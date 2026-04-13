Verivox: Historischer Preisvorteil für E-Autos durch hohe Spritpreise im März

Die Verbrauchskosten von Elektroautos lagen im März 2026 in Deutschland um bis zu zwei Drittel niedriger als bei vergleichbaren Verbrennern. Eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox, die dem Spiegel vorliegt, zeigt, dass der Preisvorteil von E-Autos beim Treibstoff damit historisch hoch ist. Grund für den Unterschied sind die hohen Spritpreise als Folge des Kriegs im Iran.
Laut Verivox kostete Haushaltsstrom im März durchschnittlich 31,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Ein Mittel- oder Oberklasse-Elektroauto mit einem Durchschnittsverbrauch von 16,9 kWh pro 100 Kilometer verursachte bei 1000 Kilometern im Monat Stromkosten von rund 53 Euro.
Ein vergleichbarer Verbrenner kostete für die gleiche Fahrleistung rund 160 Euro für Super E10 oder rund 113 Euro für Diesel. Daraus ergibt sich, dass das Fahren eines Elektroautos 67 Prozent günstiger als bei einem Benziner und 53 Prozent günstiger als bei einem Diesel war. Angaben zu Klein- und Kompaktwagen fehlen im Bericht.
Verivox weist darauf hin, dass einen ähnlich starker Unterschied bei den Antriebskosten zuletzt nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 beobachtet wurde. Damals stiegen die Strompreise in den Folgemonaten stark, da hohe Gaspreise für Gaskraftwerke relevant wurden.
Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox, sagt, dass sich der Unterschied im April voraussichtlich weiter verstärken werde. Während die Spritpreise gestiegen seien, würden die Strompreise „erst bei längerer Dauer des Konflikts im Nahen Osten nachziehen“.
Um den vollen Preisvorteil von Elektroautos auszuschöpfen, sei eine heimische Wallbox notwendig, erklärt Verivox. Das Laden an öffentlichen Ladesäulen sei meist teurer, auch wenn eine Schnellladung mit 60 Cent pro kWh im März noch günstiger als Benzin und Diesel gewesen sei. Viele E-Auto-Besitzer nutzten zu Hause flexible Tarife oder eigenen Solarstrom, um die Kosten weiter zu senken.
Kommentare
Dunkel-O meint
Soll das heißen weil jemand 60 € im Monat sparen kann, wird er 30.000 € plus x in die Hand nehmen um sich schnell ein neues Elektroauto zu kaufen?
M. meint
Die Rechnung ist durchaus richtig, solange man davon ausgeht, zu Hause laden zu können.
Aber im Artikel steht ja auch: Kann man das nicht, ist sofort Essig damit.
Dann stehen je nach lokalem Angebot Lademöglichkeiten für 39 oder auch 59ct, manchmal ist es noch teurer. Bei 59 ct. liegen die Kosten (der Rechnung nach wenigstens) beinahe gleichauf, und für „gleichauf“ kauft sich niemand ein neues Auto. Schon gar nicht, wenn der „Benefit“ überwiegend aus ungleich längeren Ladezeiten und häufigerem Laden (umgerechnet auf 1000 km) besteht.
Deswegen muss – so wahnsinnig das auch klingt – dieser von Verrückten gestartete Konflikt im nahen Osten weitergehen, wenn auch auf möglichst niedrigem Niveau natürlich, damit nicht noch mehr Mädchenschulen und Wohnhäuser bombardiert werden.
Weil, wenn er endet, fallen die Spritpreise wieder, und hohe Spritpreise sind gut.
Gut für die Kostenrechnung und die richtigen Schlüsse daraus, weil das nach nur 2 Monaten zu keinen Kaufentscheidungen führt, und
gut für ein großes Land auf der anderen Seite des Ozeans, wo Spritpreise Wahlen entscheiden.
MK meint
@M.
Und wer bitte lädt dauerhaft für 59 ct?
Ich weiß, dass die 36 ct bei unseren lokalen Stadtwerken auffallend günstig sind. Aber mit 52 ct ist man bei EWE bundesweit dabei, selbst bei EnBW sind es ohne Grundgebühr nur 56 ct und mit Grundgebühr kann man den Preis auch auf 39 ct drücken. Von daher: Ich kenne keinen Ort in Deutschland, wo man darauf angewiesen ist, dauerhaft für 59 ct „oder noch teurer“ zu laden…das ist ein rein fiktives Beispiel zur Angstmacherei vom Stammtisch.
„Schon gar nicht, wenn der „Benefit“ überwiegend aus ungleich längeren Ladezeiten und häufigerem Laden (umgerechnet auf 1000 km) besteht.“
Dieses Zitat von Ihnen kann eigentlich auch nur von jemandem stammen, der Elektromobilität nicht verstanden hat: Natürlich brauche ich häufiger als beim Verbrenner Energienachschub. Trotzdem spare ich Zeit. Beim Verbrenner biege ich extra zur Tankstelle ab, fahre an die Zapfsäule, stecke den Zapfhahn an, warte dösig neben meinem Auto, bis der Tank voll ist (die Zeit reicht ja nicht mal für einen Toilettengang, wenn kein Dixiklo direkt neben der Zapfsäule steht), ziehe den Zapfhahn, gehe zur Kasse, stehe dort ggf. an, bezahle, gehe wieder zum Auto, fahre dann wieder zur Straße, die ich eigentlich lang fahren wollte. Beim eAuto fahre ich direkt da hin, wo ich hin will (Arbeit, Sport, Supermarkt etc.), stecke das Kabel an, scanne einen QR-Code und gehe. Dann, wenn ich sowieso wieder weiter fahren will, ziehe ich das Kabel und fahre nach Hause/wohin auch immer. Macht grob überschlagen beim Verbrenner je nachdem, ob man zur Tankstelle einen Umweg hat, 3 bis 10 Minuten Zeitaufwand. Beim eAuto? 20 Sekunden, wenn ich anfangs noch ungeübt bin? Wenn ein Verbrenner 1.000 km Reichweite hat (was grade Benziner meist real auch nicht erreichen), dürfte ein eAuto also maximal 125 km Reichweite haben, damit kein Zeitnachteil für den Verbrenner entsteht. Da kommen die meisten heute doch auch real auf locker das dreifache.
M. meint
In Kurzform: alte Formeln neu aufgewärmt, keinen Mehrwert geliefert.
Laden: nein, nicht überall kann man laden, um etwas nebenbei zu machen. Das gibt es, aber nicht automatisch, nicht überall, UND DANN
2) eben nicht automatisch zum „besten Preis“.
EnBW haben wir auch. Aber der Standort ist auf Autobahnnähe ausgelegt, die meisten Menschen würden dorthin 45 Minuten laufen, und wieder zurück – was nachvollziehbarerweise niemand tut, also bleibt man wohl zum Laden oder, Achtung…
…man lässt es.
Es gibt Aldi, AC, 29 ct. Wird genutzt, aber nicht von Einkaufskunden, sondern von Menschen, die dort über Stunden laden. Müssen wir über den Zeitbedarf noch sprechen, oder lieber nicht?
Ein Kaufland haben wir auch, da gibt es 50kW für 49ct., aber nur mit Datenkrake (App). Und die hat sogar die Verbraucherzentrale schon abgemahnt. Kurz: inakzeptabel.
Sonst zahlt man dort eben mehr. Da ist 59ct. gar nicht die Grenze.
Und was nutzt das jemand, der dort nicht einkauft?
Geschenkt.
36 ct. gibt es hier bei den Stadtwerken auch, aber
1) nur für die eigenem Stromkunden (oder Roaming, dann aber nicht für 36ct.)
2) AC Lader im Stadtgebiet verteilt. Also laufen.
Oder hab ich da was nicht verstanden?
Es ist leicht, immer aus der eigenen Situation zu berichten, oder besser noch aus dem Elfenbeinturm der Wallboxeigner, aber damit löst man keine Probleme von Menschen, die diese Situation nicht haben.