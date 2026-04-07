Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen März 2026

Im März wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 294.161 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 16,0 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 66.959 gegenüber dem Vorjahresmonat um -4,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 22,8 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 37.664 Fahrzeugen nach einem Minus von 0,6 Prozent bei 12,8 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 70.663 Neuzulassungen auf ein Plus von 66,2 Prozent und einen Anteil von 24,0 Prozent. Des Weiteren wurden 117.846 Hybride (+16,2 %/40,1 %) neu zugelassen, darunter 29.996 Plug-in-Hybride (+13,0 %/10,2 %).

Den Wert des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes der neu zugelassenen Personenkraftwagen hat das KBA für den März bisher nicht veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Flourish. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren