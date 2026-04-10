XPeng will in Deutschland mit mehr Modellen und mehr Händlern weiter wachsen

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden von Januar bis März 1.207 XPeng in Deutschland neu zugelassen – ein Wachstum von 179,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Allein im März waren es 549 Neuzulassungen, was einer Steigerung von 211,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht“, betont der chinesische Elektroautobauer. Europaweit verzeichnete man im März 3.200 Zulassungen. In den Verkaufsmärkten außerhalb Chinas waren es 4.705 Einheiten.

Bei der internationalen Expansion von XPeng spielen die Auslandsmärkte eine immer wichtigere Rolle. Die Marke strebt gegenüber 2025 eine Verdoppelung der Verkaufszahlen auf rund 90.000 Zulassungen in diesem Jahr an. Europa sei das Herzstück dieser Expansion, heißt es. Von den 380 Vertriebsstandorten außerhalb Chinas befänden sich 290 in europäischen Ländern. „Kein Wunder also, dass 68 Prozent der 11.557 Registrierungen außerhalb Chinas im ersten Quartal 2026 bereits auf Europa entfallen, ein Wachstum von 113 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum“, so das Unternehmen.

XPeng weiter: „Europa entwickelt sich damit mehr und mehr zum Wachstumsmotor von XPeng – und Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Für das laufende Jahr sind die Aussichten hierzulande bestens: Neue Modelle – allein 2026 stehen fünf Marktpremieren auf dem Programm – und ein weiterer Ausbau des Händlernetzes schaffen die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Wachstumskurses.“

„Starkes erstes Jahr 2025 in Deutschland“

In Deutschland konnte XPeng in seinem ersten vollen Geschäftsjahr 2025 gegenüber 2024 seinen Absatz auf 2.991 Fahrzeuge versiebenfachen. Das beliebteste Modell in Deutschland war 2025 das etwa 4,75 Meter lange SUV-Coupé G6 mit 1.664 Einheiten, das größere SUV G9 kam auf 1.172 verkaufte Fahrzeuge. Die Sportlimousine P7 steuerte 155 Einheiten zum Gesamtergebnis der Marke bei.

Auffällig laut XPeng: Die Kunden bevorzugen hochwertige Ausstattung, Leistung und Allradantrieb. Beim G6 wählen demnach nur fünf Prozent das Einstiegsmodell Standard Range, alle anderen wünschen sich mehr Reichweite und mehr Leistung. 55 Prozent der Verkäufe entfallen auf die Top-Version Performance und weitere 40 Prozent auf die Version Long Range. Beim Flaggschiff G9 entscheiden sich sogar 75 Prozent der Kunden für das Topmodell Performance.

XPeng setzt in Deutschland auf Vertragshändler

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg von XPeng in Deutschland würden die Vertragshändler der Marke leisten, erklären die Chinesen. Das Netz habe im vergangenen Jahr erheblich ausgebaut werden können: von 20 Standorten im Jahr 2024 auf 50 Standorte per Ende 2025.

„Wir sind überzeugt vom Vertragshändler-System – und der Erfolg gibt uns recht“, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer der XPeng-Vertriebsregion Central Europe. „Elektroauto-affine Händler mit jahrzehntelanger Markterfahrung sind die besten Verkäufer und Servicepartner. Unsere Partner haben im vergangenen Jahr großes Engagement bewiesen und über den geforderten Rahmen hinaus in die Marke investiert.“

Im laufenden Jahr 2026 will XPeng seine Marktposition in Deutschland weiter stärken: durch einen Ausbau seiner Modellpalette und die anhaltende Erweiterung des Vertriebsnetzes. „Wir haben die Modelle und die motivierten Partner im Handel, um weiter zu wachsen“, so Schrick. „Dabei setzen wir auf qualitativ hochwertiges Wachstum und stabile Preise und Restwerte. Genauso geht es uns aber auch darum, Erstaunen zu kreieren, Zuverlässigkeit zu liefern und Vertrauen zu schaffen – und so die Marke XPeng nachhaltig auf dem anspruchsvollen deutschen Markt zu etablieren.“

Modelloffensive mit fünf neuen Modellen

Fünf neue Modelle will das Unternehmen 2026 auf den deutschen Markt bringen. Dazu heißt es: „Auch die neuen Modelle verkörpern alles, was XPeng auszeichnet: ein kraftvoller Elektroantrieb mit hohen Reichweiten und ultraschnellem Laden, überdurchschnittlich lange Garantien von sieben Jahren (160.000 Kilometer) auf das Fahrzeug und acht Jahren auf die Hochvoltbatterie sowie eine Hightech-Vollausstattung, die auch die anspruchsvollsten Wünsche der Kunden erfüllt.“

Die Fastback-Limousine P7+ ist schon zu Preisen ab 46.600 Euro bestellbar und ab April neu im Handel. „Als erstes KI-definiertes Fahrzeug der Marke markiert der XPeng P7+ mit smarten Technologien für entspannteres Fahren einen weiteren Meilenstein für das junge Unternehmen“, wirbt XPeng. „Die fünfsitzige Familienlimousine verfügt über 800-Volt-Architektur und ultraschnelles Laden von 20 auf 80 Prozent in nur 10 Minuten dank 446 kW Ladeleistung.“

Mit dem X9 folgt im Juni ein siebensitziger Flaggschiff-Minivan „als großzügiger und komfortabler Raumgleiter“. Auch der X9 verfügt über eine 800-Volt-Architektur für besonders schnelles Laden. Der Minivan wird als Sechs- oder Siebensitzer mit Vollausstattung vermarktet und hat als technische Highlights unter anderem Allradlenkung und Luftfederung.

Daneben sind eine sechs- beziehungsweise siebensitzige Version des G9 und zwei neue Modelle in Vorbereitung, mit denen die Marke in für sie neue Segmente vorstößt. Diese drei Modelle sollen im Sommer und im zweiten Halbjahr 2026 folgen. Weitere Informationen zu den Neuheiten teilt XPeng erst später mit.

Ausbau des Händlernetzes in Deutschland

Das Händlernetz soll im laufenden Jahr weiter ausgebaut werden. Das Ziel für 2026 sind 110 Standorte – was mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Stand von Ende 2025 entspricht. „Wir wollen weiße Flecken auf der Landkarte schließen und bundesweit noch sichtbarer werden“, sagt Schrick. „Ebenso entscheidend ist aber, eine hohe Qualität im Handel sicherzustellen – sie ist neben einer gut funktionierenden Ersatzteilversorgung eine wichtige Voraussetzung für hohe Kundenzufriedenheit.“

Angetrieben von der erweiterten Modellpalette und dem Ausbau des Händlernetzes, rechnet XPeng für das laufende Jahr mit rund 8.000 Neuzulassungen in Deutschland – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um fast 170 Prozent. „Wir planen ehrgeizig, aber realistisch“, so Schrick. Weltweit knackte XPeng 2025 – 11 Jahre nach der Gründung – die Marke von einer Millionen verkaufter Elektroautos.