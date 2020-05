Seit Ende 2019 kann der von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) zusammen mit dem bayerischen Unternehmen ABT gebaute Elektro-Transporter e-Caddy bestellt werden. Ab sofort sind neben der Ausführung als Kastenwagen auch die Pkw- und Kombi-Varianten bei ausgewählten Händlern und „ABT e-Line“-Partnern erhältlich.

Der ABT e-Caddy startet zum Preis von 29.900 Euro netto für den elektrifizierten Kastenwagen mit langem Radstand. VWN weist darauf hin, dass der Netto-Preis mit der deutschen E-Auto-Prämie „Umweltbonus“ auf bis zu 23.900 Euro fallen kann – alle Modelle des e-Caddy seien nun förderwürdig. Neu sei auch, dass der e-Caddy nicht mehr nur ab 259 Euro geleast werden kann, sondern künftig auch zu kaufen ist.

Als Pkw startet der e-Caddy bei 31.800 Euro, als Kombi bei 31.500 Euro. Von diesen Beträgen sind jeweils die für alle elektrischen Caddy möglichen Umweltbonus-Förderungen von 6000 Euro abrechenbar. Den Hersteller-Anteil an der Förderung in Höhe von 50 Prozent erhalten Kunden bei Kauf und Zulassung in Deutschland sofort angerechnet. Die von der Bundesregierung gewährte zweite Hälfte des Umweltbonus ist im Nachgang zu beantragen.

Das Grundfahrzeug des e-Caddy ist ein Caddy in Langversion von VWN. Die elektrischen Umfänge und der Umbau erfolgen durch ABT e-Line. Die Bayern bringen den Elektromotor, die Elektronik und die Unterflurbatterie so an, dass der Innenraum weiter flexibel nutzbar ist. So verfügt der elektrifizierte Caddy als Kastenwagen wie die Verbrenner-Versionen über bis zu 4,2 m³ Laderaumvolumen. Die Anhängelast beträgt bis zu 750 Kilogramm.

Der e-Caddy wird von einem 200 Nm drehmomentstarken Elektromotor mit 83 kW (113 PS) Leistung angetrieben. Die von ABT e-Line elektrifizierten Fahrzeuge sind auf Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h, optional bis 120 km/h ausgelegt. Die Energie für den Vortrieb stellt eine Batterie mit einer Bruttokapazität von 37,3 kWh zur Verfügung. Die kombinierte Reichweite beläuft sich gemäß WLTP-Norm auf bis zu 159 Kilometer. Als Ladezeit werden mit Wechselstrom an einer 7,2 kW-Wallbox rund 5,5 Stunden angegeben. An einer Schnellladestation soll via CCS und 50 kW in rund 45 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden können.