Preise für Elektroautos im März 2026 niedriger als im Vorjahr

Die AUTO1 Group ist eigenen Angaben zufolge Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Der AUTO1 Group Price Index verdeutlicht im März einen anhaltenden Anstieg der Gebrauchtwagenpreise in ganz Europa. Der Index erreichte im zurückliegenden Monat einen Wert von 139,3 – nach 137,6 im Februar, was einem Anstieg von 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht.

Das erste Quartal 2026 schloss mit einem Anstieg von 2,0 Prozent seit Jahresbeginn ab und spiegelt damit die weiterhin hohe Nachfrage und die Stabilität am Markt wider. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Handelspreise stabil geblieben und zeigen einen Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber März 2025, als der Index bei 138,8 lag.

Preise für Elektro- und Verbrennerautos niedriger als im Vorjahr

Zum Ende des ersten Quartals 2026 zeigen sich im Gebrauchtwagenmarkt weiterhin unterschiedliche Preisentwicklungen je nach Kraftstoffart:

Benziner setzen ihren Trend fort, mit einem Preisanstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und einem Zuwachs von 2,3 Prozent seit Jahresbeginn. Der Indexwert liegt bei 115,1 und damit nur 0,5 Prozent unter dem Wert vom März 2025, was im Vergleich zu anderen Segmenten eine insgesamt stabile Entwicklung zeigt.

Diesel-Modelle verzeichnen im März einen leichten Preisrückgang. Der Index steht bei 110,3, ein Minus von 0,3 Prozent zum Vormonat und ein Rückgang von 0,5 Prozent seit Jahresbeginn. Im Jahresvergleich sind die Dieselpreise um 1,7 Prozent gesunken und setzen damit den leicht rückläufigen Trend fort.

Die Preise für Elektroautos stiegen sowohl im Monats- als auch im Jahresverlauf um 2,9 Prozent, der Index erreichte im März 100,8. Im Vergleich zum März 2025 sind die Preise für E-Autos jedoch um 1,7 Prozent niedriger.

Hybride erreichten in diesem Monat einen Indexwert von 110,3, was sowohl im Monats- als auch im Jahresverlauf einem Rückgang von 0,5 Prozent entspricht. Trotz dieses leichten Rückgangs in diesem Jahr liegen die Hybridpreise 1,4 Prozent über dem Vorjahreswert – das ist das einzige Plus im Jahresvergleich aller Kraftstoffarten.