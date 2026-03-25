Skoda prüft Produktionsstandorte für neue Elektroautos

Der tschechische Automobilhersteller Skoda, Teil des Volkswagen-Konzerns, treibt seine Elektrifizierungsstrategie voran und prüft derzeit mehrere Standorte für die Produktion künftiger Stromer. Neben Spanien kommen laut einem Bericht des Portals Expansion auch die Tschechische Republik, Deutschland und Portugal infrage.

Eine Entscheidung über die Fertigung der neuen Modellfamilie auf Basis der SSP-Architektur (Scalable Systems Platform) steht noch aus. Unternehmenschef Klaus Zellmer betonte, man sei „noch nicht bereit zu kommunizieren, wo wir die nächste SSP-Plattform fertigen werden“. Die SSP wird primär als rein elektrische Plattform konzipiert und soll perspektivisch die Basis für den Großteil der Modelle des Volkswagen-Konzerns stellen.

Skoda verstärkt bereits seine Präsenz in Spanien. Ab diesem Jahr wird dort erstmals ein Modell der Marke produziert: der elektrische Epiq. Die Fertigung erfolgt im Werk Landaben in Navarra und ist Teil einer größeren Elektro-Offensive des Mutterkonzerns Volkswagen, der insgesamt vier kleine E-Modelle in Spanien bauen will. Neben dem Epiq entstehen auch der Cupra Raval und der VW ID. Polo in Martorell sowie der VW ID. Cross in Landaben. Federführend sind hier der spanische Seat-Konzern und dessen Marke Cupra.

Skoda setzt auf internationale Diversifikation

Gleichzeitig sieht Skoda den europäischen Automarkt an seiner Kapazitätsgrenze. Zellmer geht davon aus, dass sich die jährlichen Neuzulassungen in Europa bei maximal 12 bis 13 Millionen Fahrzeugen einpendeln. Vor diesem Hintergrund setzt das Unternehmen verstärkt auf internationale Diversifikation, um sich gegen wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten abzusichern.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Indien. Dort betreibt Skoda ein Werk in Pune mit rund 5000 Beschäftigten und konnte seine Verkäufe im vergangenen Jahr verdoppeln. Künftig soll Indien nicht nur als Wachstumsmarkt dienen, sondern auch als Exportdrehscheibe, etwa für Fahrzeugmodule in Länder wie Vietnam oder Saudi-Arabien. Zudem ist die Einführung eines neuen Elektro-Modells auf Basis einer chinesischen Plattform geplant.

Die Auslastung der Produktionskapazitäten erreichte 2025 bereits 100 Prozent, was Zellmer als entscheidend für die Rentabilität bezeichnet. Mit der Produktion des Epiq in Spanien soll die industrielle Kapazität weiter ausgebaut werden. Wachstumsperspektiven über 1,5 Millionen Fahrzeuge hinaus sieht der CEO jedoch primär außerhalb Europas, da regulatorische Kosten den Kontinent zunehmend belasten.

Im Bereich Elektromobilität warnt Skoda vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Insbesondere die geringere Rentabilität von Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern bereitet Sorge. „Das ist eine enorme Herausforderung, die durch die CO2-Vorschriften bedingt ist; wenn wir diese nicht einhalten, drohen uns Milliardenstrafen“, so Zellmer.

Vor diesem Hintergrund hat Skoda seine Elektrostrategie angepasst. Statt der ursprünglich geplanten sechs Modelle sollen nun vier neue Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen. Gleichzeitig hält das Unternehmen am Verbrenner fest und plant einen Nachfolger für den Karoq, der laut Zellmer weiterhin gut zur aktuellen Marktnachfrage passt.