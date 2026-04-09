Polestar meldet mit 13.126 Elektroautos das beste erste Quartal seiner Geschichte

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar setzt seinen Wachstumskurs fort und erzielt im ersten Quartal 2026 mit 13.126 verkauften Fahrzeugen ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das ist der höchste Absatz im ersten Quartal seit der Unternehmensgründung. Parallel treibt die Marke ihre globale Präsenz voran und erweitert ihr Retail‑Netzwerk auf 230 Standorte, ein Wachstum von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

„Nach unserem Rekordjahr 2025 knüpfen wir nahtlos an den Erfolg an. Mit 13.126 verkauften Fahrzeugen haben wir das stärkste erste Quartal unserer Geschichte erreicht“, freut sich CEO Michael Lohscheller. „Besonders erfreulich ist die Dynamik in Schlüsselmärkten wie Deutschland, aber auch Australien, Schweden, Südkorea und dem Vereinigten Königreich – ein klarer Beleg für die Stärke unserer Marke und das Engagement unserer Teams weltweit. Trotz zunehmend herausfordernder Marktbedingungen angesichts anhaltender geopolitischer Entwicklungen behaupten wir unsere Position mit bemerkenswerter Resilienz.“

Gerade in Deutschland entwickelt sich die Marke äußerst positiv: Nach einem Anstieg der Zulassungen in 2025 mit einem deutlichen Plus von 57,4 Prozent im Gesamtjahr erhöhte Polestar seine Fahrzeugzulassungen im ersten Quartal 2026 erneut um 50,2 Prozent im Vorjahresvergleich.

„Die aktuellen Zulassungszahlen zeigen einen deutlichen positiven Trend. Polestar gewinnt weiter an Tempo, Sichtbarkeit und Vertrauen bei Kundinnen und Kunden. Dieses Ergebnis unterstreicht die Dynamik unserer Marke und die Stellung Deutschlands als Schlüsselmarkt für das Unternehmen”, so Jan Grindemann, Regional Director, Central Europe & Managing Director, Germany.

Mit Blick auf das Gesamtjahr plant Polestar, sein globales Retail-Netzwerk weiter auszubauen und bis Jahresende rund 250 Verkaufsstandorte zu erreichen – ein Wachstum von 20 Prozent gegenüber Ende 2025. In Deutschland ist in diesem Jahr die Verdopplung der sogenannten Polestar Spaces vorgesehen. Bis 2027 sollen insgesamt 30 der Showrooms hierzulande eröffnen.