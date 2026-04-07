Zwischen Preisdruck und Imageaufbau: China-Hersteller in Deutschland unter Druck

Chinesische Autohersteller starten in Deutschland Kampagnen, um ihre bislang geringe Markenbekanntheit zu steigern. Die notwendigen Investitionen sind hoch, während der Markterfolg ungewiss bleibt. Experten zufolge führt für neue Anbieter dennoch kein Weg daran vorbei, da Bekanntheit die Grundvoraussetzung ist, damit Verbraucher ein Fahrzeug überhaupt in Erwägung ziehen.
Martin Fassnacht, Inhaber des Marketinglehrstuhls an der WHU – Otto Beisheim School of Management, beziffert die finanziellen Hürden gegenüber der Automobilwoche: „In einem Land wie Deutschland muss man allein in den ersten fünf Jahren mit Investitionen von mehreren hundert Millionen rechnen.“ Über einen Zeitraum von zehn Jahren könne sich der Betrag schnell auf rund eine Milliarde summieren.
Eine zentrale Herausforderung liegt in der geringen Bekanntheit vieler Marken. Laut einer von der Automobilwoche zitierten Umfrage kennen nur sehr wenige Verbraucher konkrete Hersteller: Lediglich jeder Hundertste hat von Changan Deepal oder den Chery-Marken Omoda und Jaecoo gehört. Etwa jeder Zehnte kennt Leapmotor und Lynk & Co, obwohl Letztere bereits seit mehreren Jahren auf dem deutschen Markt aktiv sind.
Nur BYD vergleichsweise bekannt
Eine Ausnahme bildet der Stromer-Riese BYD, der mit 64 Prozent eine vergleichsweise hohe Bekanntheit erreicht – unter anderem durch kostspieliges Sponsoring der Fußball-Europameisterschaft. Andere China-Marken wie der einst britische Hersteller MG kommen hingegen nur auf 26 Prozent Bekanntheit. Fassnacht betont, dass erst ab einer spontanen Nennung durch mindestens 20 Prozent der Verbraucher überhaupt von einer etablierten Marke gesprochen werden könne.
Neben der Bekanntheit stellt auch die Marktstruktur eine Herausforderung dar. Die chinesischen Hersteller treffen in Deutschland auf etablierte Wettbewerber und müssen gleichzeitig ihre eigene Markenidentität erst aufbauen. Damit stehen sie vor einer doppelten Aufgabe: Sich gegen starke Konkurrenz behaupten und zugleich Vertrauen bei den Konsumenten schaffen.
Die Markenwahrnehmung hat laut dem Experten zudem direkten Einfluss auf die Preisstrategie. Ohne emotionale Aufladung einer Marke seien niedrigere Preise erforderlich. Fassnacht bemängelt in diesem Zusammenhang die Preispolitik vieler Anbieter, die ihre Fahrzeuge in Deutschland deutlich teurer anbieten als in ihrem Heimatmarkt China.
Für den Markenaufbau sei eine klare Positionierung entscheidend. Unternehmen müssten vermitteln, wofür sie stehen, und ihre Vorteile verständlich kommunizieren. Konsistente Botschaften, visuelle Gestaltung und wiedererkennbare Kommunikation trügen dazu bei, dass sich Marken langfristig im Gedächtnis der Verbraucher verankern.
Zugleich reiche es nicht aus, ausschließlich auf digitale Werbung zu setzen. „Dass Investitionen in digitale Medien ausreichen, ist ein Irrglaube“, sagt Fassnacht. Erfolgreicher Markenaufbau erfordere vielmehr einen hybriden Ansatz, der breite Medienpräsenz mit realen Erfahrungen wie Händlerkontakt, Produkttests und Empfehlungen kombiniert.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Lustig finde ich ja immer die Pappenheimer hier, die erst einmal deutsche Ängste bespielen, wenn man technisch nichts gleichwertiges zu bieten hat.
China BEVs are coming – siehe weltweite Entwicklung
MK meint
Schade, wenn auch „experten“ Schlagzeilen auf Bild-Niveau unreflektiert wiedergeben:
Der Teil „Fassnacht bemängelt in diesem Zusammenhang die Preispolitik vieler Anbieter, die ihre Fahrzeuge in Deutschland deutlich teurer anbieten als in ihrem Heimatmarkt China.“ suggeriert etwas, das falsch ist: Ja, ein Modell gleichen namens ist in China fast immer günstiger als in Deutschland…egal, ob bei chinesischen oder deutschen Herstellern. Vergleicht man aber ein wirklich identisches Fahrzeug, sieht das oft schon ganz anders aus. Der BYD Dolphin ist in Deutschland fast 20 cm länger als in China u.a. um mehr Knautschzone für europäische Crashtest-Anforderungen zu gewinnen. Generell darf in China maximal 110 km/h gefahren werden und darauf werden dann Fahrwerk, Bremsen und Reifen ausgelegt. Wenn ein Modell theoretisch 180 km/h fahren kann und in Deutschland auch so schnell gefahren werden darf, müssen das ganze Fahrwerk, die Bremsen und die Reifen halt viel hochwertiger sein als bei der chinesischen Variante. Nur vergleicht halt kaum jemand die Serienausstattung des chinesischen Einstiegsmodells mit dem des deutschen…und nahezu niemand vergleicht, welche Stoßdämpfer, welche Reifen und welche Bremsscheiben und -beläge ab Werk verbaut sind.
Und damit sind wir an einem spannenden Punkt: Für einen Hersteller wie VW, der z.B. Reifen ja bei Verbrennern und Elektroautos Millionenfach jedes Jahr für den europäischen Markt mit entsprechender Höchstgeschwindigkeit einkauft, ist das ein Massenprodukt zu entsprechend guten Konditionen. Für einen chinesischen Hersteller, der vielleicht Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkauft, aber nur wenige tausend davon in Europa, ist das hingegen eine Sonderanforderung in minimalen Stückzahlen. Und so kann ein chinesischer Hersteller, der in China selber tatsächlich billiger als ein europäischer seine Fahrzeuge verkaufen kann, in Europa dennoch teurer sein MÜSSEN als ein deutscher um profitabel zu arbeiten.
Fazit: Auch wenn es viele nicht hören wollen: ALLE PKW aller Marken könnten in ganz Europa sehr viel billiger werden, wenn auch Deutschland ein Tempolimit von z.B. 130 km/h einführen würde.
Future meint
Das finde ich sehr interessant. Bisher wird in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht darüber diskutiert, dass ein Tempolimit neben den ganzen anderen Vorteilen auch zu viel billigeren Preisen führen würde. Mal sehen, was da noch so alles an weiteren Argumenten zusammenkommt.
SB meint
Wenn man mit einer niedrigeren Höchstgeschwindigkeit wirklich relevant Geld sparen könnte, dann würden das die Hersteller längst machen – unabhängig von einem generellen Tempolimit auf deutschen Autobahnen.
MK meint
@Future:
Natürlich wird das nicht groß öffentlich diskutiert, weil viele lieber verschleiern, was diese von nur wenigen genutzte „Freiheit“ uns alle kostet. Die heuteshow hatte Politiker angesprochen, ob jetzt nicht Zeit für ein Tempolimit wäre, um dem prognostizierten Treibstoffmangel entgegenzuwirken und vor Allem u.a. Wirtschaftsunternehmen finanziell zu entlasten, die ja bei privat nutzbaren Dienstwagen die aktuell explodierten Spritkosten übernehmen und keinerlei Handhabe haben, ihren Mitarbeitern selber energiesparendes Fahren aufzuerlegen (Gesetze wie „Unternehmen bezahlen Sprit nur bis max. 30% über WLTP-Normverbrauch“ wären ja möglich). Die Antwort grade aus Richtung der Unionspolitiker lautete meist „das wird doch grade gar nicht diskutiert“. Alleine die Möglichkeit, sich mal sachlich damit auseinanderzusetzen, wird also sofort abgeblockt. Und ich meine, dass diese Frage scheinbar einzig von einer Satire-Sendung und nicht den eigentlichen Journalisten kommt, sagt glaube ich schon einiges aus…
Till meint
Es steht Jedem frei, sein persönliches Tempolimit zu haben. Also anstatt Dritte zu nötigen, enfach bei sich selbst anfangen.
Ja, ja, und die Verkehrstoten (Kinder!!11!!) . Hier müsste erst einmal erfasst werden, vieviele Personen schwer verletzt werden, bzw. tödlich verunglücken, und die nicht selbst daran Schuld sind, und bei Denen der Unfallgegner den Unfall ursächlich durch eine Geschwindigkeit von über 130 Km/h verursacht hat, und die bei einer Geschwindigkeit zwischen 100-130 Km/h vermeidbar gewesen wäre, natürlich nur auf Autobahnabschnitten, auf Denen zum Unfallzeitpunkt keine Geschwindigkeitsbegrenzung galt.
Wer nun Statistiken mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ herauskramt… …das hat nichts mit Tempolimit zu tun.
F. K. Fast meint
IMHO baut man sich ein Image auf, indem man günstige Autos mit guter Qualität anbietet. Siehe Japaner, Skoda, Koreaner. Der Tesla-Weg funktioniert nur, wenn man etwas besonders Teures/Begehrtes anbieten kann – wie Apple; wo man auch seine Fan-Basis aufbaut.
Elvenpath meint
China-Hersteller… soso. Wusste gar nicht, dass China hergestellt wird.
Oder meint Ecomento vielleicht chinesische Hersteller?
hu.ms meint
Deutsche sprache – schwere sprache !
Elvenpath meint
Ich beobachte diesen Trend schon länger in den MEdien. sport1 schreibt zum Beispiel gerne „England Spieler“.
Ich finde, es klingt nach Unterschichten-Deutsch.
hu.ms meint
BYD Atto 3 Evo
75kwh akku, 800V technik, 45K minus 5K rabatt minus 5k förderung = 35K.
Bei der P/L ist eigentlich nur herkunftsland und hersteller-image ein hindernis…
Noka Hust meint
auch nicht viel besser als ein ID3 mit großem Akku den es seit 4 Jahren gibt. Da muss er schon günstiger sein
Alexander Vollmer meint
Wenn man beim ID.3 das zusätzlich zu kaufende Zubehör wie Wärmepumpe, Klimaautomatik, Panoramadach usw dazurechned, um auf die Ausstattung des Atto zu kommen, dann ist der Listenpreis über 54k.
SB meint
Der Hersteller muss erstmal beweisen, dass seine Autos 15 Jahre stabil im europäischen Einsatz funktionieren (Stichwort Streusalz) und er in der Lage ist über 15 Jahre eine funktionierende Ersatzteilversorgung sicherzustellen.
Ich gebe chinesischen Konzernen diesen Vertrauensvorschuss nicht.