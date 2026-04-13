Verivox: Historischer Preisvorteil für E-Autos durch hohe Spritpreise im März

Die Verbrauchskosten von Elektroautos lagen im März 2026 in Deutschland um bis zu zwei Drittel niedriger als bei vergleichbaren Verbrennern. Eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox, die dem Spiegel vorliegt, zeigt, dass der Preisvorteil von E-Autos beim Treibstoff damit historisch hoch ist. Grund für den Unterschied sind die hohen Spritpreise als Folge des Kriegs im Iran.

Laut Verivox kostete Haushaltsstrom im März durchschnittlich 31,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Ein Mittel- oder Oberklasse-Elektroauto mit einem Durchschnittsverbrauch von 16,9 kWh pro 100 Kilometer verursachte bei 1000 Kilometern im Monat Stromkosten von rund 53 Euro.

Ein vergleichbarer Verbrenner kostete für die gleiche Fahrleistung rund 160 Euro für Super E10 oder rund 113 Euro für Diesel. Daraus ergibt sich, dass das Fahren eines Elektroautos 67 Prozent günstiger als bei einem Benziner und 53 Prozent günstiger als bei einem Diesel war. Angaben zu Klein- und Kompaktwagen fehlen im Bericht.

Verivox weist darauf hin, dass einen ähnlich starker Unterschied bei den Antriebskosten zuletzt nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 beobachtet wurde. Damals stiegen die Strompreise in den Folgemonaten stark, da hohe Gaspreise für Gaskraftwerke relevant wurden.

Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox, sagt, dass sich der Unterschied im April voraussichtlich weiter verstärken werde. Während die Spritpreise gestiegen seien, würden die Strompreise „erst bei längerer Dauer des Konflikts im Nahen Osten nachziehen“.

Um den vollen Preisvorteil von Elektroautos auszuschöpfen, sei eine heimische Wallbox notwendig, erklärt Verivox. Das Laden an öffentlichen Ladesäulen sei meist teurer, auch wenn eine Schnellladung mit 60 Cent pro kWh im März noch günstiger als Benzin und Diesel gewesen sei. Viele E-Auto-Besitzer nutzten zu Hause flexible Tarife oder eigenen Solarstrom, um die Kosten weiter zu senken.