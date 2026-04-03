Toyota plant Celica-Comeback mit Hybridantrieb und Allrad

Toyota treibt die Rückkehr der Celica voran und konkretisiert technische Details. Der traditionsreiche Sportwagen, der laut internen Angaben möglicherweise als „Celica Sport“ auf den Markt kommen könnte, soll mit einem neuen Hybridantrieb ausgestattet werden. Im Gespräch ist ein 2,0-Liter-Turbomotor, der den steigenden Anforderungen an Emissionsvorgaben gerecht werden soll. Gleichzeitig bestätigte ein Unternehmenssprecher, dass das Fahrzeug mit Allradantrieb ausgestattet sein wird.

Die Wiederbelebung der Modellreihe hatte Toyota bereits offiziell bei der Veranstaltung Rally Japan 2024 angekündigt. Damals erklärte der damalige Vizepräsident Yuki Nakajima vor Publikum: „Wir bauen den Celica!“ Seither verdichteten sich die Hinweise, zuletzt durch Sichtungen eines mutmaßlichen Prototyps in Portugal im Vorfeld der Rallye-Weltmeisterschaft.

Hintergrund der Motorenstrategie sind strengere Emissionsregeln, die kleinere Hochleistungsaggregate zunehmend unter Druck setzen. Toyota-Gazoo-Racing-Marketingmanager Mikio Hayashi machte gegenüber Autocar deutlich, dass der bisher genutzte 1,6-Liter-Motor an Grenzen stößt: „Der Hubraum von 1,6 Litern … kann die Emissionsvorschriften nicht erfüllen. Deshalb müssen wir die Möglichkeit eines 2,0-Liters in Betracht ziehen.“ Konkrete Festlegungen gebe es jedoch noch nicht.

Noch nichts entschieden

Auch bei der Hybridisierung hält sich Toyota mehrere Optionen offen. Ob es sich um ein klassisches Hybridsystem oder einen Plug-in-Hybrid handeln wird, ist Hayashi zufolge noch nicht entschieden. Ebenso unklar bleibt der Zeitplan für die Einführung des neuen Antriebs, wenngleich von „stetigen Fortschritten“ in der Entwicklung die Rede ist.

Bereits zuvor hatte Toyota angekündigt, seine GR-Modelle mit neuen Hybridantrieben auszustatten, um die Sportwagen-Submarke in einem zunehmend regulierten Marktumfeld zukunftsfähig zu machen. Kern dieses Ansatzes ist ein neu entwickelter, aufgeladener Vierzylinder-Benziner, der voraussichtlich ebenfalls auf zwei Liter Hubraum setzt.

Technisch soll der Motor durch einen kürzeren Kolbenhub kompakter und leichter ausfallen als bisherige Aggregate. Das ermöglicht die Integration eines Hybridmoduls mit geringem Zusatzgewicht – ein entscheidender Faktor für die Performance-Modelle der GR-Reihe.

Medienberichten zufolge könnte der Motor mit entsprechend großem Turbolader eine Leistung von über 600 PS (442 kW) erreichen. Neben dem Celica könnte diese Antriebseinheit perspektivisch auch im Kleinwagen GR Yaris zum Einsatz kommen, dessen Vertrieb in Europa zuletzt durch strengere Emissionsvorschriften eingeschränkt wurde.

Die Rückkehr des Celica ist nach Informationen von Autocar Teil einer größeren Strategie: Toyota-Chef Akio Toyoda verfolge seit Jahren das Ziel, die „drei Brüder“ der Marke – Supra, Celica und MR2 – wieder zu vereinen. Nachdem der Supra bereits 2019 sein Comeback feierte und die Zukunft des MR2 weiter geprüft werde, gelte die Celica als nächster Baustein dieser Sportwagen-Offensive, so der Bericht.