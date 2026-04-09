China-Luxusmarke Hongqi steuert Deutschland-Vertrieb künftig eigenständig

Die chinesische Luxusmarke Hongqi übernimmt die Bearbeitung des deutschen Marktes selbst und arbeitet hierzulande künftig nicht mehr mit dem bisherigen Importeur Hedin Automotive zusammen. „Wir haben uns getrennt“, bestätigte ein Sprecher von Hedin Automotive Deutschland gegenüber der Automobilwoche.

Die Entscheidung gilt ausschließlich für Deutschland, während Hedin in anderen europäischen Ländern weiterhin als Groß- und Einzelhändler für Hongqi tätig bleibt. Hintergrund ist laut dem Unternehmen, dass die angebotenen Modelle auf dem Markt nicht wie gewünscht angenommen wurden.

Hedin Automotive hatte vor rund zwei Jahren im baden-württembergischen Schwetzingen einen Hongqi-Showroom eröffnet. Ein geplanter Ausbau des Händlernetzes in Großstädten und Ballungsräumen wurde jedoch nicht umgesetzt. Am gleichen Standort vertreibt die Autohausgruppe mit Sitz in Kaiserslautern auch die China-Marke XPeng. Insgesamt beschäftigt Hedin Automotive in Deutschland rund 1300 Mitarbeiter und verkauft an 35 Standorten sieben Marken, darunter vor allem Mercedes-Benz und Hyundai.

Zum Marktstart bot Hongqi in Deutschland unter anderem das Luxus-SUV E-HS9 für knapp 80.000 Euro an. Weitere Modelle wie der EH7 und der H9 lagen preislich darunter, während der HS5 bereits ab 42.000 Euro erhältlich war. Trotz dieser Modellpalette blieb der erhoffte Markterfolg aus.

Hedin war zudem von Ende 2022 bis Herbst 2024 als Importeur des chinesischen Stromer-Riesens BYD für dessen Kernmarke in Deutschland tätig. Unabhängig von der Trennung hierzulande vertreibt die Gruppe Hongqi weiterhin in ihrem Heimatmarkt Schweden sowie in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.

Für Hongqi, eine Marke des chinesischen Staatskonzerns FAW, stellt die Entwicklung einen Rückschlag dar. Auf der IAA im vergangenen Jahr hatte der Hersteller angekündigt, bis 2028 insgesamt 15 Elektro- und Hybridmodelle in Europa einzuführen und die Expansion deutlich zu beschleunigen. Der Vertrieb sollte von zehn Ländern im Jahr 2025 auf 25 Märkte ausgeweitet werden.

Zudem formulierte das Unternehmen langfristige Pläne für Europa. „Unser oberstes Ziel ist ein Produktionszentrum in Europa“, erklärte FAW-Designchef Giles Taylor laut der Automobilwoche im Rahmen der IAA 2025, ohne konkrete Standorte oder Zeitpläne zu nennen. Weltweit hatte FAW für das vergangene Jahr einen Absatz von 500.000 Hongqi-Fahrzeugen geplant, tatsächlich wurden Medienberichten zufolge rund 460.000 Einheiten verkauft.