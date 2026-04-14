GAC Aion UT als zweites Aion-Modell in Europa ein

GAC hat in Mailand den Aion UT vorgestellt, das zweite Modell der vollelektrischen Aion-Produktlinie in Europa. Das 4,27 Meter lange E-Auto wurde von dem chinesischen Konzern entwickelt und gemeinsam mit dem Advanced Design Centre des Unternehmens in Mailand gestaltet. Der Verkaufsstart ist in diesem Quartal zunächst in Finnland, Griechenland, Polen und Portugal vorgesehen; weitere europäische Märkte sollen im dritten Quartal folgen.

Nach Unternehmensangaben verbindet der Aion UT ein zeitgenössisches Design mit einem geräumigen Innenraum sowie Technologie für Intelligenz und Sicherheit. Das Elektroauto hat einen Radstand von 2750 Millimetern und einen Innenraum, den GAC mit dem eines Mittelklasse-Sedans vergleicht. Zum Infotainmentsystem gehören ein 14,6-Zoll-Touchscreen und ein 8,88-Zoll-Digitalinstrument. Beim Thema Sicherheit nennt GAC einen doppelten Türring, V-förmige Seitenairbags und ADAS-Technologie auf Level 2.

Die Reichweite liegt bei bis zu 430 Kilometern nach WLTP-Norm. Das Laden von 30 auf 80 Prozent per Gleichstrom (DC) dauert 24 Minuten, maximal kann mit 87 kW an DC-Geräten gezogen werden, Wechselstrom-Laden (AC) ist mit bis zu 11 kW möglich.

Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert das 150 kW/204 PS starke Elektroauto in 7,3 Sekunden, bei Tempo 160 ist Schluss.. Der Verbrauch wird angegeben mit 16,4 kWh/100 km. Angeboten wird der Aion UT in den Ausstattungslinien Premium und Luxury.

Wie das SUV Aion V, das im vergangenen Jahr in Europa eingeführt wurde, wird auch der Aion UT im Magna-Werk im österreichischen Graz montiert. GAC erklärt, die Lokalisierung verbessere die Effizienz der Lieferkette und die Reaktionsfähigkeit im Markt und markiere einen strategischen Wandel von Fahrzeugexporten zu tieferen, lokalisierten Wurzeln in Europa. Dabei verweist das Unternehmen auf sein Bekenntnis „In Europe, for Europe“ (In Europa, für Europa).

Das European Advanced Design Centre von GAC in Mailands Designviertel Via Tortona soll östliche Automobilkompetenz mit europäischem Designverständnis verbinden. Dort arbeitet ein internationales Team von Designern an Fahrzeugen für den europäischen Markt und an künftigen Mobilitätskonzepten, darunter Technologien der nächsten Elektrifizierungs-Generation. Der Aion UT steht laut dem Hersteller für einen Ansatz, der globale Technologie von GAC mit jener Ästhetik und Handwerkskunst verbindet, die europäische Kunden erwarten.

Zugleich arbeitet GAC nach eigenen Angaben an einer weiteren Expansion in Europa über neue Partnerschaften sowie den Aufbau von Vertriebs- und Servicenetzen. Je nach Markt beginnt der europäische Preis des Aion UT bei 27.990 Euro.