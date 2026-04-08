IG-Metall-Chefin: „Ich würde liebend gern einen klareren Kurs Richtung Elektro fahren“

IG-Metall-Chefin Christiane Benner reagiert im Interview mit der Automobilwoche auf den umfangreichen Stellenabbau in der Autobranche und spricht sich für eine weitere Aufweichung des Verbrenner-Verbots aus. Besonders die Lage der Zulieferer bereite ihr Sorge. Sie betont, dass die Gewerkschaft ihre bisherigen Positionen überprüfe und alte Gewissheiten hinterfrage.

Angesichts tausender gestrichener Arbeitsplätze zeigt sich Benner „absolut alarmiert“ und verweist auf Konflikte um Abbaupläne sowie auf Bemühungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Gleichzeitig stelle sich die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung der Industrie, insbesondere bei strategischen Themen wie autonomem Fahren und Batterietechnologien.

Die IG Metall wolle zentrale Teile der automobilen Wertschöpfungskette in Deutschland erhalten. Die Branche sei ein wesentlicher Pfeiler des Industriestandorts, dessen Bedeutung Benner ausdrücklich hervorhebt. Ohne Industrie, so ihre Aussage, verliere Deutschland erheblich an wirtschaftlicher Substanz.

Mit Blick auf die europäische Industriepolitik erkennt Benner einen Kurswechsel hin zu stärkerem staatlichem Eingreifen. Die Vorschläge der EU, etwa zur Stärkung von „Made in Europe“, bewertet sie überwiegend positiv. Gleichzeitig kritisiert sie, dass dieser Ansatz teilweise aufgeweicht werde und zentrale Themen wie Halbleiter oder Batteriezellfertigung nicht ausreichend berücksichtigt seien.

Auch im Bereich Forschung und Entwicklung sieht sie Risiken für Beschäftigte. Arbeitsplätze bei Entwicklungsdienstleistern und in der Forschung stünden ebenfalls auf dem Spiel, weshalb industrielle Wertschöpfung umfassender gedacht werden müsse. „Engineering“ sei ein integraler Bestandteil dieser Kette.

„Die Hauptstraße ist die Elektromobilität“

In der Debatte um CO₂-Regulierung bekräftigt Benner, dass Elektromobilität der zentrale Weg bleibe. „Die Hauptstraße ist die Elektromobilität“, stellt sie klar. Dennoch plädiert sie für zusätzliche Optionen und eine pragmatische Umsetzung, um Beschäftigung zu sichern. Dazu zählt unter anderem die weitere Anrechnung von Plug-in-Hybriden in der CO₂-Bilanz.

„Ich würde liebend gern einen klareren Kurs Richtung Elektro fahren. Aber ich sehe auch, was mit den Arbeitsplätzen in der Automobil- und vor allem in der Zulieferindustrie passiert“, so die IG-Metall-Chefin. „Und ich sehe, dass die Nachfrage nach Elektroautos aktuell geringer ist als angenommen. Und das liegt ja nicht an mangelnden Investitionen der Industrie in Elektromobilität. Wir haben als IG Metall unsere Position in den letzten Jahren durchaus hinterfragt und sind offen für Diskussionen. Aber die Hauptstraße, das muss ich noch einmal betonen, ist elektrisch, und wir müssen weiteres Hin und Her und damit Verunsicherung verhindern.“

Die von der EU geplanten Verschärfungen lehnt die IG Metall ab. Stattdessen fordert Benner mehr Flexibilität, etwa durch die Einbeziehung von E-Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren als „Range Extender“ sowie durch Anreize für klimafreundliche Materialien wie grünen Stahl. Auch Recycling und klimafreundlich produziertes Aluminium sollten stärker berücksichtigt werden.

Die Sicherung von Arbeitsplätzen sieht Benner als zentrale Herausforderung. Zwar gebe es wachsende Branchen, in die Beschäftigte wechseln könnten, doch der Wandel sei anspruchsvoll. Besonders bei Zulieferern dränge die IG Metall auf tragfähige Zukunftskonzepte und eine bessere Absicherung von Beschäftigten.

Kritisch äußert sie sich zu Standortverlagerungen innerhalb und außerhalb Europas. Zwar entstünden auch in Deutschland neue Modelle, dennoch fordert sie bessere Rahmenbedingungen wie niedrigere Energiekosten, schnellere Genehmigungen und weniger Bürokratie. Zudem verlangt sie ein Ende der Verlagerung von Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätzen ins Ausland.

Abschließend betont Benner die Notwendigkeit einer konsequenten Industriepolitik angesichts globaler Unsicherheiten und rückläufiger Produktionszahlen in Europa. Diese Entwicklung müsse gestoppt werden, um industrielle Kerne in Deutschland zu erhalten und künftig wieder Wachstum zu ermöglichen.