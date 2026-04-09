Projekt REDSEL will 12-Volt-Batterie im Elektroauto überflüssig machen

Ein österreichisches Kooperationsprojekt von Silicon Austria Labs, Infineon Technologies Austria und AVL List hat neue Lösungen für Hochvolt- und Niedervolt-Bordnetze entwickelt. Ziel war es, elektrische Systeme für zukünftige Elektrofahrzeuge kompakter, zuverlässiger und fehlertoleranter zu gestalten. Die Ergebnisse des Projekts sollen eine verbesserte Architektur ermöglichen, die die Leistungsfähigkeit moderner Fahrzeuge erhöht.

Das Forschungsprojekt REDSEL wurde nach zweijähriger Laufzeit abgeschlossen. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung einer redundanten Bordnetzarchitektur, die eine flexible und ausfallsichere Energieversorgung gewährleistet. Dieser Ansatz eröffnet laut Projektbeschreibung langfristig die Möglichkeit, auf die klassische Niedervoltbatterie im Elektroauto zu verzichten.

Projektleiter Albert Frank: „Die entwickelten Technologien schaffen die Grundlage für leichtere und robustere Bordnetzsysteme und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Elektromobilität – bis hin zu zukünftigen autonomen Anwendungen.“ Damit werde die technische Grundlage für neue Systemgenerationen beschrieben.

Kern des Projekts ist eine redundante Systemarchitektur mit aktivem Balancing zwischen zwei Hochvoltbatterien. Diese sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Betriebssicherheit. Ergänzend wurde ein Leistungselektronikwandler mit mehreren Eingängen entwickelt, der laut den Verantwortlichen durch ein neues magnetisches Integrationskonzept besonders kompakt und effizient umgesetzt wurde.

Auf technologischer Ebene kamen moderne Halbleiterlösungen zum Einsatz. Dazu zählen 750-V-Siliziumkarbid-MOSFETs auf der Hochvoltseite sowie erstmals OptiMOS-7-Bauelemente mit 30 V auf der Niedervoltseite. Diese sollen gegenüber bisherigen 40-V-Lösungen „signifikante Effizienzvorteile“ bieten. Verbesserte Bordnetzspezifikationen ermöglichten dabei den sicheren Einsatz dieser frühen Entwicklungsstufen.

Zusätzlich wurde eine neue Sicherheitsarchitektur für Um- und Abschaltfunktionen entwickelt. Mechanische Relais wurden durch Halbleiterschalter ersetzt, was Zuverlässigkeit, Bauraum und Gewicht verbessert.

„Der entwickelte Systemdemonstrator zeigt eindrucksvoll, wie neue Bordnetzarchitekturen künftig sicherer und skalierbarer umgesetzt werden können“, sagt Projektleiter Ernst Katzmaier.