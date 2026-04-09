Tesla soll wieder neues, kleineres und günstigeres Elektroauto entwickeln

Tesla arbeitet laut der Nachrichtenagentur Reuters an einem ganz neuen, kleinen Elektroauto. Bei dem Modell soll es sich um ein SUV als in Zukunft günstigstes Angebot der US-Marke handeln. Ein neues Einstiegsmodell war schon einmal geplant, wurde dann aber abgesagt. Nun will Tesla aber offenbar erneut ein Elektroauto unterhalb der aktuellen Mittelklassewagen Model 3 und Model Y realisieren.
Das Unternehmen habe in den letzten Wochen Kontakt zu Zulieferern aufgenommen, um Einzelheiten des Plans für das kompaktere SUV zu besprechen, schreibt Reuters unter Berufung auf Insider. Dabei soll es sich um ein neues Fahrzeug handeln und nicht um eine Variante von Teslas aktuellen Baureihen. Bei den Gesprächen soll es um den Fertigungsprozess und die Spezifikationen für verschiedene Komponenten gegangen sein.
Drei der Informanten gaben an, dass das geplante SUV in China produziert werden soll. Einer sagte, Tesla strebe zudem eine Ausweitung der Produktion auf die USA und Europa an. Das Elektroauto werde eine Länge von 4,28 Metern haben, so zwei der Insider. Das ist deutlich kürzer als Teslas Bestseller Model Y, das etwa 4,8 Meter lang ist. Die mittelgroße Limousine Model 3 ist unwesentlich kürzer.
Zuvor hatte CEO Elon Musk ein eigentlich als sicher geltendes neues Elektroauto unterhalb von Model 3 und Model Y ab 25.000 Dollar vor Steuern verworfen. Zwischenzeitlich wurde sogar vermutet, dass gleich zwei neue Baureihen kommen sollen – jeweils eine aus und für China sowie Europa. Für das China-Modell wurde von Tesla bereits ein Teaser gezeigt (Artikelbild). Doch Musk entschied sich dem Vernehmen nach, den Fokus auf das autonome Fahren und humanoide Roboter zu verstärken. Daraus ging unter anderem ein derzeit in den USA auf die Straßen kommendes zweisitziges Robotaxi hervor. Letzterer Stromer namens Cybercab könnte Medien zufolge auch mit Lenkrad und Pedalen verkauft werden.
Offen ist laut dem Bericht, ob die jüngste Initiative zur Entwicklung eines kleineren SUV einen strategischen Kurswechsel zurück zu von Menschen gesteuerten Elektroautos für den Massenmarkt signalisiert. Denn das neue Modell könnte auch eher mit Teslas Vision von vollständig autonomen Fahrzeugen im Einklang stehen. Ein Mitarbeiter sagte Reuters, dass das Unternehmen grundsätzlich darauf abziele, Modelle zu bauen, die fahrerlos seien, aber auch eine Option für das Fahren durch einen Menschen böten.
Die Möglichkeit, ein bestimmtes Modell wahlweise mit oder ohne Fahrsteuerung durch Menschen an Bord zu bauen, könnte den Absatz steigern und dazu beitragen, dass Tesla seine Autofabriken nahezu voll auslasten kann, so der Mitarbeiter. Der Konzern reagierte auf Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme zu den Plänen für ein neues Fahrzeug nicht. Insidern zufolge befindet es sich im frühen Stadium der Entwicklung, die finale Entscheidung zur Umsetzung soll noch ausstehen.
Zwei der Insider gaben an, dass Tesla das neue Elektroauto zu einem deutlich niedrigeren Preis anbieten wolle als den aktuellen Einstieg in die Marke. Das Model 3 kostet hierzulande seit dem Start einer abgespeckten Version ab 36.990 Euro. Für das ganz neue E-Auto soll Tesla planen, Kosten unter anderem durch den Einsatz einer kleineren Batterie und damit weniger Reichweite einzusparen. Es soll zudem nur einen E-Motor statt wie bei den bisherigen Baureihen bis zu zwei E-Maschinen geben. Das neue E-Auto soll zudem deutlich leichter werden.
Kommentare
Envision meint
Kommt man sich vor wie bei Trump, werden Dinge als unmittelbare Wahrheit/Realität hingestellt die es absehbar gar nicht gibt – oft um paar Milliarden an der Börse zu machen.
– was ist eigentlich aus dem letzten großen angekündigten Durchbruch, der Massenproduktion und dem Masseneinsatz des – unglaublich praktischen – kleinen flachen zweitürigen Robotaxi mit Flügeltüren geworden ? Sollte doch im April (jetzt aber wirklich) wieder mal groß losgehen.
Steffen meint
Schon wieder? Schon wieder nicht? Oder doch wieder? Die wissen echt nicht, was sie wollen. Erst heißt es, kleines Auto kommt nicht, dafür Robotaxi – heißt das nun im Umkehrschluss Robotaxi kommt nicht? :-D
Future meint
Wer sind denn »die, die nicht wissen, was sie wollen«?
Ist das der angebliche Informant, die Reuters-Redaktion oder sind es nur die Kommentatoren? Musk kann es jetzt nicht sein, denn der hat ja nichts gesagt.
Aber es ist schon lustig, wie die Gerüchteküche auf einmal losbrodelt, wenn es um die Golfklasse geht.
Tinto meint
Es ist immer noch April, wenn auch nicht mehr der 1.
ID.alist meint
So wie es aussieht reichen die FSD Versprechen nicht um den Aktienkurs wieder zu stabilisieren.
Wird der dann in Mexico gebaut, wo das Werk nächstes Jahr schon laufen wird oder eher in Indien?
Und wie sieht es aus mit der Produktionserweiterung in Grünheide auf 1 Million Autos??
Future meint
China hat der Informant ja zunächst als Produktionsort genannt. Aber wir werden sehen, ob es sich lohnt, sowas vielleicht auch in Deutschland zu bauen. Vermutlich würden die Menschen aber gleich wieder Baumhäuser bauen, um ein neues Modell von Tesla in Deutschland zu verhindern.
Mäx meint
Wie oft soll das noch entwickelt werden, wieder verworfen werden und dann doch wieder entwickelt werden?
Mittlerweile sind wir bei 1x im Jahr oder?
@Andi und Thorsten
Wofür ist das notwendig? Robotaxi macht das doch überflüssig oder?
M. meint
Man berät noch. Warte mal ab.
Aber vermutlich sind aller guten Dinge einfach drei.
In Wahrheit hat man sicher nie aufgehört, daran zu arbeiten, es war nur einfach zu lästig, die Timeline vor jedem EarningsCall neu zu justieren.
MichaelEV meint
Ist doch spannend. Ohne das Tesla offiziell wirklich was von sich gibt, ziehen sich alle mit Krümeln an Informationen Spekulationen aus der Nase (inklusive hier).
Future meint
Es geht immer ums Geld. Um was sollte es denn sonst gehen. Das ist sicherlich auch bei der Autoentwicklung meistens so. Deshalb haben die Autobauer doch alle erst so spät angefangen mit den kleinen billigen Autos. Aber jetzt ist es wohl soweit, dass es endlich wieder überall kleiner wird, statt immer länger und breiter. Das ist doch mal eine gute Entwicklung in diesen unsicheren Zeiten.