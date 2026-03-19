Audi A8: Kein direkter (E-)Nachfolger, neues großes SUV Q9 als Luxus-Alternative

Audi hat bestätigt, dass seine Oberklasselimousine A8 keinen direkten Nachfolger erhält. Das liegt laut Berichten an der abgeblasenen Elektroauto-Zukunft des Flaggschiffs. Die gedämpfte Stromer-Nachfrage sorgt im Mutterkonzern Volkswagen für eine Strategieanpassung, wodurch unter anderem für den A8 nicht die passende Plattform und Technologie zur Verfügung steht. Mit dem ganz neuen SUV Q9 soll die Baureihe aber einen indirekten Nachfolger erhalten.

Die vierte Generation des A8 ist seit 2017 am Markt. Eine Neuauflage auf der aktuellen Plattform ist keine Option, da sie veraltet ist. Wie es mit dem A8 konkret weitergeht, bleibt abzuwarten. Bei der Bilanzpressekonferenz sprach CEO Gernot Döllner kürzlich von einer temporären Auszeit für die Luxuslimousine. Nach dem Auslaufen im nächsten Jahr soll es Anfang 2030 einen Nachfolger geben. Bis dahin wird der noch in Arbeit befindliche Q9 das Topmodell der Ingolstädter darstellen.

Der wohl 5,3 Meter lange Q9 kommt nach Informationen von Autocar Ende dieses Jahres auf den Markt. Es soll das bisher größte und luxuriöseste Modell der Premiummarke werden. Der Q9 soll oberhalb des Q7 als 7- oder 6-Sitzer mit besonders hochwertigen Einzelsitzen hinten angeboten werden. Der Fokus auf Komfort für die Passagiere im Fond soll dem Modell dabei helfen, die Rolle der auslaufenden gehobenen Oberklasse-Limousine A8 zu übernehmen.

Im Fokus soll Audi mit dem neuen Q9 vor allem die Märkte Amerika, China und den Mittleren Osten haben. Er soll aber auch in Europa auf die Straßen kommen. „Der Audi Q9 wird das neue Flaggschiff der Audi-Modellpalette sein“, wird CEO Döllner von Autocar zitiert. „Dies ist ein besonders wichtiges Modell für die USA.“

Technische Details zu der neuen Baureihe sind bisher nicht bekannt. Es wird erwartet, dass das Modell auf einer verlängerten Version der Premium Platform Combustion (PPC) des Volkswagen-Konzerns basiert. Es sollen eine Reihe von Antriebssträngen angeboten werden, darunter auch Plug-in-Hybridsysteme. Damit wird der Q9 auch die Basis für das Flaggschiff-SUV der Schwestermarke Porsche mit dem Codenamen K1 bilden. Dieses Fahrzeug war eigentlich als Elektroauto geplant, kommt nun aber zunächst mit Verbrennertechnik.