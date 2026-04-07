T&E fordert Steuer auf Öl-Übergewinne zur Förderung der Erneuerbaren und E-Mobilität

Laut einer neuen Prognose von Transport & Environment (T&E) werden Ölkonzerne in diesem Jahr viele Milliarden Euro „Übergewinn“ auf Kosten von europäischen Autofahrern machen. Die Umweltorganisation fordert eine zeitweilige Abgabe für die Unternehmen.

Die großen Ölkonzerne werden demnach 2026 in Europa voraussichtlich 24 Milliarden Übergewinn durch den Konflikt im Nahen Osten erzielen. Das zeigt ein neuer Tracker von T&E. Bereits jetzt hätten die Ölkonzerne 1,3 Milliarden Euro Übergewinn erzielt, so die Analyse. T&E fordert deshalb von der EU eine Steuer für Übergewinne. Die eingenommenen Mittel sollten dafür eingesetzt werden, Europäer für künftige Ölkrisen abzusichern.

Die Schätzung ist laut T&E insofern konservativ, als dass sie nur Kraftstoffe für den Straßenverkehr berücksichtigen und keine Übergewinne aus dem Verkauf von Kraftstoffen für die Luft- und Schifffahrt, Heizöl oder anderen in Europa verkauften Raffinerieprodukten einbeziehen würde.

2022 führte die EU eine Abgabe in Höhe von 33 Prozent auf Gewinne aus fossilen Kraftstoffen ein, die 20 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 lagen. Dadurch wurden zwischen 2022 und 2023 Schätzungen zufolge rund 28 Milliarden Euro eingenommen. Dieser Mechanismus sollte erneut genutzt werden, fordert T&E.

Die Margen für die Dieselraffination in Europa haben sich stärker entwickelt als in anderen Regionen, was laut T&E auf einen strukturellen Mangel an heimischen Raffineriekapazitäten zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu fielen die Margen für Benzin aufgrund hoher Lagerbestände in den USA und Europa sowie einer schwachen saisonalen Nachfrage verhaltener aus.

„Die EU ist strukturell weiterhin stärker von Diesel- als von Benzinimporten abhängig“, erklärt T&E. „Da rund 20 Prozent des europäischen Diesels importiert werden, werden die Übergewinne in Nicht-EU-Ländern erzielt, was die Wirksamkeit einer etwaigen EU-weiten Sonderabgabe einschränkt.“