Halbjahresbilanz 2026: Elektroautos treiben den deutschen Pkw-Markt

Der deutsche Pkw-Markt ist im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 Prozent gewachsen, berichten die Analysten von Dataforce. Das Marktumfeld blieb demnach angespannt: Geopolitische Konflikte lassen die Ölpreise spürbar ansteigen, während gedämpfte Wirtschaftsprognosen und zunehmende Hitzewellen die Menschen belasten. Zugleich bauten chinesische Hersteller ihre Präsenz in Europa aus, während hiesige Autokonzerne unter Kostendruck standen und vermehrt Stellenabbau planten.

Der Privatmarkt legte in den ersten sechs Monaten um 10 Prozent zu und trug mehr als die Hälfte zum zusätzlichen Volumen des Gesamtmarkts bei. Der relevante Flottenmarkt sank dagegen um 1 Prozent. Autovermieter steigerten ihre Zulassungen um 18 Prozent, der Fahrzeugbau um 8 Prozent, wobei diese Entwicklung als Hinweis auf vermehrte taktische Zulassungen bewertet wird.

Der auf ein Jahr hochgerechnete Pkw-Absatz schwankte 2026 zwischen 2,7 und 3,1 Millionen Fahrzeugen. Im Juni lag der Wert bei 3,1 Millionen Pkw. Die Dataforce-Prognose erwartet zum Jahresende einen Wert von knapp unter 3 Millionen Pkw.

Effekt der E-Förderung setzt sich fort

Im Juni, dem zweiten messbaren Monat seit Einführung der neuen Förderung für Elektroautos (BEV) und bestimmte Teilzeitstromer, stiegen die privaten BEV-Zulassungen um 155 Prozent. Der Marktanteil rein elektrischer Fahrzeuge erreichte im Privatmarkt 41 Prozent und damit den zweithöchsten jemals gemessenen Wert. Im ersten Halbjahr lag der durchschnittliche Anteil bei einem Rekordwert von 32 Prozent, nach 18 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Plug-in-Hybride (PHEV) hielten im Privatmarkt einen Marktanteil von rund 7 Prozent. Neben der Kaufprämie belasteten hohe Kraftstoffpreise die Stimmung gegenüber Verbrennern. Im Flottenmarkt erreichten BEV und PHEV gemeinsam einen Marktanteil von 47 Prozent, obwohl dort keine aktive Kaufförderung besteht.

Die Rückgänge bei Benzinern und Dieselfahrzeugen konnten im Flottenmarkt noch nicht vollständig ausgeglichen werden. „Die Rückgänge aus dem Bereich der Benziner und Diesel können aber noch nicht ganz ausgeglichen werden“, so die Analysten. „Zusätzlich erschwert es die aktuelle wirtschaftliche Situation langfristige Investitionsentscheidungen zu treffen, wodurch einige Fuhrparks sparsam mit Neuanschaffungen sind.“

Transportermarkt leicht im Minus

Der Markt für Transporter und Pkw-Utilities sank im ersten Halbjahr um 2 Prozent und verlor knapp 4000 Fahrzeuge. Der Privatmarkt ging um 5 Prozent zurück, der Flottenmarkt um 3 Prozent. Der Fahrzeugbau legte um 9 Prozent zu, der Fahrzeughandel um 3 Prozent und die Vermieter um 1 Prozent.

Elektro-Zulassungen bei Transportern und Pkw-Utilities stiegen in den ersten sechs Monaten um 52 Prozent. Benziner verloren 20 Prozent, Diesel 8 Prozent. Die Zuwächse der taktischen Kanäle werden von Dataforce als Zeichen eines schwachen Markts bewertet, in dem unverkaufte Volumina abgesetzt werden können.

„Trotz Krisenstimmung und Kostendruck wächst der deutsche Pkw-Markt im ersten Halbjahr 2026 um 6 Prozent. Der absolute Treiber ist der private E-Auto-Boom dank neuer Förderungen“, berichtet Analyst Julian Litzinger. „Bei gewerblichen Flotten und Transportern dämpft die wirtschaftliche Unsicherheit hingegen das Volumen, auch wenn die Elektrifizierung hier ebenfalls stark voranschreitet. Zunehmende taktische Zulassungen deuten jedoch auf anhaltenden Druck im Markt hin.“