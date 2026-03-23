Audi-Aktion vor Ostern: Ladepreis sinken vorübergehend auf 29 Cent pro kWh

Audi startet an seinen eigenen Schnelllade-Standorten eine zeitlich begrenzte Preisaktion: Vom 24. März bis zum 2. April 2026 können Fahrer von Elektroautos aller Marken ohne Vertrag oder App für 0,29 Euro pro Kilowattstunde (kWh) laden. Das Unternehmen bewirbt die Aktion als „Osterstrom zum Überraschungspreis“. Ab Karfreitag, dem 3. April, gilt aber wieder der reguläre Ad-hoc-Tarif von 0,60 Euro pro Kilowattstunde bei Kartenzahlung.

Die Vergünstigung ist an Bedingungen geknüpft: Sie gilt ausschließlich für direkte Ad-hoc-Zahlungen bei Audi, etwa per Kredit- oder EC-Karte sowie über Apple Pay oder Google Pay. American Express ist ausgenommen. Wer über andere Ladekarten oder Apps lädt, zahlt weiterhin die üblichen Preise der jeweiligen Anbieter. Zudem fällt nach 45 Minuten eine Standgebühr von 10 Cent pro Minute an.

Die „Audi Charging Hubs“ bieten Schnellladen mit bis zu 400 kW und verfügen üblicherweise über Überdachungen sowie Pufferspeicher aus Second-Life-Batterien. An ausgewählten Standorten, etwa in München Westkreuz und Nürnberg, gibt es zusätzlich Lounges. Derzeit betreibt der Premiumautobauer solche Ladeparks unter anderem in Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Berlin, Düsseldorf, Kiefersfelden und zweimal in München. Während Kunden über die „myAudi“-App Ladeslots reservieren können, stehen freie Ladepunkte grundsätzlich E-Autos aller Marken offen.

Nach dem Ende der Rabattaktion hat Audi gemeinsam mit seinem Partner &Charge ein weiteres Angebot: Ab dem 3. April erhalten Nutzer der &Charge-App nachts zwischen 22:00 und 06:00 Uhr Bonuspunkte in Form von „Kilometern“ pro geladener Kilowattstunde. Diese können etwa gegen Ladegutscheine eingelöst werden. „Dadurch ergibt sich für dich ein rechnerischer effektiver Preis von nur 0,39€/kWh“, heißt es dazu von Audi. Die Aktion ist zunächst zeitlich unbegrenzt, allerdings gilt auch hier die Standgebühr nach 45 Minuten.

Bereits im September hatte Audi eine ähnliche Preisaktion durchgeführt: Zur Eröffnung eines zweiten Ladeparks in München wurde der Ad-hoc-Preis für zwei Wochen sogar auf 0,19 Euro pro Kilowattstunde gesenkt.