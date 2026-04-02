MG4 EV Urban kostet in Deutschland ab 24.990 Euro

Der MG4 EV Urban erweitert das Portfolio von MG Motor um einen kompakten Elektro-Hatchback mit einem Einstiegspreis ab 24.990 Euro. Das Modell richtet sich laut dem Hersteller gezielt an Familien, Pendler und Stadtbewohner, die Elektromobilität unkompliziert in ihren Alltag integrieren möchten. Dabei kombiniere das Fahrzeug kompakte Außenmaße mit einem großzügigen Innenraum und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gestalterisch setzt der MG4 EV Urban auf eine eigenständige Designsprache mit klaren Flächen und präziser Linienführung. Die dynamisch gezeichnete Front, ein langer Radstand sowie kurze Überhänge sorgen für ausgewogene Proportionen. Markante LED-Lichtsignaturen vorne und hinten prägen den Auftritt, während ein durchgehendes Lichtband am Heck die Fahrzeugbreite betont. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,263 zählt das Modell zu den aerodynamisch effizientesten seiner Klasse.

Im Innenraum folgt das Elektroauto laut den Designern einem klar strukturierten, funktionalen Ansatz. Eine horizontale Cockpit-Architektur und reduzierte Bedienelemente schafften eine aufgeräumte Atmosphäre. Zentrale Elemente sind ein 12,8-Zoll-Touchscreen sowie ein 7-Zoll-Instrumentendisplay. Ergänzt wird dies durch Smartphone-Integration, Konnektivitätslösungen und individuell konfigurierbare Assistenzsysteme. Physische Bedienelemente für zentrale Funktionen sollen zusätzlich die Alltagstauglichkeit verbessern.

Besonders hervorzuheben ist der individualisierbare „MG Pilot“, der persönliche Einstellungen speichert und automatisch beim Start lädt – „ein Plus an Komfort und Nutzerorientierung im Alltag“, so MG. Dieses Feature unterstreiche den nutzerzentrierten Ansatz des Fahrzeugs.

Auch beim Raumangebot soll der MG4 EV Urban überzeugen. Trotz kompakter Länge von knapp 4,4 Metern biete er dank 2750 Millimeter Radstand ein großzügiges Platzangebot, wirbt MG. Der Kofferraum fasst 470 Liter und lässt sich durch zusätzlichen Stauraum sowie umklappbare Rücksitze auf bis zu 1362 Liter erweitern.

Technisch setzt das Modell auf ein integriertes 6-in-1-Antriebssystem, das zentrale Komponenten bündelt und so Platz sowie Energie spart. Ergänzt wird dies durch die Cell-to-Body-Technologie, bei der die Batterie strukturell in die Karosserie eingebunden ist. Dies verbessert Steifigkeit, Schwerpunkt und Effizienz bei gleichzeitig reduziertem Gewicht.

Zwei Batterie- und Motorvarianten

Zwei Batterien mit 43 kWh und 54 kWh stehen zur Wahl und ermöglichen Reichweiten von bis zu 325 beziehungsweise 416 Kilometern nach WLTP-Norm. Beide Varianten lassen sich in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Eine serienmäßige Wärmepumpe optimiert den Energieverbrauch bei niedrigen Temperaturen. Zusätzlich bietet die Vehicle-to-Load-Funktion die Möglichkeit, externe Geräte mit Energie zu versorgen.

Angetrieben wird der MG4 EV Urban von einem Frontmotor mit je nach Batterie-Version 110 kW (149 PS) oder 118 kW (160 PS) Leistung. Die Beschleunigung auf 100 km/h erfolgt in unter zehn Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Temp 160. Verschiedene Fahr- und Rekuperationsmodi ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen. Der Verbrauch beträgt offiziell ab 15,3 kWh/100 km.

Auch bei der Sicherheit soll das Modell punkten. Eine Karosseriestruktur aus überwiegend hochfestem Stahl sowie umfangreiche Assistenzsysteme führten zur Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAP-Test. Sieben Airbags und ein Batteriemanagementsystem mit Schutzmechanismen ergänzen das Sicherheitskonzept.

Zum Marktstart wird der MG4 EV Urban in vier Varianten angeboten – „es gibt, typisch MG, keine aufpreispflichtigen Extras“, betont der einst britische, heute in chinesischem Besitz befindliche Hersteller. Zur Serienausstattung zählen unter anderem LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Navigationssystem und schlüsselloser Zugang. Abgerundet wird das Angebot durch eine Garantie von sieben Jahren oder 150.000 Kilometern.

Neben dem MG4 EV Urban ist weiter der rund 4,3 Meter lange MG4 Electric auf einer älteren Plattform, aber mit Heckantrieb und mehr Leistung (bis 320 kW/435 PS) sowie größerer Reichweite (bis 545 km) erhältlich. Hier geht es in Deutschland bei 42.990 Euro los.