MG4 EV Urban kostet in Deutschland ab 24.990 Euro

Der MG4 EV Urban erweitert das Portfolio von MG Motor um einen kompakten Elektro-Hatchback mit einem Einstiegspreis ab 24.990 Euro. Das Modell richtet sich laut dem Hersteller gezielt an Familien, Pendler und Stadtbewohner, die Elektromobilität unkompliziert in ihren Alltag integrieren möchten. Dabei kombiniere das Fahrzeug kompakte Außenmaße mit einem großzügigen Innenraum und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gestalterisch setzt der MG4 EV Urban auf eine eigenständige Designsprache mit klaren Flächen und präziser Linienführung. Die dynamisch gezeichnete Front, ein langer Radstand sowie kurze Überhänge sorgen für ausgewogene Proportionen. Markante LED-Lichtsignaturen vorne und hinten prägen den Auftritt, während ein durchgehendes Lichtband am Heck die Fahrzeugbreite betont. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,263 zählt das Modell zu den aerodynamisch effizientesten seiner Klasse.
Im Innenraum folgt das Elektroauto laut den Designern einem klar strukturierten, funktionalen Ansatz. Eine horizontale Cockpit-Architektur und reduzierte Bedienelemente schafften eine aufgeräumte Atmosphäre. Zentrale Elemente sind ein 12,8-Zoll-Touchscreen sowie ein 7-Zoll-Instrumentendisplay. Ergänzt wird dies durch Smartphone-Integration, Konnektivitätslösungen und individuell konfigurierbare Assistenzsysteme. Physische Bedienelemente für zentrale Funktionen sollen zusätzlich die Alltagstauglichkeit verbessern.
Besonders hervorzuheben ist der individualisierbare „MG Pilot“, der persönliche Einstellungen speichert und automatisch beim Start lädt – „ein Plus an Komfort und Nutzerorientierung im Alltag“, so MG. Dieses Feature unterstreiche den nutzerzentrierten Ansatz des Fahrzeugs.
Auch beim Raumangebot soll der MG4 EV Urban überzeugen. Trotz kompakter Länge von knapp 4,4 Metern biete er dank 2750 Millimeter Radstand ein großzügiges Platzangebot, wirbt MG. Der Kofferraum fasst 470 Liter und lässt sich durch zusätzlichen Stauraum sowie umklappbare Rücksitze auf bis zu 1362 Liter erweitern.
Technisch setzt das Modell auf ein integriertes 6-in-1-Antriebssystem, das zentrale Komponenten bündelt und so Platz sowie Energie spart. Ergänzt wird dies durch die Cell-to-Body-Technologie, bei der die Batterie strukturell in die Karosserie eingebunden ist. Dies verbessert Steifigkeit, Schwerpunkt und Effizienz bei gleichzeitig reduziertem Gewicht.
Zwei Batterie- und Motorvarianten
Zwei Batterien mit 43 kWh und 54 kWh stehen zur Wahl und ermöglichen Reichweiten von bis zu 325 beziehungsweise 416 Kilometern nach WLTP-Norm. Beide Varianten lassen sich in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Eine serienmäßige Wärmepumpe optimiert den Energieverbrauch bei niedrigen Temperaturen. Zusätzlich bietet die Vehicle-to-Load-Funktion die Möglichkeit, externe Geräte mit Energie zu versorgen.
Angetrieben wird der MG4 EV Urban von einem Frontmotor mit je nach Batterie-Version 110 kW (149 PS) oder 118 kW (160 PS) Leistung. Die Beschleunigung auf 100 km/h erfolgt in unter zehn Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Temp 160. Verschiedene Fahr- und Rekuperationsmodi ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen. Der Verbrauch beträgt offiziell ab 15,3 kWh/100 km.
Auch bei der Sicherheit soll das Modell punkten. Eine Karosseriestruktur aus überwiegend hochfestem Stahl sowie umfangreiche Assistenzsysteme führten zur Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAP-Test. Sieben Airbags und ein Batteriemanagementsystem mit Schutzmechanismen ergänzen das Sicherheitskonzept.
Zum Marktstart wird der MG4 EV Urban in vier Varianten angeboten – „es gibt, typisch MG, keine aufpreispflichtigen Extras“, betont der einst britische, heute in chinesischem Besitz befindliche Hersteller. Zur Serienausstattung zählen unter anderem LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Navigationssystem und schlüsselloser Zugang. Abgerundet wird das Angebot durch eine Garantie von sieben Jahren oder 150.000 Kilometern.
Neben dem MG4 EV Urban ist weiter der rund 4,3 Meter lange MG4 Electric auf einer älteren Plattform, aber mit Heckantrieb und mehr Leistung (bis 320 kW/435 PS) sowie größerer Reichweite (bis 545 km) erhältlich. Hier geht es in Deutschland bei 42.990 Euro los.
Kommentare
M. meint
Ich hab mich jetzt mal unabhängig informiert.
Den „normalen“ MG4 kann ich in Deutschland konfigurieren, den „Urban“ nicht.
Der Urban scheint das größere, billigere und modernere Fahrzeug zu sein, aber kein Nachfolger.
Während es den MG4 mit 64 kWh und mit 77 kWh ab 43k€ gibt, gibt es den leicht größeren Urban ab 25k€ Geld, aber woanders (hier bislang nicht) und nur mit deutlich kleineren Batterien / Reichweiten.
Also: wenn in den kürzeren MG4 größere Batterien passen, warum passen die nicht in den Urban? Oder will man nur nicht?
hu.ms meint
4.39m, 54er akku für ab 27k – minus rabatt ca. 24k.
ID.3: 4.27m, 54er akku für ab 30k minus rabatt.
Werden die interessenten wg. 3.000 € zum china-image greifen ?
Bisher wurden trotz höheren preisen mehr autos aus der VWgroup gekauft als asiatische hersteller. Wir werden sehen..
South meint
Ich empfehle den Artikel… „Immer mehr Autokäufer ziehen ein China-Modell in Betracht“. Dann sind 3T€ immerhin satte 10%, wo man von mind. einer halben Klasse reden muss und wenn man mal die Ausstattung mitrechnet, denn nicht jeder nimmt das absolute Basismodell, dann kommt da nochmal eine ordentlich Schippe oben drauf…. und dann auch noch beachten, hier wird ein Modell verglichen, was tatsächlich noch nahe an VW dran ist, aber einige BYD Modelle bieten 800V Technik an… sind also technisch vor den ID Modellen….
A-P meint
Das Modell bietet im Wesentlichen die Maße eines Kompaktwagens zum Nutzwert eines Kleinwagens. Warum auch nicht? Es ist die ideale Wahl für preisbewusste Käufer, denen es nicht um Status oder Effekthascherei geht, sondern schlicht darum, zuverlässig und rein elektrisch von A nach B zu kommen – nicht mehr und nicht weniger.
Thomas meint
460 Liter Kofferraum sind aber nicht Kleinwagen, sondern durchaus Kompaktklasse.
Ich finde der Urban ist ein gutes Angebot.
hu.ms meint
Erklär mal den nutzwert kleinwagen bei 4.39m länge und entsprechenden innenraum.
Gunnar meint
In Frankreich und in Österreich werden 19.990 € aufgerufen, bei uns 24.990 €. Bei uns wird also ganz frech die Förderung mit eingepreist, obwohl nicht jeder antragsberechtigt ist. Dreist und durchschaubar. Man möge sich nicht ausmalen, was das für ein Verkaufsschlager wäre, wenn der Preis genauso niedrig wie in unseren beiden erwähnten Nachbarländern wäre.
Mäx meint
Nein…doch…ohhh
Das war ja gar nicht zu erwarten.
Trevi meint
Entspricht das zufällig der E-Prämie? Oder kopieren die das von BYD, die bereits für ihre Modelle ausschließlich in Deutschland ordentlich mehr als bspw. in Fronkreich verlangen …
Dagobert meint
Das Kleingedruckte in Österreich nicht vergessen:
Unverbindl. empf. Aktionspreis inkl. € 500,- Versicherungsbonus (gültig bei Abschluss eines MG Versicherungs-Vorteilsets über GARANTA Versicherung-AG Österreich, Mindestlaufzeit 36 Monate), € 2.000,- Umweltbonus und € 2.500,- Eintauschbonus.
hu.ms meint
Der listenpreis in A ist ebenfalls 25.000 € ! Davon gehen dann rabatt und förderung ab. Erst danach und wenn alle vorgaben erfüllt sind ergeben sich die 20.000 €.
In D bekommst du 2.000 € rabatt und max. 5.000 förderung macht 18.000 €.
Der große akku kostet nur 2.000 € mehr. Macht dann 20.000 €.
eBikerin meint
In Frankreich ist das ein zeitlich begrenztes Angebot.
ChriBri meint
Der Preis ist bei den in Aussicht gestellten Features aus meiner Sicht ziemlich gut und sehr konkurrenzfähig. Der britische Kanal electrifying hatte den schon vorgestellt und man war positiv angetan. Den MG4 gibt es deshalb auch nicht mehr in der kleinen Akkuvariante. In jedem Fall tut sich in dem Preissegment 20-30T EUR etwas.
M. meint
„Den MG4 gibt es deshalb auch nicht mehr in der kleinen Akkuvariante.“
Und wie nennst du dann die Version mit 43 kWh und 325 km WLTP?
ChriBri meint
Den gibt es nicht mehr in den Ländern, in denen der Urban angeboten wird. Auch in Deutschland ist der überarbeitete MG4 erst ab 64 kWh zu konfigurieren. Bitte checken.
M. meint
Ah, kapiert.
Das hier ist der kleine Bruder vom MG4, nicht nur eine Version davon. Der heißt nur so.
Das macht auch den Preis klarer.
Danke!
eBikerin meint
kann ich auf der MG Webseite nicht auswählen, mir werden nur die Versionen mit 64 und 77 kWh angeboten. Vermutlich verwechselst du das jetzt mit dem MG4 Urban. Von dem hat er aber nicht gesprochen
ChriBri meint
Absolut richtig, was du schreibst, MG4 und MG4 urban haben nichts miteinander zu tun. MG4 Urban, der hier vorgestellt wird, hat die neue E3 Plattform, Frontantrieb, der bisherige und noch existente MG4 hat Heckantrieb. Komplett andere Plattform.
Gunnar meint
Ihr redet aneinander vorbei.
MG4 und MG4 Urban sind zwei unterschiedliche Fahrzeuge.
A-P meint
Stimmt, das ist so ähnlich wie BYD Dolphin und BYD Dolphin Surf, ist auch ähnlich verwirrend für die Kunden, die wenig Ahnung haben.
hu.ms meint
Mindestens 5.000 günstiger als ein ID.3 – und der wird mit dem NEO ab herbst sicher nicht billiger.
Wird interessant wieviel marktanteil der MG in der kompakter-klasse erreichen kann.
Bisher wurden die aus der VW-group trotz höherer preise gekauft.
David meint
Es gab immer Leute, die billige Autos gekauft haben. Sonst hätte es Marken wie Yugo oder Daewoo damals nicht gegeben. Heute gibt es MG und sie sind der Chinese mit dem offenkundig besten Marketing Team. Das Auto ist völlig egal, aber für den Preis wird es sicher akzeptable Verkäufe bringen. Da können ihre Landsleute, besonders das Team von Nio, mal ein Praktikum absolvieren.
M. meint
Ich hab’s auch gerade erst kapiert, das hier ist nicht der MG4.
Im Wettbewerb steht der hier eher neben ID.2.
ChriBri meint
Von der Außengröße nicht ganz mit 4,40 m😉… er ist länger als der MG4
hu.ms meint
Es gibt keinen ID.2. Ein ID.Polo u.a. kommt im herbst.
Und von den massen her (4.39m) ist der ID.3 (4.27m) der konkurrent.