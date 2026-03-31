Antragsportal für neue Elektroauto-Kaufprämie verzögert sich

Das Bundesumweltministerium (BMUKN) hat bestätigt, dass sich die Freischaltung des Antragsportals für die neue Elektroauto-Kaufprämie verzögert. Statt wie ursprünglich geplant am 1. Mai 2026 soll die Plattform nun erst im Laufe des Monats starten. Eine Sprecherin räumte gegenüber dem Fachmedium Kfz Betrieb ein, der Termin sei „zu sportlich“ gewesen. Konkrete Gründe für die Verzögerung nannte das Ministerium nicht.

Ein zentrales Problem liegt offenbar darin, dass die detaillierten Förderbedingungen weiterhin fehlen. Diese waren ursprünglich bereits für Ende Februar angekündigt worden. Solange die Kriterien nicht feststehen, können auch keine Anträge gestellt werden. Derzeit werden die finalen Regelungen intern abgestimmt und sollen anschließend dem Bundesrechnungshof zur Prüfung vorgelegt werden.

Offen ist unter anderem, welche Voraussetzungen Plug-in-Hybride und teilelektrische E-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als „Range Extender“ erfüllen müssen, um förderfähig zu sein. Diskutiert wird insbesondere die Mindestreichweite im rein elektrischen Betrieb, die im Januar mit 80 Kilometern angegeben worden war. Neben nur mit Batterie betriebenen Fahrzeugen sollen auch diese Antriebsarten in das Förderprogramm einbezogen werden.

Bekannt sind bislang nur die im Januar vorgestellten Eckpunkte. Demnach beträgt die Basisförderung 3000 Euro für vollelektrische Autos sowie 1500 Euro für Plug-in-Hybride und Range-Extender-Stromer. Die Prämie kann durch Faktoren wie Kinder im Haushalt oder ein niedriges Einkommen steigen. Maximal sind 6000 Euro für batterieelektrische Fahrzeuge sowie 4500 Euro für die anderen Antriebsformen vorgesehen.

Die Einkommensgrenze für die Förderung liegt bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen und kann durch Kinder im Haushalt auf bis zu 90.000 Euro steigen. Die Förderung soll rückwirkend zum 1. Januar 2026 gelten.