Zwischen Preisdruck und Imageaufbau: China-Hersteller in Deutschland unter Druck

Chinesische Autohersteller starten in Deutschland Kampagnen, um ihre bislang geringe Markenbekanntheit zu steigern. Die notwendigen Investitionen sind hoch, während der Markterfolg ungewiss bleibt. Experten zufolge führt für neue Anbieter dennoch kein Weg daran vorbei, da Bekanntheit die Grundvoraussetzung ist, damit Verbraucher ein Fahrzeug überhaupt in Erwägung ziehen.

Martin Fassnacht, Inhaber des Marketinglehrstuhls an der WHU – Otto Beisheim School of Management, beziffert die finanziellen Hürden gegenüber der Automobilwoche: „In einem Land wie Deutschland muss man allein in den ersten fünf Jahren mit Investitionen von mehreren hundert Millionen rechnen.“ Über einen Zeitraum von zehn Jahren könne sich der Betrag schnell auf rund eine Milliarde summieren.

Eine zentrale Herausforderung liegt in der geringen Bekanntheit vieler Marken. Laut einer von der Automobilwoche zitierten Umfrage kennen nur sehr wenige Verbraucher konkrete Hersteller: Lediglich jeder Hundertste hat von Changan Deepal oder den Chery-Marken Omoda und Jaecoo gehört. Etwa jeder Zehnte kennt Leapmotor und Lynk & Co, obwohl Letztere bereits seit mehreren Jahren auf dem deutschen Markt aktiv sind.

Nur BYD vergleichsweise bekannt

Eine Ausnahme bildet der Stromer-Riese BYD, der mit 64 Prozent eine vergleichsweise hohe Bekanntheit erreicht – unter anderem durch kostspieliges Sponsoring der Fußball-Europameisterschaft. Andere China-Marken wie der einst britische Hersteller MG kommen hingegen nur auf 26 Prozent Bekanntheit. Fassnacht betont, dass erst ab einer spontanen Nennung durch mindestens 20 Prozent der Verbraucher überhaupt von einer etablierten Marke gesprochen werden könne.

Neben der Bekanntheit stellt auch die Marktstruktur eine Herausforderung dar. Die chinesischen Hersteller treffen in Deutschland auf etablierte Wettbewerber und müssen gleichzeitig ihre eigene Markenidentität erst aufbauen. Damit stehen sie vor einer doppelten Aufgabe: Sich gegen starke Konkurrenz behaupten und zugleich Vertrauen bei den Konsumenten schaffen.

Die Markenwahrnehmung hat laut dem Experten zudem direkten Einfluss auf die Preisstrategie. Ohne emotionale Aufladung einer Marke seien niedrigere Preise erforderlich. Fassnacht bemängelt in diesem Zusammenhang die Preispolitik vieler Anbieter, die ihre Fahrzeuge in Deutschland deutlich teurer anbieten als in ihrem Heimatmarkt China.

Für den Markenaufbau sei eine klare Positionierung entscheidend. Unternehmen müssten vermitteln, wofür sie stehen, und ihre Vorteile verständlich kommunizieren. Konsistente Botschaften, visuelle Gestaltung und wiedererkennbare Kommunikation trügen dazu bei, dass sich Marken langfristig im Gedächtnis der Verbraucher verankern.

Zugleich reiche es nicht aus, ausschließlich auf digitale Werbung zu setzen. „Dass Investitionen in digitale Medien ausreichen, ist ein Irrglaube“, sagt Fassnacht. Erfolgreicher Markenaufbau erfordere vielmehr einen hybriden Ansatz, der breite Medienpräsenz mit realen Erfahrungen wie Händlerkontakt, Produkttests und Empfehlungen kombiniert.