Steigende Spritpreise treiben E-Auto-Interesse, laut Expertin „kein reines Strohfeuer“

Die stark gestiegenen Kraftstoffpreise führen bei der Autoplattform Carwow und zahlreichen Pkw-Händlern zu einem deutlich wachsenden Interesse an Elektroautos. Auslöser sind unter anderem die aktuellen Preisentwicklungen an den Tankstellen, die viele Autofahrer dazu veranlassen, sich intensiver mit Alternativen zum Verbrennungsmotor zu beschäftigen. Dennoch bestehen weiterhin Hürden, die einer vollständigen Verlagerung entgegenstehen.

Auf der Plattform Carwow zeigt sich dieser Trend besonders deutlich. Kunden können dort Fahrzeuge konfigurieren und Angebote von Händlern einholen. Bereits zu Beginn des Jahres habe sich die Nachfrage nach der Ankündigung einer neuen staatlichen Kaufprämie spürbar in Richtung Elektroautos verschoben. Zeitweise seien rund 60 Prozent der Anfragen auf Stromer entfallen, berichtet das Manager Magazin.

Mit den Folgen des Irankriegs hat sich dieser Trend weiter verstärkt. Parallel zu steigenden Spritpreisen ist das Interesse an Elektroautos nochmals deutlich gestiegen. So hätten zuletzt mehr als 70 Prozent der Konfigurationen bei Carwow Elektroautos betroffen, was Deutschlandchef Philipp Sayler von Amende mit den Worten „das ist extrem“ beschreibt.

Allerdings bildet eine Plattform wie Carwow den Gesamtmarkt nur eingeschränkt ab. Der Anteil an Elektroauto-Anfragen lag dort bereits vor den aktuellen Entwicklungen deutlich über dem tatsächlichen Marktanteil in Deutschland. Zudem bleibt unklar, wie viele der Anfragen tatsächlich zu Käufen führen.

„So einen starken Shift in so kurzer Zeit haben wir noch nicht gesehen“

Vergleichbare Ausschläge habe es bereits in früheren Krisensituationen gegeben, etwa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das aktuelle Ausmaß unterscheide sich jedoch deutlich. „So einen starken Shift in so kurzer Zeit haben wir noch nicht gesehen“, sagt Sayler von Amende. Die Plattform verzeichnet seinen Angaben zufolge täglich rund 200.000 Seitenaufrufe und etwa 13.000 Fahrzeugkonfigurationen.

Auch Gebrauchtwagenplattformen wie Mobile.de und AutoScout24 berichten von wachsendem Interesse an Elektroautos. Diese Entwicklung spiegelt sich ebenfalls im stationären Handel wider. Mehrere Automobilhändler berichten von deutlich gestiegenen Anfragen. So seien in einem Autohaus zeitweise bis zu 80 Prozent der Kundenanfragen auf Stromer entfallen.

Der Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) beobachtet ebenfalls dynamische Entwicklungen. Im März war fast jedes vierte neu zugelassene Fahrzeug in Deutschland ein Elektroauto. Die Zahl der Neuzulassungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent. Erstmals wurden in einem Monat mehr batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen als Benziner, während Hybride die größte Gruppe unter den Neuwagen stellten.

Ob sich dieser Trend fortsetzt, hängt von mehreren Faktoren ab. Steigende Kraftstoffpreise spielen bei Kaufentscheidungen zwar eine Rolle, werden von einigen Konsumenten jedoch als vorübergehend eingeschätzt. Zudem benötigen viele Käufer Zeit für ihre Entscheidung, weshalb offen bleibt, ob die aktuelle Entwicklung zu einer nachhaltigen Trendwende führt.

Details neuer Kaufprämie noch offen

Ein weiterer Einflussfaktor ist die staatliche Förderung. Zwar wurde eine neue Kaufprämie angekündigt, doch sind die konkreten Antragsmöglichkeiten weiterhin unklar. Dies könne insbesondere Kunden mit geringeren Budgets von einem Kauf abhalten.

Auch die weitere Entwicklung des Nahostkonflikts dürfte entscheidend sein. Sollte sich die Lage beruhigen, könnte der aktuelle Nachfrageanstieg wieder abflachen. Gleichzeitig wird erwartet, dass die jüngsten Entwicklungen das Bewusstsein vieler Verbraucher prägen.

Einige Experten sehen dennoch eine längerfristige Dynamik. Für Helena Wisbert, Professorin für Automobilwirtschaft an der Hochschule Ostfalia, ist die aktuelle Situation „kein reines Strohfeuer“. Vielmehr erlebten Elektroautos in Deutschland einen „zweiten Frühling“. Neben den aktuellen Ereignissen hätten bereits zuvor staatliche Förderung, ein wachsendes Angebot und Rabatte der Hersteller die Nachfrage gesteigert. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, was auf steigende Neuzulassungen in den kommenden Monaten hindeutet.