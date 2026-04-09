Tesla soll wieder neues, kleineres und günstigeres Elektroauto entwickeln

Tesla arbeitet laut der Nachrichtenagentur Reuters an einem ganz neuen, kleinen Elektroauto. Bei dem Modell soll es sich um ein SUV als in Zukunft günstigstes Angebot der US-Marke handeln. Ein neues Einstiegsmodell war schon einmal geplant, wurde dann aber abgesagt. Nun will Tesla aber offenbar erneut ein Elektroauto unterhalb der aktuellen Mittelklassewagen Model 3 und Model Y realisieren.

Das Unternehmen habe in den letzten Wochen Kontakt zu Zulieferern aufgenommen, um Einzelheiten des Plans für das kompaktere SUV zu besprechen, schreibt Reuters unter Berufung auf Insider. Dabei soll es sich um ein neues Fahrzeug handeln und nicht um eine Variante von Teslas aktuellen Baureihen. Bei den Gesprächen soll es um den Fertigungsprozess und die Spezifikationen für verschiedene Komponenten gegangen sein.

Drei der Informanten gaben an, dass das geplante SUV in China produziert werden soll. Einer sagte, Tesla strebe zudem eine Ausweitung der Produktion auf die USA und Europa an. Das Elektroauto werde eine Länge von 4,28 Metern haben, so zwei der Insider. Das ist deutlich kürzer als Teslas Bestseller Model Y, das etwa 4,8 Meter lang ist. Die mittelgroße Limousine Model 3 ist unwesentlich kürzer.

Zuvor hatte CEO Elon Musk ein eigentlich als sicher geltendes neues Elektroauto unterhalb von Model 3 und Model Y ab 25.000 Dollar vor Steuern verworfen. Zwischenzeitlich wurde sogar vermutet, dass gleich zwei neue Baureihen kommen sollen – jeweils eine aus und für China sowie Europa. Für das China-Modell wurde von Tesla bereits ein Teaser gezeigt (Artikelbild). Doch Musk entschied sich dem Vernehmen nach, den Fokus auf das autonome Fahren und humanoide Roboter zu verstärken. Daraus ging unter anderem ein derzeit in den USA auf die Straßen kommendes zweisitziges Robotaxi hervor. Letzterer Stromer namens Cybercab könnte Medien zufolge auch mit Lenkrad und Pedalen verkauft werden.

Offen ist laut dem Bericht, ob die jüngste Initiative zur Entwicklung eines kleineren SUV einen strategischen Kurswechsel zurück zu von Menschen gesteuerten Elektroautos für den Massenmarkt signalisiert. Denn das neue Modell könnte auch eher mit Teslas Vision von vollständig autonomen Fahrzeugen im Einklang stehen. Ein Mitarbeiter sagte Reuters, dass das Unternehmen grundsätzlich darauf abziele, Modelle zu bauen, die fahrerlos seien, aber auch eine Option für das Fahren durch einen Menschen böten.

Die Möglichkeit, ein bestimmtes Modell wahlweise mit oder ohne Fahrsteuerung durch Menschen an Bord zu bauen, könnte den Absatz steigern und dazu beitragen, dass Tesla seine Autofabriken nahezu voll auslasten kann, so der Mitarbeiter. Der Konzern reagierte auf Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme zu den Plänen für ein neues Fahrzeug nicht. Insidern zufolge befindet es sich im frühen Stadium der Entwicklung, die finale Entscheidung zur Umsetzung soll noch ausstehen.

Zwei der Insider gaben an, dass Tesla das neue Elektroauto zu einem deutlich niedrigeren Preis anbieten wolle als den aktuellen Einstieg in die Marke. Das Model 3 kostet hierzulande seit dem Start einer abgespeckten Version ab 36.990 Euro. Für das ganz neue E-Auto soll Tesla planen, Kosten unter anderem durch den Einsatz einer kleineren Batterie und damit weniger Reichweite einzusparen. Es soll zudem nur einen E-Motor statt wie bei den bisherigen Baureihen bis zu zwei E-Maschinen geben. Das neue E-Auto soll zudem deutlich leichter werden.