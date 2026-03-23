Kosten für Autoreparaturen legen weiter zu, elektrische Anlage dominiert Schadenhäufigkeit

Erst kürzlich hatte eine Erhebung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft einen deutlichen Anstieg von Ersatzteilkosten und Stundensätzen festgestellt. Die aktuelle Schadenanalyse des Versicherers CarGarantie bestätigt nun den Trend: Der seit Jahren anhaltende Kostenanstieg bei der Fahrzeugreparatur hat sich auch 2025 ungebrochen fortgesetzt und erreichte im vergangenen Jahr eine neue Höchstmarke.

„Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und konjunktureller Schwankungen überrascht es daher kaum, dass die durchschnittlichen Reparaturkosten 2025 mit rund 764 Euro erneut spürbar über den bereits hohen 718 Euro des Vorjahres liegen“, so die CarGarantie-Analysten. „Der erneute Preissprung setzt eine Entwicklung fort, die im Jahr zuvor bereits zu einem außergewöhnlich starken Anstieg geführt hatte.“

Wie in jedem Jahr hat CarGarantie rund eine Million ausgelaufene Garantieverträge für Neu‑ und Gebrauchtfahrzeuge analysiert, um die durchschnittlichen Reparaturkosten zu ermitteln und zentrale Trends bei Schadenhäufigkeit und Schadensumme herauszuarbeiten. Die Ergebnisse zeigen: Während der deutliche Anstieg der Kosten einerseits auf globale wirtschaftliche Herausforderungen zurückzuführen ist, verstärkt die zunehmende technologische Komplexität moderner Fahrzeuge gleichzeitig die Belastung. Elektrische Anlagen, elektronische Steuerungssysteme und eine Vielzahl sensibler Komponenten reagieren empfindlich auf Störungen – und Reparaturen werden entsprechend aufwendiger.

Fahrzeughalter reagieren zunehmend sensibel auf die steigenden Kosten: Laut den neuesten Zahlen des DAT-Reports 2026 geben fast 60 Prozent an, aufgrund der hohen Preise seltener Werkstätten aufzusuchen. Nicht nur entgehen hierdurch dem Handel Erträge aufgrund schlechterer Werkstattauslastung, es sinken auch die Kundenzufriedenheit und die Bindung an das Unternehmen.

Der Motor bleibt laut CarGarantie bei Gebrauchtwagen weiterhin die kostenintensivste Baugruppe: Sein Anteil an der gesamten Schadenregulierungssumme liegt 2025 bei 24,2 Prozent und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 26 Prozent. Die Kraftstoffanlage inklusive Turbolader folgt mit 17,2 Prozent (Vorjahr: 17,7 %), während die elektrische Anlage von 12,9 auf 13,6 Prozent steigt.

Bei Neuwagen bestätigt sich der Trend der letzten Jahre noch deutlicher: Die elektrische Anlage erreicht 2025 einen Anteil von 19,3 Prozent und überholt damit erstmals den Motor. Der Motor fällt mit 16,9 Prozent (Vorjahr: 18,4 %) auf Platz 2, dahinter liegt die Kraftstoffanlage mit 13,4 Prozent (Vorjahr: 15,5 %)

Elektrische Anlage am häufigsten defekt

Auch bei der Schadenhäufigkeit zeigt sich ein vertrautes Bild. Die elektrische Anlage bleibt sowohl bei Neu‑ als auch bei Gebrauchtwagen die am häufigsten betroffene Baugruppe. Bei Gebrauchtwagen steigt sie von 21,5 auf 23,2 Prozent, während sie bei Neuwagen mit 28,8 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert von 26,1 Prozent liegt.

Die zunehmende Anfälligkeit elektrischer Systeme bestätigt damit die bereits in den Vorjahren prognostizierte Entwicklung: Mit wachsender Komplexität steigen sowohl die Reparaturintensität als auch die Wahrscheinlichkeit von Defekten. Bei Gebrauchtwagen folgt auf Platz 2 die Kraftstoffanlage inklusive Turbolader mit 17,6 Prozent (Vorjahr: 18,2 %), bei Neuwagen die Komfortelektrik mit 15,2 Prozent (Vorjahr: 14,9 %). Platz 3 nimmt bei Gebrauchtwagen der Motor mit 12,4 Prozent ein (Vorjahr: 13,5 %), bei Neuwagen die Kraftstoffanlage mit 10,8 Prozent (Vorjahr: 12,9 %).

Zeitpunkt des Schadeneintritts stabil

Der Zeitpunkt des Schadeneintritts bleibt weitgehend stabil. Bei Gebrauchtwagen traten 2025 in 27,5 Prozent der Fälle die Schäden innerhalb der ersten 5000 Kilometer auf (Vorjahr: 27,1 %), während 20,0 Prozent der Schäden erst nach mehr als 25.000 Kilometern registriert wurden (Vorjahr: 21,0 %). 26,7 Prozent der Schäden bei Gebrauchtwagen treten erst nach über 360 Tagen auf (Vorjahr: 25,8 %).

„Die Entwicklung bestätigt unsere Erwartungen. Schon in den vergangenen Jahren war absehbar, dass sich die Reparaturkosten aufgrund der globalen wirtschaftlichen Lage, internationaler Krisen und der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnologie weiter erhöhen würden. Dass wir nun die Marke von über 760 Euro erreichen, unterstreicht, wie stark die sich überlagernden Einflussfaktoren auf die Automobilbranche wirken“, sagt Marcus Söldner, Vorstandsvorsitzender CarGarantie.

Eine baldige Entspannung ist derzeit laut Söldner nicht in Sicht. „Umso wichtiger ist eine konsequente Absicherung gegen diese Risiken – sowohl für den Handel als auch für die Endkundinnen und Endkunden. Die Garantie‑ und Reparaturkostenversicherungen von CarGarantie bieten dabei stabile Lösungen, die steigende Kosten abfedern und gleichzeitig zur langfristigen Kundenzufriedenheit beitragen.“