündet gerade vier Angebote, um neue Kundengruppen mit weniger Budget für die Elektromobilität zu gewinnen.
Future meint
Hier ein Überblick aus der Börsenzeitung über die letzten Gewinnwarnungen aus dem September 2025: Volkswagen Konzern (VW), Porsche AG, BMW und
Mercedes-Benz. In diesem Jahr habe ich noch keine Gewinnwarnungen gelesen. Aber mal sehen, wer jetzt vom Krieg profitieren wird und wer nicht. Es ist wohl noch zu unsicher, um jetzt bereits eine Prognose auszusprechen.
Future meint
Sensationell!