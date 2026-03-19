Studie: Elektrische Flotten könnten Milliarden Euro Betriebskosten einsparen

Eine Studie des Branchenverbands der europäischen Elektrizitätswirtschaft Eurelectric und der Unternehmensberatung EY sieht in der Elektrifizierung von Fahrzeugflotten ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial für Europa. Demnach könnten bis 2030 kumulierte Betriebskosteneinsparungen von bis zu 246 Milliarden Euro erreicht werden.

Neben finanziellen Vorteilen könne die Elektrifizierung von Unternehmensflotten auch einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs leisten und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, müssten bestehende Gesetze konsequent umgesetzt und ambitionierte nationale Kaufziele für emissionsfreie Fahrzeuge festgelegt werden. Eurelectric fordert vor diesem Hintergrund gezielte steuerliche Anreize sowie einen besonderen Fokus auf batterieelektrische Fahrzeuge mit bidirektionaler Ladefähigkeit.

Laut der Studie verursachen batterieelektrische Fahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern deutlich geringere Betriebskosten. Bei Firmenwagen, Transportern und Lkw lägen die laufenden Kosten von Vollstromern um 20 bis 50 Prozent niedriger als bei Modellen mit Verbrennungsmotor. Betriebskosten machen einen erheblichen Anteil der Gesamtbetriebskosten aus: etwa 60 bis 75 Prozent bei Lkw, 25 bis 40 Prozent bei Pkw und 45 bis 65 Prozent bei Transportern. Dadurch könne Elektrifizierung über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs hinweg einen klaren finanziellen Vorteil bringen, so die Analyse.

„Potenzial für Einsparungen bei Kosten und Emissionen ist enorm“

„In der EU werden 6 von 10 Neufahrzeugen an Flottenbetreiber verkauft, sodass das Potenzial für Einsparungen bei Kosten und Emissionen enorm ist. Eine gut konzipierte Flotteninitiative kann die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ankurbeln, was der europäischen Industrie und der Energieunabhängigkeit zugutekommt“, sagt Kristian Ruby, Generalsekretär von Eurelectric.

Ruby weiter: „Die Vorteile gehen über die Flottenbetreiber hinaus. EU-Automobilhersteller sind auf dem Markt für emissionsfreie Fahrzeuge für Unternehmensflotten bereits stärker vertreten als ihre Konkurrenten aus Nicht-EU-Ländern, und klare Anschaffungsziele für Batterie-Elektrofahrzeuge könnten die Nachfrage nach mindestens zwei Millionen zusätzlichen Batterie-Elektrofahrzeugen bis 2030 ankurbeln. Langfristige Ladeverträge mit Unternehmen werden zudem sichere und planbare Einnahmequellen für Ladestationsbetreiber (CPOs) schaffen. Gleichzeitig können E-Fahrzeug-Batterien durch intelligentes Laden und/oder V2G-Dienste die Flexibilität des Energiesystems verbessern.“

Trotz der wirtschaftlichen Vorteile verweisen die Studienautoren auf strukturelle Hürden. Hohe Anschaffungskosten, Risiken beim Restwert, fragmentierte politische Rahmenbedingungen sowie Netzengpässe bremsen demnach die Verbreitung der Elektromobilität in Flotten. „Die Elektrifizierung von Flotten liefert bereits klare Vorteile bei den Betriebskosten, doch strukturelle Barrieren bremsen die Einführung“, erklärt Constantin Gall von EY.

Gleichzeitig gewinnen Elektroautos in Europa weiter an Marktanteil. Im Jahr 2025 stiegen die Verkäufe der Studie zufolge um 30 Prozent. Und erstmals übertrafen Elektroautos in der EU die Verkaufszahlen von Benzinfahrzeugen. Vor neuen EU-Verhandlungen zur Regulierung von Firmenfahrzeugen fordert Eurelectric daher eine klare politische Richtung und entschlossenes Handeln, um das volle Potenzial der Flottenelektrifizierung zu erschließen.