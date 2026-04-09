Zeekr setzt beim Deutschlandstart auf freie Werkstätten

Mit Zeekr startet eine weitere Marke des chinesischen Geely-Konzerns in Deutschland. Der Elektroautobauer positioniert sich als Premiumanbieter und richtet den Blick insbesondere auf den hiesigen Markt. „Deutschland ist für uns ein wichtiger Markt mit den anspruchsvollsten Kunden Europas“, sagt Europa-Chef Lothar Schupet gegenüber der Automobilwoche.

„Unsere Haltung, ein emotionales Premiumprodukt- und -fahrerlebnis sowie beste Preis-Leistung zu bieten, trifft das Herz und die Erwartungshaltung deutscher Premiumkunden, die objektiv vergleichen und nicht nur nach traditionellen Marken schauen“, so Schupet.

Zum Marktstart verfolgt Zeekr einen eigenständigen Ansatz. Statt eines klassischen Händlernetzes kooperiert der Hersteller eng mit der Werkstattkette Global Automotive Service (G.A.S.), unter deren Dach rund 1700 freie Betriebe organisiert sind. Über dieses Netzwerk werden sowohl Serviceleistungen als auch Teile des Vertriebs abgewickelt.

Der Ausbau der Serviceinfrastruktur erfolgt schrittweise. Laut dem für Deutschland verantwortlichen Manager Lukas Dohle startet Zeekr mit 31 Service-Stützpunkten und plant, diese Zahl bis Ende Juni auf 100 zu erhöhen. Ziel sei es, möglichst schnell eine flächendeckende Präsenz aufzubauen, wofür die Zusammenarbeit mit einem etablierten Partner als notwendig beschrieben wird.

Digitales Vertriebsmodell

Im Vertrieb setzt Zeekr zunächst auf ein digitales Modell: Fahrzeuge werden ausschließlich online bestellt, während Probefahrten über die Servicepartner organisiert werden. Dafür stehen zum Start sieben Standorte zur Verfügung. Der Ablauf sei bewusst einfach gehalten, so der Hersteller.

Die Kooperation mit der Werkstattkette umfasst neben Service auch Vertriebsunterstützung. Die Mitarbeiter der beteiligten Betriebe sollen entsprechend geschult werden. Im zweiten Halbjahr ist eine Evaluierung des Netzwerks vorgesehen, um die nächsten Schritte vorzubereiten.

Ab 2027 plant Zeekr nach Informationen der Automobilwoche den Aufbau eines klassischen Händlernetzes. Mittelfristig sind rund 50 Vertriebsstandorte sowie eine dreistellige Zahl an Servicepunkten vorgesehen. Details zu Standards und Investitionen sind jedoch noch offen. Auch die Rolle der Händler im Flottengeschäft ist bislang nicht abschließend definiert.

Zum Start liegt der Fokus auf gewerblichen Kunden. Laut Dohle gebe es bereits erste Bestellungen und Rahmenvereinbarungen mit großen Unternehmen. Für das laufende Jahr plant Zeekr, eine vierstellige Zahl an Fahrzeugen in Deutschland auf die Straße zu bringen.

Deutschland zählt neben Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien zu den fünf Schlüsselmärkten in Europa, die Zeekr erschließen will. Bis Ende 2026 soll die Marke in mehr als 90 Prozent Europas vertreten sein. Seit der Gründung im April 2021 hat Zeekr neun Fahrzeugmodelle entwickelt, über 640.000 Fahrzeuge ausgeliefert und ist in mehr als 40 Märkten aktiv.

Die 2021 gegründete chinesische Elektroauto-Marke ist bereits im letzten Jahr in Deutschland gestartet, nachdem sie zuvor in kleineren europäischen Märkten Fuß gefasst hatte. Zunächst können drei Modelle geordert werden: Das Kompakt-SUV Zeekr X ist ab 37.990 Euro verfügbar. Das Ober-Mittelklasse-SUV SUV Zeekr 7X kostet mindestens 54.990 Euro. Das Topmodell Zeekr 001, ein sportlicher Shooting Brake, beginnt bei 59.990 Euro. Im Januar wurde zudem der neue Kombi 7GT vorgestellt.