EnBW erweitert Angebot für Haushalte mit Elektroauto

Die EnBW erweitert ihr Angebot für Haushalte mit Elektroauto. Dank der langfristigen Beschaffungsstrategie seien bestehende Stromverträge zwar. weiterhin gegen kurzfristige, geopolitisch bedingte Preisschwankungen abgesichert, so der Energiekonzern. Intelligente Stromtarife böten aber schon heute die Möglichkeit, Stromkosten zu reduzieren, indem man den Stromverbrauch zeitlich verlagert.

„Viele Haushalte möchten ihren Stromverbrauch transparenter nachvollziehen, Kosten reduzieren und gleichzeitig ihr E Auto automatisch und intelligent laden. Mit dem neuen Tarif EnBW Strom FlexBonus bieten wir auch Haushalten ohne Smart Meter einen Übergang in die Nutzung von intelligenten Stromtarifen“, sagt Volker Bloch, Leiter Sales, Marketing und Operations bei der EnBW. „Wir vernetzen Stromtarif, E-Mobilität und digitale Angebote so intelligent und einfach miteinander, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre Kosten jederzeit im Blick haben und unter dem Strich Geld sparen können.“

Das Laden zu Hause wird im Angebot der EnBW durch Ladetarife für unterwegs ergänzt. Mit EnBW mobility+ können E-Autofahrer ab 35 Cent pro Kilowattstunde (kWh) an öffentlich zugänglichen EnBW-Ladestationen laden. Dieser Preis gilt für Kunden, die sowohl einen EnBW-Strom- oder -Gasvertrag als auch den Ladetarif EnBW mobility+ L nutzen. „Mit diesem Preis liegen wir annähernd bei dem Preis, den Kund\*innen an der heimischen Wallbox bezahlen. Der Preis ist transparent, stabil und gilt an mehr als 8.000 Schnellladepunkten der EnBW in ganz Deutschland“, wirbt Martin Roemheld, verantwortlich für E-Mobilität bei EnBW.

Parallel führt die EnBW neue Funktionen in ihrem Heim-Energie-Management-System „EnBW Mavi“ ein. Dazu zählen die Anbindung weiterer E-Automodelle sowie eine erweiterte Schnittstelle zur App EnBW mobility+. Kosten für Ladevorgänge an öffentlichen Ladepunkten sind künftig zusätzlich auch in der App EnBW zuhause+ sichtbar. Damit können Nutzer künftig Kosten und Details zu einzelnen Ladevorgängen für das Laden zu Hause und unterwegs in einer App sehen.

Der neue Ökostromtarif EnBW Strom FlexBonus ist für Haushalte ohne Smart Meter konzipiert. Er kombiniert einen festgelegten Strompreis mit einem Bonusmodell. Voraussetzung für den einmaligen FlexBonus von 100 Euro im Jahr ist, dass das E-Auto mit EnBW Mavi verbunden und die Funktion „intelligentes Laden“ aktiviert ist. Wenn mindestens zwei Ladevorgänge pro Monat über EnBW Mavi gesteuert werden, wird der Bonus automatisch mit der ersten Jahresrechnung gutgeschrieben. Das Laden wird dabei automatisiert in geeignete Zeitfenster verlagert, auch unter Berücksichtigung der Photovoltaik-Erzeugung oder eines gewünschten Mindestladestands des Akkupacks.

Wer seinen Stromverbrauch flexibel in günstige Zeiten verlagere, könne mit intelligenten Tarifen seine Kosten aktiv steuern und sparen, erklärt die EnBW. Das sei gerade in Zeiten mit sehr volatilen Strompreisen interessant. Voraussetzung dafür sei ein Smart Meter (intelligenter Stromzähler).