Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen März 2026

Im März wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 294.161 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 16,0 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 66.959 gegenüber dem Vorjahresmonat um -4,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 22,8 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 37.664 Fahrzeugen nach einem Minus von 0,6 Prozent bei 12,8 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 70.663 Neuzulassungen auf ein Plus von 66,2 Prozent und einen Anteil von 24,0 Prozent. Des Weiteren wurden 117.846 Hybride (+16,2 %/40,1 %) neu zugelassen, darunter 29.996 Plug-in-Hybride (+13,0 %/10,2 %).
Den Wert des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes der neu zugelassenen Personenkraftwagen hat das KBA für den März bisher nicht veröffentlicht.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Flourish. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Flourish. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Kommentare
Gunnar meint
Unter den normalen Monaten ohne Sondereffekte (Reduzierung privater oder Auslaufen gewerblicher Förderung 12/2022 und 08/2023) der mit Abstand beste Monat für BEVs in Deutschland. So muss und wird es weiter gehen.
Wir haben drei Effekte, die sich gegenseitig bestärken werden: zunehmend günstigere BEVs im Kleinwagen- und Kompaktklassesegment, neue Kaufprämie und der Irankrieg.
Im Januar habe ich eine Prognose über 700.000 neue BEVs abgegeben. Ich denke, das muss ich revidieren. Es geht eher Richtung 800.000 in diesem Jahr.
Mäx meint
Es wird spannend.
Vom Q1 aus hochgerechnet wäre man bei ca. 640k (also ohne Steigerung in den zukünftigen Quartalen)
Die Förderung greift aber erst richtig in den kommenden Monaten.
Dazu kommen noch ein paar Modelle im Hochlauf und später im Jahr noch neue Modelle.
Ich hatte glaube auf eher 650k geschätzt, jetzt (mit dem Iran Krieg und den Q1 Zahlen) würde ich >650 auf jeden Fall als deutlich realistischer sehen und auch eher Richtung 700k gehen. Ob es wirklich 800k werden, mal schauen, cool wäre es.
Das entspräche dann immerhin 25-30% Marktanteil.
Gegenüber 2025 wären das dann 30% oder mehr Steigerung.
Rechnet man das mal weiter:
2027 >30%
2028 >40%
2029 >50%
MK meint
@Gunnar:
Dass es am Ende 800.000 werden, glaube ich noch nicht. Den März auf das Jahr hochzurechnen wird schon mal nicht funktionieren, wie man auch an den Zahlen von Januar und Februar sieht: Der März hatte generell sehr hohe Zahlen (+16% insgesamt ggü. März 2025 zeigt das ja auch) und im April werden schon die Osterfeiertage die Zahlen wieder drücken.
Aber: 2025 war das bisherige Rekordjahr für BEV und diesem Jahr gegenüber zumindest im März ein Plus von gut 66% hinzulegen, ist schon gigantisch. Und 700.000 halte ich, wenn die Spritpreise noch eine Weile auf dem Niveau bleiben, auf jeden Fall für realistisch.
Mv meint
Mich wundert es sehr, dass bei diesen Spritpreisen immer noch reine Diesel und Benzin Autos neu gekauft werden.
eBikerin meint
Seit wann sind denn die Spritpreise so hoch?
MK meint
@Mv:
Die wenigsten im März erstmals zugelassenen Fahrzeuge werden auch erst im März bestellt worden sein. Als mein Neuwagen kam (ein Skoda aus Tschechien), dauerte es alleine zwei Wochen, bis der über die verschiedenen Stationen beim Händler ankam und dann noch mal fast 2 Wochen mit der Zulassung. Die Auswirkung wird man also erst in einigen Monaten sehen.
KBDCALLS meint
Der Sprit ist noch zu billig. Bei der Aktuellen Stunde im WDR Fernsehen war bei vielen die Schmerzgrenze bei ca. 3 € .
M. meint
Ok, das wird noch 10 Wochen brauchen.
Aber nur, wenn die ganzen Kasper sich am persischen Golf weiterhin in Schulhofsprache unterhalten. Immerhin stehen die Chancen dafür nicht schlecht.
CaptainPicard meint
Was im März neu zugelassen wurde wurde doch teilweise schon 3-6 Monate vorher bestellt.
BEV meint
wenns dem Käufer schlichtweg egal ist wieviel der Sprit kostet?
Entweder weil den Sprit der Arbeitgeber zahlt oder aus Trotz einfach trotzdem getankt wird und man sichs leisten kann
gerade das Thema Dienstwagen, sch*** wieviel der Sprit kostet, zahlt mein Arbeitgeber, ich fahr mit dem Auto trotzdem privat in den Urlaub, … da sollte wirklich mal ein Riegel vorgeschoben werden
Gunnar meint
„Wenns dem Käufer schlichtweg egal ist wieviel der Sprit kostet?
Entweder weil den Sprit der Arbeitgeber zahlt.“
Wer ist bei Firmenwagen der Käufer? Richtig, nicht der Fahrer, sondern die Firma. Und der Firma wird es nicht egal sein. Die Verantwortlichen in den Firmenfuhrparks beobachten das ganz genau und werden entsprechend handeln und bei neuen Verträgen noch stärker BEVs berücksichtigen.
Bob meint
Nicht gekauft sondern zugelassen.
Sasa meint
Diesel wegen Wohwagen Privat.
Und Gewerblich Diesel Passat für Außendienst.
EdgarW meint
Marktanteile:
LPG 1015 0,3 %
Diesel 37664 12,8 %
Benzin 66959 22,8 %
PHyb 29996 10,2 %
Hybrid 87850 29,9 %
BEV 70663 24,0 %
Future meint
Sehr cool. BEV auf Platz 2 bei den Neuzulassungen. Vor 5 Jahren konnte sich das doch noch keiner in Deutschland vorstellen. Jetzt freuen wir uns auf die nächsten 5 Jahre.
Peter meint
Hybride (und eigentlich auch PHyb) muss man zu den Verbrennern zählen.
Insofern gibt es einen Wechsel von Verbrenner zu „Verbrenner mit Hilfsmotor“.
Insofern gilt für den März 2026:
BEV: 24%
Stinker: 76%
Meiner Meinung nach geht es nur um diese Quote bzw. dieses Verhältnis. Alles andere ist Nebelkerze.
brainDotExe meint
Wobei „Hybrid“ hier alles sein kann. Vom Mild Hybrid mit Anlasser auf Steroiden bis zum Seriellen Hybrid.
Auch die Trennung zwischen Benziner und Diesel findet nicht statt.
Ich finde man sollte zumindest zusätzlich ausweisen, wie sich das aufteilt. Bzw. Mild Hybride den reinen Verbrennern zuteilen.
Gerry meint
Mehr BEV als reine Benziner 😀👍.
Und im April wirds nochmal weiter Richtung BEV gehen. So langsam merkt jeder dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen selten dumm ist.
EdgarW meint
Yepp, BEV sind bereits auf Platz 2 :-)
Eigentlich müsste man allerdings zumindest die Mildhybride zurück auf ihre Benzin- und Diesel-Plätze schicken, wo sie hingehören, aber die Statistiken schlüsseln das nunmal leider so auf.
Jan meint
Es wird u.a. daran liegen, dass es immer weniger reine Benziner gibt und viele als Mild-Hybrid ausgeliefert werden. Sieht also schlecht aus mit mehr BEV als Benziner. Leider wird es nicht klar ersichtlich aus den vielen Grafiken und Statistiken.
Ossisailor meint
Tesla erlebt eine Wiederauferstehung. Gratulation. Hier eine Auflistung der Zulassungen von Herstellern, die reine BEV anbieten:
Herst Stück Anteil %
Tesla 9.252 13,09
BYD 3.438 4,87
Leapmotor 1.388 1,96
Xpeng 549 0,78
Polestar 456 0,65
BWM 183 0,26
Togg 33 0,05
Lucid 17 0,02
Vinfast 17 0,02
Chery 9 0,01
Deepal 8 0,01
Zeekr 8 0,01
NIO 2 0,00
JAC 1 0,00
hu.ms meint
BYD verkauft auch autos mit auspuff ?
Ist deine zahl dann mit oder ohne diese ?
ID.alist meint
BYD ist momentan noch die Gesamtzahl, also BEV + PHEVs.
banquo meint
BWM=GWM?
BYD reiner BEV-Hersteller?
MK meint
@Ossilator:
Und warum haben Sie den oberen Teil der Statistik mit VW, BMW, Mercedes, Stellantis, Renault usw. weggelassen?
Und relevant für eine „Wiederauferstehung“ wäre ja nicht die absolute Zahl, sondern das Wachstum gegenüber dem Vorjahr…
Gunnar meint
Weil die von dir genannten hersteller keine reinen BEV-Hersteller sind. Er wollte nur die reinen BEV-Hersteller auflisten. Tesla ist um 315% gewachsen im Vergleich zu März 2025.
eBikerin meint
Weil es für die von dir genannten noch keine Zahlen zu den BEV gibt. Die oben genannten sind bis auf BYD reine BEV Hersteller – daher kann man die Gesamtzahl nehmen.
EdgarW meint
BYD 3.438 4,87
Leapmotor bietet den B10 in D auch als Hybrid an
GWM bietet den Wey 03, 05 und H6 als Hybrid an
Chery bietet den Omoda 9 und den Jaeco 7 als Hybrid an, ich sehe auf deren Seite überhaupt nur Hybride, keine BEV
Wertlose und falsche Rosinenpickerei.
Zumal es für März 2026 überhaupt noch keine deutsche Zulassungsstatistik nach Marken und Modellen gibt, sie wird übermorgen veröffentlicht.
Ossisailor meint
O.k., ich hatte angenommen, dass die genannten Marken nur BEV hier anbieten. Es gibt zwar noch keine Statistik über die Modelle, aber die reinen BEV-Anbieter kann man schon herauspicken. Das habe ich versucht.