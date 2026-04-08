Deutlicher Anstieg bei E-Auto-Zulassungen im März: EY sieht Wirkung der Förderung

Der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland hat im vergangenen Monat deutlich an Dynamik gewonnen. Inmitten der Debatten über steigende Preise für Diesel und Benzin wurden fast 71.000 Elektroautos neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 66,2 Prozent im Vergleich zum März 2025. Auch gegenüber dem Vormonat Februar, in dem knapp 43.000 Vollstromer neu zugelassen wurden, fiel das Wachstum deutlich aus.

Parallel dazu stieg auch der Anteil von Elektroautos an den gesamten Neuzulassungen. Nachdem dieser im Februar bei 22 Prozent gelegen hatte, erreichte er im März 24 Prozent. Im Vergleich zum März 2025, als der Anteil noch bei 16,8 Prozent lag, zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Zuwachs.

Das Beratungsunternehmen EY führt die Entwicklung unter anderem auf staatliche Fördermaßnahmen zurück. „Jetzt zeigt die neue E-Förderung von bis zu 6.000 Euro Wirkung“, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. „Mit 71.000 neu zugelassenen E-Autos lag der Absatz auf dem höchsten Stand seit August 2023 – damals waren es sogar 87.000 E-Autos.“

Für den weiteren Jahresverlauf erwartet EY-Experte Constantin Gall eine anhaltende Wachstumsdynamik. Er hält einen Marktanteil von 25 Prozent für möglich. Im ersten Quartal lag dieser Anteil bei 22,8 Prozent.

Gleichzeitig betont Gall, dass sich die Mehrheit der Neuwagenkäufer weiterhin für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor entscheide. „Daran wird sich bis auf weiteres auch nichts ändern – trotz hoher Spritpreise, trotz milliardenschwerer staatlicher Förderung und trotz neuer E-Modelle mit besseren Reichweiten und Ladezeiten“, glaubt er. Für viele Menschen passe ein Elektroauto nach wie vor nicht zu ihrem Alltag und ihren individuellen Gewohnheiten.

Insgesamt wurden im März 294.161 Autos in Deutschland neu zugelassen, was einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Im ersten Quartal lag das Plus bei 5,2 Prozent. „Die Rahmenbedingungen bleiben aber schlecht – und daran wird sich vorerst wohl auch nichts ändern“, so Gall. Die Konjunktur schwächele, immer neue geopolitische Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen drückten „massiv auf die Stimmung“, die Arbeitslosigkeit steige. Eine Trendwende sei derzeit nicht in Sicht.