MG Motor: Neues F&E-Zentrum in Deutschland, erste Semi-Solid-State-Batterie in Großserie

MG Motor will mit der Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums am deutschen Standort Neu-Isenburg und mit der Vorstellung der neuen „SolidCore“-Batterie seine Innovationsstärke betonen.

Marc Hecht von MG Motor Deutschland: „MG will weiterwachsen – in Europa, in Deutschland. Neue Technologien wie die SolidCore-Batterie sollen dabei ebenso helfen wie auf den europäischen Markt zugeschnittene Modelle, die maßgeblich in dem jetzt eröffneten F&E-Zentrum in Neu-Isenburg mitentwickelt werden. Mit diesem Innovations-Doppelpack unterstreicht MG den eigenen Anspruch, zukunftsweisende Mobilität nicht nur möglich, sondern für viele Autofahrerinnen und -fahrer zugänglich zu machen.“

Auf dem „Tech Day“ präsentierte MG Motor kürzlich den kommenden MG4 EV Urban erstmals in Deutschland. Der kompakte Vollstromer basiert auf der neuen E3-Elektroplattform und soll sich vornehmlich an Familien richten, die sich im städtischen Umfeld bewegen – „ohne dabei Abstriche bei Fahrkomfort und -Spaß oder Raumnutzung einzugehen“. Mit dem MGS9 PHEV präsentierte die britische, heute in chinesischem Besitz befindliche Marke in Deutschland zudem erstmals einen 7-Sitzer. Beide neuen Modelle sollen im ersten Halbjahr 2026 ihren Marktstart feiern.

Mit der „MG SolidCore Battery“ überführe man erstmals eine Semi-Solid-State-Batterie in die Serienproduktion und gehe damit den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung innovativer Energiespeicher, so das Unternehmen. Im Unterschied zu konventionellen Lithium-Ionen-Batterien setze man auf einen überwiegend festen Elektrolyten. Dieser bilde eine stabile Schutzstruktur innerhalb der Batterie und reduziere den Flüssiganteil deutlich. Das Ergebnis sei ein Plus an Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit – insbesondere unter realen Alltagsbedingungen.

Gerade bei der Leistungsfähigkeit setze die Technologie neue Maßstäbe. „Eine dreidimensionale Ionenbewegung innerhalb der Zellstruktur ermöglicht einen schnelleren Energietransport. Gleichzeitig verbessert sich die Leistungsabgabe um rund 20 Prozent, während sich die Ladezeiten – insbesondere bei niedrigen Temperaturen – um etwa 15 Prozent verkürzen“, heißt es. Darüber hinaus sei die Batterie für einen breiten Temperaturbereich ausgelegt und liefere auch unter extremen Bedingungen eine stabile Performance. Perspektivisch bildet die Technologie die Grundlage für kompakte und preiswerte Antriebsbatterien mit Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern.

Technologien wie die SolidCore-Batterie oder auch Hybrid+ würden das Engagement unterstreichen, „Spitzentechnologie und Elektromobilität intuitiver, zugänglicher und breiter verfügbar zu machen“, erklärt MG-Europe-Vizepräsident Kimi Li. „Unsere Strategie, MG-Fahrzeuge in Europa für Europa zu entwickeln, steigert die Attraktivität, Vielseitigkeit und den Wert, den unsere Autos den Kunden auf dem gesamten europäischen Markt bieten.“ Die SolidCore-Batterietechnologie soll Ende 2026 in MG-Elektrofahrzeugen in Europa eingeführt werden, erstmals im MG4 EV Urban.