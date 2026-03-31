Neuer VW Caddy: Ausblick auf das Update für den Stadtlieferwagen und Familien-Van

Der überarbeitete Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) präsentiert sich mit optischen und funktionalen Neuerungen. Auffällig sind vor allem neue Außenfarben, überarbeitete Räder in Größen von 16 bis 18 Zoll sowie eine neu gestaltete Frontschürze. Letztere ist durch einen modifizierten Stoßfänger sowohl bei genarbten als auch lackierten Varianten verändert.

Die Modellreihe bleibt breit aufgestellt: Sie umfasst Varianten wie Cargo und Pkw-Versionen, jeweils mit normalem oder verlängertem Radstand (Maxi), sowie Ausführungen wie Basis, Edition, California, Life oder Style. Ergänzt wird das Portfolio durch Sonderumbauten und den besonders flexiblen Caddy Flexible. Angeboten wird der Caddy als Benziner, Diesel oder eHybrid, wobei Letzterer eine rein elektrische Reichweite von bis zu 122 Kilometern ermöglicht.

Der Caddy spricht weiterhin eine vielfältige Zielgruppe an. Gewerbetreibende und Handwerker nutzen bevorzugt die Cargo-Varianten oder den Caddy Flexible, während Taxiunternehmen und Familien eher zu den Pkw-Versionen greifen. Der Caddy Flexible soll sich dabei durch seine Wandelbarkeit hervorheben: Mit einem Handgriff aus einem Fünfsitzer-Pkw wird er zu einem vollwertigen zweisitzigen Transporter mit Trennwand.

Auch im Alltag und in der Freizeit zeigt sich der Caddy vielseitig. Ob Heckklappe oder Flügeltüren, serienmäßige Zuziehhilfen, flexibles Sitzsystem oder großzügiger Laderaum – das Fahrzeug soll zahlreiche Nutzungsszenarien abdecken. Es eignet sich laut dem Hersteller sowohl für den Transport von Sportgeräten oder Haustieren als auch für spontane Ausflüge oder Übernachtungen im Caddy California mit optionaler Mini-Küche.

In der Pkw-Version bietet der Caddy bereits beim kurzen Radstand fünf bis sieben Sitzplätze. Der Caddy Cargo Maxi erreicht ein Laderaumvolumen von über 3100 Litern. Zudem eignet sich das Modell durch seine Ausbaumöglichkeiten auch für Menschen mit Behinderungen. Je nach Ausführung kann der Caddy außerdem bis zu 1500 Kilogramm Anhängelast bewältigen.

„Kurz gesagt: Es gibt den richtigen Caddy für fast jedes Bedürfnis, als Nutzfahrzeug wie als Pkw, sprich, als Stadtlieferwagen und Familien-Van“, wirbt der Hersteller. Die Kombination aus zwei Radständen, variablen Sitzkonzepten, hoher Zuladung und elektrischer Reichweite unterstreiche die Vielseitigkeit des Fahrzeugs im Alltag und bei Freizeitaktivitäten. Volkswagen Nutzfahrzeuge betont zudem die Herstellergarantie von bis zu fünf Jahren.

Auch im Innenraum sind Neuerungen vorgesehen. Dazu zählt unter anderem ein größeres, freistehendes Zentraldisplay. Weitere Details sollen zum Start des Vorverkaufs zur Jahresmitte folgen.