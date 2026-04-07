Leapmotor sieht sich als „Nummer Eins unter den Start-ups für Elektroautos“

Die chinesische Stromer-Marke Leapmotor hat eigenen Angaben zufolge im ersten Quartal den ersten Platz unter den Start-ups für Elektrofahrzeuge (inklusive Hybride) belegt. In den ersten drei Monaten 2026 wurden demnach insgesamt 110.155 Einheiten im In- und Ausland ausgeliefert. Das entspricht einem Anstieg von 25,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Hierzulande vertreibt die Firma Leapmotor International die Elektroautos und Range-Extender-Stromer der Marke, die zu 51 Prozent dem europäischen Autokonzern Stellantis und zu 49 Prozent Leapmotor gehört. Die Produktion soll künftig auch direkt in Europa erfolgen. In Deutschland eröffnete Leapmotor vor Kurzem in München seinen ersten Forschungs- und Entwicklungsstandort außerhalb des Heimatmarkts. Damit wolle man den nächsten Schritt der Internationalisierung gehen, hieß es. Bislang existierten vergleichbare Innovationszentren ausschließlich in den chinesischen Städten Hangzhou und Shanghai.

Das Exportgeschäft gewinnt für Leapmotor zunehmend an Bedeutung. Von insgesamt 596.555 verkauften Elektrofahrzeugen im vergangenen Jahr entfielen 67.052 Einheiten auf internationale Märkte. Diese Entwicklung trug dazu bei, dass das Unternehmen die Gewinnschwelle erreichen konnte.

Um weiter zu wachsen, treibt das Unternehmen die Einführung neuer Modelle voran. Das künftige Flaggschiff-SUV der Marke, der D19, soll in wenigen Tagen offiziell vorgestellt werden. Darüber hinaus will Leapmotor auf der Beijing Auto Show in diesem Monat die „Ultra“-Version des Elektro-Fließheckmodells Lafa 5 (globale Bezeichnung B05) präsentieren. Dabei handelt es sich um einen kompakten Elektro-Pkw mit Hinterradantrieb, der in Zusammenarbeit mit dem europäischen Entwicklungsteam von Stellantis entstanden ist.

Für dieses Jahr strebt Leapmotor „ein deutliches Wachstum“ an. Das Unternehmen plant die Einführung von vier neuen Modellen: A10, D19, A05 (globale Bezeichnung B03) und D99. Diese Baureihen sollen zukünftig zusammen etwa 60 Prozent des gesamten Jahresabsatzes der Marke ausmachen. „Mit der intensiven Produktoffensive und dem kontinuierlichen Einsatz fortschrittlicher Technologien bekräftigt die Marke ihr Ziel, ein führender und zugänglicher Akteur auf dem Markt für intelligente Elektrofahrzeuge zu werden“, heißt es in einer Mitteilung.