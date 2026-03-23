Autoclub ACE: „Die gestiegenen Spritpreise lassen Elektroautos noch attraktiver werden“

Angesichts hoher Spritpreise empfiehlt Constantin Hack vom Auto Club Europa (ACE), bei der Anschaffung eines Fahrzeugs grundsätzlich auch ein Elektroauto in Betracht zu ziehen. Die Rahmenbedingungen hätten sich deutlich verbessert: Die Infrastruktur sei gut ausgebaut, die Preise hätten sich den Verbrennern angenähert und staatliche Förderungen würden zusätzlich Anreize schaffen. „Jeder, der sich ein neues Auto zulegt, egal ob gebraucht oder neu, sollte darüber nachdenken“, sagt Hack im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen.

Ein zentrales Argument ist die Kostenersparnis im Betrieb. Selbst öffentliches Laden sei derzeit oft günstiger als Tanken. Wer zu Hause lädt, zahlt laut Hack etwa 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und kommt damit auf rund sieben Euro pro 100 Kilometer. Im Vergleich dazu lägen die Kosten für Benzin bei über zwei Euro pro Liter bei etwa 14 Euro pro 100 Kilometer – also doppelt so viel. Zudem seien Strompreise weniger anfällig für geopolitische Krisen.

Auch öffentliches Laden könne sich lohnen, obwohl es häufig teurer sei als das Laden zu Hause. Mit Ladekarten und Abonnements lasse sich der Preis pro Kilowattstunde senken. Selbst ohne solche Modelle könne sich das Laden angesichts der aktuellen Spritpreise rechnen. Hack kritisiert aber die intransparenten und teils hohen Preise an öffentlichen Ladesäulen sowie einen „Wildwuchs“ bei den Tarifen.

Beim Leasing zeigt sich ein differenziertes Bild: Für Privatpersonen sei es finanziell meist nicht die beste Option, während Unternehmen durch steuerliche Vorteile profitierten. Neue staatliche Förderprogramme könnten das Leasing jedoch attraktiver machen. Die angekündigte neue E-Auto-Kaufprämie der Bundesregierung sieht für einkommensschwächere Haushalte Zuschüsse von bis zu 6000 Euro vor, abhängig von Einkommen und Familienstand.

Ein Problem bleibt die geringe Nachfrage nach gebrauchten Elektroautos, die nicht gefördert werden. Hier herrscht Hack zufolge weiterhin Unsicherheit, vor allem wegen der Batterie. Diese Sorge hält er allerdings für unbegründet: Aktuelle Untersuchungen zeigten eine hohe Lebensdauer der Akkus mit oft noch 90 bis 95 Prozent Restkapazität nach mehreren Jahren.

Auch das Argument, Elektroautos seien nur für Kurzstrecken geeignet, weist Hack zurück. Entscheidend sei die Lademöglichkeit, nicht die Strecke. Gerade im ländlichen Raum seien durch private Wallboxen oft bessere Voraussetzungen gegeben. Allerdings könne sich die wirtschaftliche Attraktivität bei sinkenden Spritpreisen wieder verändern. Ein wichtiger Richtwert ist Hack zufolge der Strompreis: Liege dieser unter etwa 60 bis 65 Cent pro Kilowattstunde, sei das E-Auto-Fahren im Alltag günstiger als mit einem Verbrenner. „Wer aber zum Beispiel viel Langstrecke fährt und diese auch zügig fährt, für den lohnt sich ein Umstieg finanziell auch wegen der vielen Ladestopps eher weniger“, so Hack. „Gleichzeitig könnte man hier sagen: Je mehr Kilometer ich fahre, desto mehr lohnt sich der Umstieg allein schon der Umwelt zuliebe.“

Letztlich hänge die Entscheidung stark vom individuellen Nutzungsverhalten ab. Wenigfahrer profitierten kaum von einem Umstieg, während Vielfahrer sowohl finanziell als auch ökologisch Vorteile haben könnten.