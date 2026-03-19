KGM Torres EVX Cargo Van mit Ladefläche im Heck ab 38.990 Euro bestellbar

KGM erweitert seine Modellpalette um ein vollelektrisches Nutzfahrzeug: Unter dem Namenszusatz „Cargo Van“ soll sich das Elektro-SUV Torres EVX in ein Fahrzeug für Handwerks- und Gewerbebetriebe verwandeln. Die Preisliste startet bei 38.990 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Der neue Torres EVX Cargo Van fährt mit dem bekannten E-Antrieb vor: Ein 152 kW/207 PS starker Elektromotor schickt vom Start weg 339 Nm Drehmoment an die Vorderräder. In Kombination mit einer 80,6 kWh großen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP) bietet das Elektroauto eine Reichweite von bis zu 498 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Das Aufladen von 20 auf 80 Prozent dauert an Schnellladestationen 36 Minuten. Alternativ wird an der betriebseigenen Wallbox dreiphasig mit 11 kW über Nacht geladen.

Der wesentliche Unterschied zur Pkw-Version betrifft den Bereich hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz: Auf eine Rückbank wird zugunsten eines großen Stauraums verzichtet. Er erstreckt sich über eine rund 1,80 Meter lange und 1,30 Meter breite Ladefläche. Das maximale Ladevolumen beträgt rund zwei Kubikmeter, die Zuladung bis zu 485 Kilogramm. Eine Trennwand separiert die Vordersitze vom Ladeabteil und verhindert das Eindringen von Transportgut, innenliegende Stangen schützen die hinteren Seitenfenster und die Heckscheibe.

Die Beladung erfolgt über die Heckklappe, die elektrisch öffnet, sobald man drei Sekunden mit dem Schlüssel hinter dem Fahrzeug steht. Zusätzlich gewähren die hinteren Seitentüren Zugang zum Ladeabteil.

Der Torres EVX Cargo Van wird zum Marktstart in der Ausstattungslinie „Core“ angeboten, die hohen Komfort „mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungs-Verhältnis kombiniert“, wirbt der Hersteller. Elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine Rückfahrkamera samt Einparkhilfe hinten, das schlüssellose Smart Key Zugangssystem, Licht- und Regensensor, ein Multifunktions-Lederlenkrad sowie eine Privacy-Verglasung ab der B-Säule sind serienmäßig an Bord. Optische Akzente setzen unter anderem LED-Scheinwerfer.

Das ergonomisch auf den Fahrer zugeschnittene Cockpit kombiniert zwei große Displays: Während die 12,3 Zoll große digitale Instrumentenanzeige hinter dem Lenkrad alle wichtigen Informationen liefert, fungiert ein ebenso großer Touchscreen als zentrales Bedienelement. Er steuert Navigation, Infotainment und das per Apple CarPlay beziehungsweise Android Auto eingebundene Smartphone.

Für Sicherheit sorgen verschiedene Assistenzsysteme wie das automatische Notbremssystem, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Spurwechselassistent, ein Spurverlassens- und ein Aufmerksamkeitswarner. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage hält Tempo und Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern.

Wer sich für das Technik-Paket (Aufpreis: 1000 Euro) entscheidet, erhält eine 360-Grad-Kamera und eine kabellose Ladeschale für Smartphones. Ansonsten beschränkt sich die Optionsliste auf eine Wärmepumpe (Aufpreis: 1300 Euro), die den Innenraum reichweitenschonend auf Temperatur bringt, und eine von fünf möglichen Metallic-Lackierungen (Aufpreis: 700 Euro).

„KG Mobility gewährt für den Torres EVX Cargo Van eine der branchenweit umfassendsten Garantien auf die Batterie“, wirbt das Unternehmen. „Kunden genießen über zehn Jahre bzw. eine Million Kilometer Schutz vor einem größeren Leistungsabfall des Hochvoltakkus. Daneben offeriert das Unternehmen auf Elektroautos eine siebenjährige Fahrzeuggarantie bis 150.000 Kilometer Laufleistung. Sie deckt alle wichtigen Bauteile ab. Voraussetzung ist lediglich, dass die vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle eingehalten werden.“