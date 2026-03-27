Geely startet mit E-SUV E5 und Plug-in-Hybrid-SUV Starray EM-i in Deutschland

Der chinesische Automobilkonzern Geely treibt seine Expansion in Deutschland voran und bringt mit dem Elektro-SUV E5 ein erstes Modell der Kernmarke auf den Markt. Der Einstieg erfolgt zudem mit einem Plug-in-Hybrid-SUV, begleitet von der Eröffnung mehrerer Showrooms. Den Auftakt markiert ein Standort in Aachen, wo Fahrzeuge künftig über die Autohandelsgruppe Kohl Automobile präsentiert und verkauft werden. Parallel nennt Geely vor dem offiziellen Marktstart die Einstiegspreise: Der vollelektrische E5 soll ab 37.990 Euro erhältlich sein, während der Plug-in-Hybrid Starray EM-i bei 32.990 Euro startet.

Der E5 ist ein 4,62 Meter langes Elektro-SUV, das zwischen Kompakt- und Mittelklasse positioniert ist und auf der Global Intelligent Electric Architecture (GEA) basiert. In anderen europäischen Märkten ist das Modell bereits seit 2025 erhältlich. Deutschland ist Teil einer weiteren Expansionswelle.

Technisch bietet der E5 in seiner aktuellen Version eine Reichweite von bis zu 475 Kilometern nach WLTP-Norm. Ein Elektromotor mit 160 kW/218 PS Leistung treibt die Vorderräder an. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in 6,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h. Kunden können zwischen zwei Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) mit 60,2 oder 68,4 kWh wählen. Das Fahrzeug verfügt über fünf Sitzplätze und ein Gepäckvolumen von 461 bis 1877 Litern.

Als zweites Modell startet der Starray EM-i, ein 4,74 Meter langes Plug-in-Hybrid-SUV. Es kombiniert einen 160-kW-Elektromotor (218 PS) mit einem 1,5-Liter-Benziner (73 kW/99 PS) und ermöglicht bis zu 136 Kilometer rein elektrisches Fahren. Die kombinierte Reichweite gibt Geely mit über 1000 Kilometern nach WLTP an.

Laut dem Hersteller liegt die Serienausstattung des Starray EM-i bereits in der Grundversion deutlich über dem Klassendurchschnitt, während auch der E5 in der Basis „praktisch vollausgestattet“ sei. Zusätzlich will das Unternehmen mit einem umfassenden Garantiepaket Vertrauen schaffen: In Deutschland gewährt Geely acht Jahre oder 200.000 Kilometer Garantie auf das Fahrzeug inklusive Antriebsbatterie.

Zur Unterstützung des Europageschäfts hat Geely ein Ersatzteilzentrum in Amsterdam aufgebaut. Dort entstand laut dem Unternehmen „ein Logistiknetzwerk aus europäischem Zentrallager und nationalen Satellitenlagern“, das die Versorgung mehrerer Länder, darunter Deutschland, sicherstellen soll. Ergänzend wurde in allen Märkten ein 24/7-Pannendienst eingeführt.