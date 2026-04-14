MG baut Vertrieb um und plant weiteres Wachstum in Deutschland

MG beendet in Deutschland sein Agenturvertriebsmodell und kehrt vollständig zum klassischen Händlermodell zurück. Der Wechsel wird mit dem neuen Elektroauto MG4 Urban eingeläutet, das erstmals wieder über Händler vertrieben wird. Bis zum Jahresende soll der Agenturvertrieb vollständig auslaufen. Bislang hatte MG nur Verbrenner und Plug-in-Hybride im Händlermodell verkauft, während E-Autos über die Agentur liefen.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern bewertet MG das Agenturmodell jedoch nicht als Fehlschlag. Vielmehr sei es ein wichtiger Erfolgsfaktor beim Markteintritt gewesen. „Das Agenturmodell war zum Start einer der Gründe für unseren Erfolg in Deutschland“, sagt Axel Blazejak gegenüber der Automobilwoche. Vor allem die geringen Investitionskosten und niedrigen Anforderungen hätten den Händlern einen „fast risikolosen Start“ ermöglicht.

Mit wachsender Marktpräsenz sieht das Unternehmen nun Vorteile im klassischen Vertrieb. Laut Vertriebsdirektor Oliver Rittierodt hat MG inzwischen ein funktionierendes Händlernetz. „Wir haben ein Händlernetz aufgebaut und bewiesen, dass man mit uns Geld verdient. Jetzt übertragen wir den Händlern mehr Verantwortung“, sagt er. Händler könnten den lokalen Markt besser einschätzen und die Marke gezielter voranbringen.

Trotz eines erfolgreichen Jahres 2025 mit rund 26.500 Neuzulassungen und einem Wachstum von 26 Prozent sieht MG weiterhin erhebliches Potenzial. Für das laufende Jahr wird ein Anstieg auf über 33.000 Neuzulassungen angestrebt. Die Marke arbeitet daran, sich dauerhaft im deutschen Markt zu etablieren.

Im Wettbewerb mit anderen chinesischen Herstellern dürfte MG jedoch seine Spitzenposition verlieren. Stromer-Riese BYD plant deutlich höhere Zulassungszahlen und strebt offen die Marktführerschaft an. MG hingegen setzt bewusst auf eine andere Strategie und verzichtet auf stark taktisch geprägte Zulassungen, die bei Wettbewerbern eine größere Rolle spielen.

Statt auf kurzfristige Spitzenpositionen konzentriert sich MG auf langfristige Stabilität. „Wir wollen nicht mit Eigenzulassungen wachsen“, betont Rittierodt. Der Anspruch, größter chinesischer Hersteller in Deutschland zu sein, spiele keine Rolle. Entscheidend sei vielmehr ein „nachhaltiges Wachstum“.

Dieses Wachstum soll durch neue Modelle wie den MG4 Urban und den Plug-in-Hybrid MG S9 sowie durch den Ausbau des Händlernetzes erreicht werden. Aktuell verfügt MG über 183 Standorte in Deutschland, die bis Jahresende auf 220 und mittelfristig auf 300 erhöht werden sollen.