Mercedes EQS: Erlkönigfotos kündigen weiteres Facelift an

Vor vier Jahren wurde mit dem EQS ein Elektroauto-Pendant zur Mercedes-Benz S-Klasse eingeführt. Zum Änderungsjahr 2024 erhielt die Baureihe ein umfangreiches Update-Paket. Demnächst steht eine weitere Aufwertung an, auf die Erlkönigfotos einen Ausblick geben.

Im April 2021 erhielt der EQS unter anderem mehr Reichweite und eine größere Anhängelast, eine neue Kühlerverkleidung mit Applikationen in Chrom und stehendem Mercedes-Stern auf der Fronthaube sowie mehr Komfort im Fond. Schon davor gehörte das Modell zu den Elektroautos mit der größten Reichweite. Durch eine von 108,4 auf 118 kWh erhöhte Batteriekapazität stieg die maximale Reichweite auf über 800 Kilometer.

Mercedes bereitet laut Berichten die Einführung einer ersten rein elektrischen S-Klasse als Ersatz für den EQS vor. Die letzten neuen Modelle der Elektroauto-Familie EQ kommen trotz sehr wettbewerbsfähiger Technik nicht wie erhofft am Markt an. Das liegt wohl insbesondere auch an dem eigenständigen, auf Aerodynamik getrimmten Design. Die Schwaben haben daher beschlossen, ihre Vollstromer künftig optisch den herkömmlichen angetriebenen Modellen ähneln zu lassen und bei der Namensgebung auf den Zusatz „mit EQ Technologie“ umzuschwenken.

There are still changes on the horizon for Mercedes' flagship electric sedan, and they're more than skin-deep. https://t.co/10iTmu7xpv — The Drive (@thedrive) January 16, 2026

Optische und technische Änderungen erwartet

Bevor das vollelektrische Modell S-Klasse mit EQ Technologie auf den Markt kommt, erhält der angezählte EQS noch einmal ein Facelift. Es wird laut Carscoops voraussichtlich noch in diesem Jahr starten und mehr als nur oberflächliche Änderungen mit sich bringen. Die aktuellen Erlkönigfotos zeigen ein Vorserienauto, das der Tarnung zufolge vorn und hinten optische Änderungen trägt – welche genau, lässt sich nicht feststellen.

Unter dem Blech wird erwartet, dass der EQS von der bisherigen 400- auf eine neue 800-Volt-Architektur wechselt. Das dürfte insbesondere der Ladeleistung zugutekommen. Das bestehende Modell kann mit maximal 200 kW Strom in die Akkus leiten, um in 31 Minuten die Fahrbatterie von 10 auf 80 Prozent zu füllen. Das übertreffen bereits diverse andere E-Autos und dürfte sich mit dem nächsten Update deutlich verbessern.

Gerüchten zufolge erhält der EQS auch eine verbesserte Batteriechemie sowie von Mercedes-Benz selbst entwickelte Elektromotoren. Der EQS könnte auch sein Ein-Gang-Getriebe gegen ein neues Zwei-Gang-Getriebe austauschen. Unter dem Strich könnte das für noch mehr Reichweite sorgen, wobei diese mit mindestens 790 und bis zu 816 Kilometern pro Ladung nach WLTP-Norm bereits sehr groß ist.