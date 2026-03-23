Xpeng steigert Umsatz auf rund 9,6 Milliarden Euro

Xpeng hat seinen Umsatz im letzten Jahr um 87,7 Prozent auf 76,72 Milliarden Yuan (ca. 9,6 Mrd. Euro) steigern können. Zugleich konnte der chinesische Elektroautobauer den Verlust deutlich reduzieren und erzielte zum Jahresende 2025 erstmals in der Firmengeschichte einen Quartalsgewinn.

Die Marke lieferte 429.445 Elektroautos im Jahr 2025 aus, was eine Steigerung von knapp 126 Prozent gegenüber 2024 darstellt. Der Umsatz aus dem Fahrzeugverkauf stieg dabei um 90,8 Prozent auf 68,38 Milliarden Yuan (8,6 Mrd. Euro). Der Umsatz aus Dienstleistungen und sonstigen Erträgen belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 8,34 Milliarden Yuan (1 Mrd. Euro), ein Anstieg um 65,6 Prozent. Dies geht auf höhere Erlöse aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten, dem Teile- und Zubehörverkauf sowie auf technische F&E-Dienstleistungen für einen anderen Autohersteller – wie Partner Volkswagen – zurück.

Die Marge lag bei Dienstleistungen/Sonstiges bei 68,2 Prozent, beim Fahrzeuggeschäft waren es nur 12,8 Prozent. Über beide Bereiche hinweg betrug die Bruttomarge im letzten Jahr 18,9 Prozent.

Unter dem Strich belief sich der Nettoverlust von Xpeng 2025 auf 1,14 Milliarden Yuan (143 Mio. Euro), verglichen mit 5,79 Milliarden Yuan (725 Mio. Euro) im Jahr 2024. Das Unternehmen hat es also geschafft, seinen Nettoverlust um rund 80 Prozent zu reduzieren. Im vierten Quartal schaffte man es erstmals, einen Nettogewinn zu erzielen, dieser betrug 380 Millionen Yuan (47,5 Mio. Euro).

„Im vierten Quartal 2025 erreichte die Bruttomarge von Xpeng mit 21,3 Prozent einen neuen Höchststand, der Nettogewinn belief sich auf 0,38 Milliarden Yuan. Durch die Nutzung eines technologieorientierten Geschäftsmodells haben wir einen profitablen Weg eingeschlagen, der uns von traditionellen Automobilherstellern abhebt“, sagt Brian Hongdi Gu, stellvertretender Vorsitzender und Co-Präsident von Xpeng. „Unsere liquiden Mittel in Höhe von 47,66 Milliarden Yuan zum Jahresende 2025 bilden eine solide Grundlage für unsere kontinuierlichen Investitionen in die Forschung und Entwicklung von physikalischer KI.“