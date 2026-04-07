VW erwägt weiter Touareg-Comeback als Elektroauto

Die Produktion des VW Touareg läuft im in diesem Jahr nach 24 Jahren und drei Generationen offiziell aus. Der Hersteller prüft laut einem Manager weiter, einen Nachfolger mit Elektroantrieb auf den Markt zu bringen. Entsprechende Gerüchte gibt es schon länger, die Wolfsburger haben sich aber wohl noch nicht final entschieden.

„Wir sind die Marke für die Menschen, und genau dafür steht unser Name“, sagte Vertriebschef Martin Sander im Gespräch mit Autocar. Die „oberste Priorität“ des Unternehmens werde weiterhin darin bestehen, „großartige Fahrzeuge“ zu entwickeln, die für eine breite Masse von Verbrauchern erschwinglich sind.

„Der Touareg ist zwar kein Riesengeschäft, hat aber seinen Platz, und deshalb prüfen wir Möglichkeiten für eine nächste Generation“, fügte der Manager hinzu. „Dieser Markt liegt irgendwo zwischen dem Massen- und dem Premiumsegment und richtet sich an Kunden, die ein Fahrzeug mit großartigem Design und viel Platz sowie einem sehr hohen Maß an Qualität und Raffinesse suchen, aber aus welchen Gründen auch immer nicht mit einer Premiummarke in Verbindung gebracht werden möchten.“

Für diese Zielgruppe prüfe VW derzeit Möglichkeiten, ihnen in Zukunft ein passendes Produkt anzubieten. Touareg-Käufer sind laut Sander „sehr bodenständige Menschen, die wohlhabend sind“. Sie führten Unternehmen, würden aber zurückhaltend auftreten. „Sie wollen nicht angeben. Es ist nicht angebracht, mit einem Fahrzeug wie dem Porsche Macan vor den Kunden oder auf der Baustelle vorzufahren“, so VWs Vertriebsmanager.

Elektro-SUV als möglicher Nachfolger

Ein möglicher Nachfolger des Touareg würde wieder ein SUV sein, erklärte Sander. 80 Prozent des Marktes seien SUV. Er stellte weiter in Aussicht, dass es ein rein elektrisches Fahrzeug sein werde. Die Basis dürfte die kommende, mit Fokus auf Elektroautos konzipierte Scalable Systems Platform (SSP) stellen, auf der perspektivisch ein Großteil der Modelle des Konzerns fahren sollen. Wie beim aktuellen Touareg könnte Technik mit den Premium-Konzernschwestern Audi und Porsche geteilt werden.

Mit seinem ersten Geländewagen ging VW im Jahr 2002 in ein neues Fahrzeugsegment und hob zugleich die Marke auf ein höheres Niveau. Mit seinen Abmessungen, Ausstattungen und Technologien etablierte sich der Touareg in der Oberklasse. Seit 2018 wird das Modell in der dritten Generation gebaut. Während Europa und insbesondere Deutschland einen bedeutenden Absatzmarkt darstellen, wird der Touareg inzwischen in 39 Ländern angeboten. Über 1,2 Millionen Exemplare wurden bisher verkauft.

Zuletzt beschränkte VW das Angebot für den 4,9 Meter langen Touareg auf die „Final Edition“ zum Neupreis von mindestens 75.025 Euro. Es gibt sie mit Benzin-, Diesel- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb. In letzterem Fall kann das 280 kW (381 PS) starke Allradmodell nach WLTP-Norm bis zu 49 Kilometer nur mit Strom fahren. Individuell konfiguriert werden kann der Touareg schon nicht mehr, es werden nur noch direkt verfügbare Fahrzeuge vertrieben.