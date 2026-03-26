YouGov-Ranking: Bosch hat bestes Arbeitgeberimage in Deutschland

Die Marktforscher von YouGov zeichnen in Zusammenarbeit mit dem SZ Institut der Süddeutschen Zeitung im Arbeitgeber-Ranking die Marken mit dem besten Arbeitgeber-Image aus. Sieger ist der deutsche Autozulieferer- und Technologie-Konzern Bosch. Die Marke hat mit einem Score von 41,6 unter allen für Deutschland im „YouGov BrandIndex“ berücksichtigen Marken das beste Arbeitgeber-Image (Reputation).

Auf Rang 2 platziert sich der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung mit einem Score von 40,8. Rang 3 wird von dem deutschen Automobilkonzern Audi bekleidet (39,8). Grundlage für das Ranking bilden bevölkerungsrepräsentative Daten des Markenmonitors YouGov BrandIndex. Betrachtet werden ausschließlich die Bewertungen der 18- bis 30‑Jährigen – jene Generation, die für Arbeitgeber eine besonders wichtige Zielgruppe darstellt.

Der deutsche Automobilbauer BMW landet direkt hinter Wettbewerber Audi auf Rang 4 im Ranking (39,3). Und auch Mercedes-Benz schafft es in die Top 5, mit einem Score von 39,2 auf Rang 5.

Auf Rang 6 landet der US-amerikanische Streamingdienst Netflix (39,0) und auf Rang 7 der deutsche Sportausstatter Adidas (38,4). Das dänische Spielwarenunternehmen Lego erreicht mit einem Score von 37,8 Rang 8 und US-Sportausstatter Nike mit 37,4 Rang 9. Der schwedische Einrichtungskonzern Ikea erklimmt den 10. Rang mit einem Score von 33,4.

Die Top 10 werden von starken, global etablierten Marken geprägt. Besonders auffällig ist die Dominanz der deutschen Industrie mit Bosch, Audi, BMW und Mercedes-Benz. Daneben finden sich globale Konsum- und Lifestyle-Marken wie Adidas, Nike, Lego und Ikea. Ergänzt wird das Feld durch Tech- und Entertainment-Größen wie Samsung und Netflix.

Felix Leiendecker von YouGov: „Ein starkes Arbeitgeberimage ist ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Markenführung. Der Arbeitsmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Globale Krisen, veränderte Kundenbedürfnisse, neue Absatzmärkte und falsche strategische Entscheidungen stellen viele Unternehmen vor Herausforderungen. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an Arbeitgeber in rasantem Tempo und nahezu allen Bereichen. In dieser Dynamik entscheiden die richtigen Mitarbeiter über die Zukunft von Unternehmen und Marken – und genau dafür braucht es ein überzeugendes Arbeitgeberimage.“