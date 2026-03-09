Audi A8 nicht mehr bestellbar, vorerst wohl kein Nachfolger

Der Audi A8 ist nicht mehr länger im deutschen Online-Konfigurator verfügbar. Laut dem Hersteller werden im Heimatmarkt schon seit etwa zwei Wochen keine Bestellungen mehr für die Luxuslimousine angenommen. Auf die Frage von dem Portal Motor1 nach der weltweiten Verfügbarkeit erklärte Manager Marcel Bestle, dass dies von den Lagerbeständen und anderen Faktoren abhänge. Die Ingolstädter geben keinen Zeitpunkt für das Ende der Produktion bekannt, es steht laut dem Bericht aber bevor.

Das letzte große Update des A8 wurde 2017 eingeführt. Vier Jahre später gab es für die auch als Plug-in-Hybrid (Artikelbild) angebotene Generation ein Facelift. Zur Zukunft der Baureihe äußert sich Audi derzeit nicht konkret. Einige Zeit war erwartet worden, dass die nächste Generation ein neuartiges Elektroauto wird. Davon ist man aber wohl wegen der fehlenden Nachfrage im Premiumsegment nach Vollstromern auf Abstand gegangen.

Bestle sagte Motor1, dass das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu einem möglichen Nachfolger bekannt geben werde. Das Portal deutet seine Aussagen so, dass eine fünfte Generation der Oberklasselimousine noch kein grünes Licht erhalten hat. Da bislang keine Vorserienfahrzeuge auf den Straßen gesichtet wurden, sei eine baldige Neuauflage unwahrscheinlich.

Keine passende Plattform im Volkswagen-Konzern

Im vergangenen Oktober gab es Berichte unter Berufung auf einen Audi-Sprecher, dass die Ingolstädter nach einer Plattform für einen möglichen Nachfolger suchen. Ein weiteres Facelift sei aufgrund strengerer Abgasvorschriften ausgeschlossen worden. Angesichts der bevorstehenden Euro-7-Norm seien sauberere Motoren erforderlich sein, um die Vorschriften zu erfüllen.

2023 hieß es noch, dass der A8 im Jahr 2027 gleich zwei elektrische Nachfolger erhalten könnte. Auf die Modelle unter den Projektnamen „Landyacht“ und „Landjet“ gaben Studien eines höhergelegten Coupé mit leichtem SUV-Charakter und einer Luxuslimousine einen Ausblick. Doch aufgrund anhaltender Probleme sei der elektrische A8 in weite Ferne gerückt, so Ende 2025 die Automobilwoche.

Hauptgrund für die Verzögerung der Elektro-Zukunft ist nach Informationen des Branchenportals, dass die Konzernschwester Porsche ihren E-Auto-Umstieg bremst und länger auch auf Verbrenner setzt. Deswegen werde das ursprünglich für 2027 geplante Porsche-Projekt „K1″ eines rein elektrischen Luxus-Siebensitzers auf unbestimmte Zeit verschoben. Der geplante Elektro-A8 hätte dieselbe Plattform wie der K1 genutzt, doch nun müsse eine andere Lösung her, hieß es. Finde sich keine bestehende Plattform, müsste eine eigene entwickelt werden – das könnte den elektrischen A8 bis 2035 verzögern.

Wie es mit dem A8 genau weitergeht, bleibt abzuwarten. Ein Sprecher sagte der Automobilwoche im November lediglich: „Wir denken intensiv darüber nach, wann wir den Nachfolger des A8 bringen und welche Antriebstechnik die richtige ist.“